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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:33
Президент Джо Байден сказал, что регулирующие органы США рассматривают возможность проведения бустерных прививок от Covid-19 через пять месяцев после того, как люди завершат первичную иммунизацию, увеличив ожидаемый график третьей прививки примерно на три месяца.
Додано: Пон 30 сер, 2021 18:00
Израиль
Предварительные данные, опубликованные правительством Израиля в июле, показали, что вакцина Pfizer-BioNTech была всего лишь на 16% эффективна против симптоматической инфекции у людей, получивших две дозы в январе. Для людей, которые были полностью вакцинированы к апрелю, вакцина была на 79% эффективна против симптоматической инфекции, что позволяет предположить, что иммунитет, полученный в результате иммунизации, со временем снижается.
Т.е. эффективность Пфайзера снижается на 20% ежемесячно
Там же:
Несмотря на высокий уровень так называемых «прорывных» случаев, заболеваемость в стране не достигла пика, наблюдавшегося в январе, что объясняют вакцинацией. В воскресенье в Израиле было зарегистрировано 25 смертей - это далеко от рекордного показателя в 101 человек, зафиксированного 20 января этого года. За последний месяц в Израиле зарегистрировано 476 случаев смерти от Covid-19 по сравнению с 1471 в январе. Но количество госпитализаций и смертей растет. (Должно же падать, не?)
На сегодня в Израиле привиты третьей дозой уже более 1 млн.чел:
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 70%, в категории 80-89 – 95%/92%/75%, 70-79 – 96%/94%/79%, 60-69 – 92%/88%/64%.
При этом 75% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 14 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью.
Как видим, без вакцинации 60+ в Израиле тяжко болеют и мрут, а поскольку эффективность вакцины падает ежемесячно на 20%, то эту группу необходимо колоть каждые 6 мес.
Додано: Пон 30 сер, 2021 18:11
Официальных решений по поводу смешивания вакцин пока нет.
Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием.
КоронаВак в Европе пока не признали.
Додано: Пон 30 сер, 2021 18:18
Он уже выспался?
Додано: Пон 30 сер, 2021 18:22
За 29.08 действительно 39 смертей, но это "эффект субботы" - 28.08 было 3 смерти. Т.е. умерших в субботу зарегистрировали в воскресенье (рабочий день).
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