Додано: Пон 30 сер, 2021 18:00

Предварительные данные, опубликованные правительством Израиля в июле, показали, что вакцина Pfizer-BioNTech была всего лишь на 16% эффективна против симптоматической инфекции у людей, получивших две дозы в январе. Для людей, которые были полностью вакцинированы к апрелю, вакцина была на 79% эффективна против симптоматической инфекции, что позволяет предположить, что иммунитет, полученный в результате иммунизации, со временем снижается.Т.е. эффективность Пфайзера снижается на 20% ежемесячноТам же:Несмотря на высокий уровень так называемых «прорывных» случаев, заболеваемость в стране не достигла пика, наблюдавшегося в январе, что объясняют вакцинацией. В воскресенье в Израиле было зарегистрировано 25 смертей - это далеко от рекордного показателя в 101 человек, зафиксированного 20 января этого года. За последний месяц в Израиле зарегистрировано 476 случаев смерти от Covid-19 по сравнению с 1471 в январе.(Должно же падать, не?)На сегодня в Израиле привиты третьей дозой уже более 1 млн.чел:В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 70%, в категории 80-89 – 95%/92%/75%, 70-79 – 96%/94%/79%, 60-69 – 92%/88%/64%.При этом 75% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 14 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью.Как видим, без вакцинации 60+ в Израиле тяжко болеют и мрут, а поскольку эффективность вакцины падает ежемесячно на 20%, то эту группу необходимо колоть каждые 6 мес.