Додано: Пон 30 сер, 2021 18:00 Израиль

https://www.cnbc.com/2021/08/30/israel- ... -rise.html

Т.е. эффективность Пфайзера снижается на 20% ежемесячно

https://www.cnbc.com/2021/08/30/israel- ... -rise.html



Т.е. эффективность Пфайзера снижается на 20% ежемесячно

Там же:

Несмотря на высокий уровень так называемых «прорывных» случаев, заболеваемость в стране не достигла пика, наблюдавшегося в январе, что объясняют вакцинацией. В воскресенье в Израиле было зарегистрировано 25 смертей - это далеко от рекордного показателя в 101 человек, зафиксированного 20 января этого года. За последний месяц в Израиле зарегистрировано 476 случаев смерти от Covid-19 по сравнению с 1471 в январе. Но количество госпитализаций и смертей растет. (Должно же падать, не?)

На сегодня в Израиле привиты третьей дозой уже более 1 млн.чел:

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 70%, в категории 80-89 – 95%/92%/75%, 70-79 – 96%/94%/79%, 60-69 – 92%/88%/64%.

При этом 75% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 14 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью.

https://www.newsru.co.il/health/27aug20 ... l_106.html

fler

Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет??

Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам:

1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели.

2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк??

3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.



Какие мысли??

Официальных решений по поводу смешивания вакцин пока нет.

Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием.

КоронаВак в Европе пока не признали.

ЛАД 2

Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием.

Президент Джо Байден сказал, что регулирующие органы США рассматривают возможность проведения бустерных прививок от Covid-19 через пять месяцев после того, как люди завершат первичную иммунизацию, увеличив ожидаемый график третьей прививки примерно на три месяца.

https://www.cnbc.com/2021/08/27/biden-s ... onths.html

Он уже выспался?

https://www.cnbc.com/2021/08/27/biden-s ... onths.html Президент Джо Байден сказал, что регулирующие органы США рассматривают возможность проведения бустерных прививок от Covid-19 через пять месяцев после того, как люди завершат первичную иммунизацию, увеличив ожидаемый график третьей прививки примерно на три месяца.

Он уже выспался?

Ромасик

Украина - после выходных на динамику нет смысла смотреть. Израиль -мрутУкраина - после выходных на динамику нет смысла смотреть.



так же мало, как 40М-нная Украина

За 29.08 действительно 39 смертей, но это "эффект субботы" - 28.08 было 3 смерти. Т.е. умерших в субботу зарегистрировали в воскресенье (рабочий день).

