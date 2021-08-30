Предварительные данные, опубликованные правительством Израиля в июле, показали, что вакцина Pfizer-BioNTech была всего лишь на 16% эффективна против симптоматической инфекции у людей, получивших две дозы в январе. Для людей, которые были полностью вакцинированы к апрелю, вакцина была на 79% эффективна против симптоматической инфекции, что позволяет предположить, что иммунитет, полученный в результате иммунизации, со временем снижается. https://www.cnbc.com/2021/08/30/israel- ... -rise.html
Т.е. эффективность Пфайзера снижается на 20% ежемесячно Там же: Несмотря на высокий уровень так называемых «прорывных» случаев, заболеваемость в стране не достигла пика, наблюдавшегося в январе, что объясняют вакцинацией. В воскресенье в Израиле было зарегистрировано 25 смертей - это далеко от рекордного показателя в 101 человек, зафиксированного 20 января этого года. За последний месяц в Израиле зарегистрировано 476 случаев смерти от Covid-19 по сравнению с 1471 в январе. Но количество госпитализаций и смертей растет.(Должно же падать, не?) На сегодня в Израиле привиты третьей дозой уже более 1 млн.чел: В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 70%, в категории 80-89 – 95%/92%/75%, 70-79 – 96%/94%/79%, 60-69 – 92%/88%/64%. При этом 75% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 14 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью. https://www.newsru.co.il/health/27aug20 ... l_106.html Как видим, без вакцинации 60+ в Израиле тяжко болеют и мрут, а поскольку эффективность вакцины падает ежемесячно на 20%, то эту группу необходимо колоть каждые 6 мес.
Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет?? Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам: 1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели. 2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк?? 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.
Какие мысли?? Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.
Официальных решений по поводу смешивания вакцин пока нет. Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием. КоронаВак в Европе пока не признали.
fler написав:Президент Джо Байден сказал, что регулирующие органы США рассматривают возможность проведения бустерных прививок от Covid-19 через пять месяцев после того, как люди завершат первичную иммунизацию, увеличив ожидаемый график третьей прививки примерно на три месяца. https://www.cnbc.com/2021/08/27/biden-s ... onths.html