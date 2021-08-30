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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3582358335843585

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:11

  Hotab написав:Faceless , why not?)


Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет??
Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам:
1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели.
2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк??
3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.

Какие мысли??
Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.

Официальных решений по поводу смешивания вакцин пока нет.
Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием.
КоронаВак в Европе пока не признали.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:22

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Израиль - так же мало мрут
Украина - после выходных на динамику нет смысла смотреть.

Зображення
так же мало, как 40М-нная Украина :mrgreen:
И еще 60М-нная Италия и 10М-Греция между нами затесались)

За 29.08 действительно 39 смертей, но это "эффект субботы" - 28.08 было 3 смерти. Т.е. умерших в субботу зарегистрировали в воскресенье (рабочий день).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:32

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Израиль - так же мало мрут
Украина - после выходных на динамику нет смысла смотреть.

Зображення
так же мало, как 40М-нная Украина :mrgreen:
И еще 60М-нная Италия и 10М-Греция между нами затесались)

За 29.08 действительно 39 смертей, но это "эффект субботы" - 28.08 было 3 смерти. Т.е. умерших в субботу зарегистрировали в воскресенье (рабочий день).

ок, ясно. Хоть и не такая кричущая зрада, но в среднем 24+28+29+10+3+39 где-то 20+ будет, когда в Украине около 40+.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:когда в Украине около 40+.

О боги.
В Украине пока нет всплеска, у нас он в мае закончился.
В Украине 40 традиционно превращается в 80 (избыточных) из-за малого охвата тестированием сельской местности .
Вам же ткнули пятачок в 101 чел на пиках (средняя тогда под 70 была) . Сравнивайте сравниваемое.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:40

Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста).
https://dip.org.ua/covid-travel-news/on ... -krain-yes
Повністю вакцинованих у зелених країнах:
Польща - 49,48%
Румунія - 26,79%
Чехія - 53,02%
Словаччина - 39,27%
Угорщина - 57,17%
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/
Частково пофарбовані в червоний колір: Франція :cry: , Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди.
Повністю вакцинованих у червоних країнах:
Франція - 59,58%
Італія - 60,13%
Греція - 55,12%
Ірландія - 66,90%
Данія - 71,50%
Бельгія - 68,72%
Нідерланди - 62,30%
fler
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