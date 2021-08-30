Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет?? Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам: 1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели. 2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк?? 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.
Какие мысли?? Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.
Официальных решений по поводу смешивания вакцин пока нет. Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием. КоронаВак в Европе пока не признали.
О боги. В Украине пока нет всплеска, у нас он в мае закончился. В Украине 40 традиционно превращается в 80 (избыточных) из-за малого охвата тестированием сельской местности . Вам же ткнули пятачок в 101 чел на пиках (средняя тогда под 70 была) . Сравнивайте сравниваемое.
Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста). https://dip.org.ua/covid-travel-news/on ... -krain-yes Повністю вакцинованих у зелених країнах: Польща - 49,48% Румунія - 26,79% Чехія - 53,02% Словаччина - 39,27% Угорщина - 57,17% https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/ Частково пофарбовані в червоний колір: Франція , Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди. Повністю вакцинованих у червоних країнах: Франція - 59,58% Італія - 60,13% Греція - 55,12% Ірландія - 66,90% Данія - 71,50% Бельгія - 68,72% Нідерланди - 62,30%