Додано: Пон 30 сер, 2021 20:34

Парадокс! Израиль выходит на одно из первых мест в мире по смертности на душу населения, будучи одной из самых привитых стран при этом.



Вчера в израильской соцсети телеведущий Гай Мероз написал так: "Я знаю, что ощущаю по поводу давления, геббельсовской пропаганды, которая приправляется безумием, стремлением привить тех, кто не болен, насильно, это выводит меня из себя". После всего этого он добавил, что "скорее всего, получит третью дозу вакцины".



Как бы я хотел пригласить Гая и ему подобных на смену вместе со мной. Чтобы они вблизи убедились, как выглядит человек, пытающийся дышать. Вокруг которого – люди, уже находящиеся в искусственной коме и подключенные к ИВЛ. На нем маска, закрывающая все его лицо. Он кричит и плачет, что у него нет воздуха. Но его крики еле слышны из-за маски. Он судорожно бьется на койке, пытается сдвинуться с места, подняться, сесть. Что угодно, чтобы получить хоть немножко кислорода. Он не в состоянии понять, что каждый такой крик ослабляет его еще больше и что воздуха остается все меньше.



Вы когда-нибудь видели, как тонет человек? Это выглядит точно так же. Больной пытается сорвать маску в надежде, что это поможет, но его сатурация сразу же снижается. Мы бежим и возвращаем маску на место, умоляем, чтобы тот не снимал ее, просим, чтобы больной не двигался. Ведь с каждым неосторожным движением капельница может сдвинуться с места - и его придется колоть снова.



Но находящийся в панике задыхающийся человек не в состоянии здраво рассуждать. Его единственным желанием, на которое уходят все его силы, является попытка вдохнуть воздух, как можно глубже. Но он не в состоянии это сделать.

Представьте себя в центре комнаты. Слева от вас лежит на животе человек – он в искусственной коме и дышит с помощью ИВЛ. Справа лежит еще один. Скоро и его перевернут на живот, потому что так дышать чуть легче. Шум мониторов, предупредительные сигналы аппаратуры, монотонное капание инфузий и бесконечное количество шприцев с лекарственными препаратами.

Белый ослепляющий свет флюоресцентных ламп освещает все вокруг. Его не выключают ни днем, ни ночью. Чувство времени пропадает. Все вокруг выглядят одинаково, члены семьи не могут проведать. Если наши пациенты вообще захотят, чтобы родственники увидели их в таком состоянии – пытающихся дышать изо всех сил, медленно теряющих надежду и объятых ужасом.



Вы, антипрививочники, "выражающие сомнение", называете это "безумием привить всех тех, кто не болен, насильно". Мы, медицинские работники, видим то, что я вам сейчас описал, практически каждый день.

Знаете ли вы, в чем разница между вами – и теми, кто не был привит, которые сейчас лежат в искусственной коме под ИВЛ?

Они верили всему, что вы писали"."