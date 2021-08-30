Кто в теме о рабочекрестьянском Синовак/Коронавак? Сертификаты о нем сильно принимают в Европе, или нет?? Моя ситуация: на фоне "переболел 1 раз", я потом ширнулся 1 раз. Как для защиты, думаю пока ОК. Ширять вторую не спешу по нескольким причинам: 1. Чем позже ширну, тем позже начнется срок истечения 6м сертификата .Грубо говоря, предпочтительнее ширнуться зная о планируемой поездке за 2-3 недели. 2. Так как уже в доступе более пафосные ширки, хотел бы вторую одной из них. Ест ли какие-то протоколы относительно совместимости этих широк?? 3. Может выждать какой-то длительный срок (какой?) после той первой рабочекрестьянской ширки, и смазать пару доз пафосной?? Тем самым убивая всех зайцев: защищён весь период ожидания, см период получается довольно длинный, по финишу имею принимаемый цивилизованным миром сертификат.
Какие мысли?? Юмар дисидентов с радостью принимается, поржем без проблем. Но в большей степени жду ответов людей в теме, а не невменяшек.
Официальных решений по поводу смешивания вакцин пока нет. Думаю, предпочтительнее третий вариант. А к тому времени, когда вам понадобится, может что-то прояснится со смешиванием. КоронаВак в Европе пока не признали.
О боги. В Украине пока нет всплеска, у нас он в мае закончился. В Украине 40 традиционно превращается в 80 (избыточных) из-за малого охвата тестированием сельской местности . Вам же ткнули пятачок в 101 чел на пиках (средняя тогда под 70 была) . Сравнивайте сравниваемое.
Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста). https://dip.org.ua/covid-travel-news/on ... -krain-yes Повністю вакцинованих у зелених країнах: Польща - 49,48% Румунія - 26,79% Чехія - 53,02% Словаччина - 39,27% Угорщина - 57,17% https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/ Частково пофарбовані в червоний колір: Франція , Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди. Повністю вакцинованих у червоних країнах: Франція - 59,58% Італія - 60,13% Греція - 55,12% Ірландія - 66,90% Данія - 71,50% Бельгія - 68,72% Нідерланди - 62,30%
Парадокс! Израиль выходит на одно из первых мест в мире по смертности на душу населения, будучи одной из самых привитых стран при этом.
Вчера в израильской соцсети телеведущий Гай Мероз написал так: "Я знаю, что ощущаю по поводу давления, геббельсовской пропаганды, которая приправляется безумием, стремлением привить тех, кто не болен, насильно, это выводит меня из себя". После всего этого он добавил, что "скорее всего, получит третью дозу вакцины".
Как бы я хотел пригласить Гая и ему подобных на смену вместе со мной. Чтобы они вблизи убедились, как выглядит человек, пытающийся дышать. Вокруг которого – люди, уже находящиеся в искусственной коме и подключенные к ИВЛ. На нем маска, закрывающая все его лицо. Он кричит и плачет, что у него нет воздуха. Но его крики еле слышны из-за маски. Он судорожно бьется на койке, пытается сдвинуться с места, подняться, сесть. Что угодно, чтобы получить хоть немножко кислорода. Он не в состоянии понять, что каждый такой крик ослабляет его еще больше и что воздуха остается все меньше.
Вы когда-нибудь видели, как тонет человек? Это выглядит точно так же. Больной пытается сорвать маску в надежде, что это поможет, но его сатурация сразу же снижается. Мы бежим и возвращаем маску на место, умоляем, чтобы тот не снимал ее, просим, чтобы больной не двигался. Ведь с каждым неосторожным движением капельница может сдвинуться с места - и его придется колоть снова.
Но находящийся в панике задыхающийся человек не в состоянии здраво рассуждать. Его единственным желанием, на которое уходят все его силы, является попытка вдохнуть воздух, как можно глубже. Но он не в состоянии это сделать. Представьте себя в центре комнаты. Слева от вас лежит на животе человек – он в искусственной коме и дышит с помощью ИВЛ. Справа лежит еще один. Скоро и его перевернут на живот, потому что так дышать чуть легче. Шум мониторов, предупредительные сигналы аппаратуры, монотонное капание инфузий и бесконечное количество шприцев с лекарственными препаратами. Белый ослепляющий свет флюоресцентных ламп освещает все вокруг. Его не выключают ни днем, ни ночью. Чувство времени пропадает. Все вокруг выглядят одинаково, члены семьи не могут проведать. Если наши пациенты вообще захотят, чтобы родственники увидели их в таком состоянии – пытающихся дышать изо всех сил, медленно теряющих надежду и объятых ужасом.
Вы, антипрививочники, "выражающие сомнение", называете это "безумием привить всех тех, кто не болен, насильно". Мы, медицинские работники, видим то, что я вам сейчас описал, практически каждый день. Знаете ли вы, в чем разница между вами – и теми, кто не был привит, которые сейчас лежат в искусственной коме под ИВЛ? Они верили всему, что вы писали"."
О боги. В Украине пока нет всплеска, у нас он в мае закончился. В Украине 40 традиционно превращается в 80 (избыточных) из-за малого охвата тестированием сельской местности . Вам же ткнули пятачок в 101 чел на пиках (средняя тогда под 70 была) . Сравнивайте сравниваемое.
да, у нас на пиках было 450. Взяв к-во населения получается 1:1. Но у них есть больницы, а у нас только 4 стены с койкой (тут кпд 1:3 я бы взял). И еще безосветственные вильнолюди. Можете вычесть своих избыточных 70%. Не налазит. Но это было до н.э. А сейчас же 80% евреев чипировано (остальные 20% вероятно переболели, или большая доля из них), эффективность по методу симпсона 90%. Т.е. 72% жмуриков должно выживать, летальность должна уменьшиться в 3-4 раза, но она +/- такая же как год назад. Кроме того, отработали протокол спасения тяжелых - это тоже должно уменьшить летальность в раза 2. Где оно? Так что попытка засчитывается, но не убедительно. Ищите еще (с)
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 30 сер, 2021 20:52, всього редагувалось 2 разів.