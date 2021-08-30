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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3583358435853586

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:53

  ЛАД написав:roberto dark
Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации.
израильской
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:01

"сопливый ОРВИ"(с)
Ромасик , Полный сборник сочинений и троллинга из ФБ, глава 4 стр.56

"Почему в Одессе не так?" (с)
Вкладчик, Нам не вызовешь чувство тревоги или вирус в дорожной пыли, строфа 7 , Ольгино, 2021 год

"Ковідістерики від страху не хочуть дихати"(с)
Будівельник, Таблички на штукатурці для молодшого дитячого віку, Воениздат 1988 год.

"Все фигня ваш Ковид, моя родня тоже под ИВЛ" (с)
Флер, Николаевские вздохи о Франции (из неопубликованного)

"Хворіють лише ледарі, які не хочуть працювати і кормити свої сім'ї" (с)
Ой+ , Демографічні хвилі Прикарпаття та інші чудові викриття, м.Станіслав, 1930 рік.Перевидане Ой+ у 2021 на свій лад.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:06

  ЛАД написав:
  fler написав:Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ...

Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости?
А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Вы за прививки. :)

Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:20

Hotab
Хотаб Х.З. Записки перестрашеного. В 2-х томах. (Т.1. Албанская жара. Т.2. На игле: быть или не быть?) Електронне видання. URL: forum.finance.ua.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:24

  ЛАД написав:
  fler написав:Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста).
https://dip.org.ua/covid-travel-news/on ... -krain-yes
Повністю вакцинованих у зелених країнах:
Польща - 49,48%
Румунія - 26,79%
Чехія - 53,02%
Словаччина - 39,27%
Угорщина - 57,17%
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/
Частково пофарбовані в червоний колір: Франція :cry: , Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди.
Повністю вакцинованих у червоних країнах:
Франція - 59,58%
Італія - 60,13%
Греція - 55,12%
Ірландія - 66,90%
Данія - 71,50%
Бельгія - 68,72%
Нідерланди - 62,30%
Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости?
А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Вы за прививки. :)
Ви закликаєте в угоду СВОЇМ страхам - ігнорувати статистичні данні?
Ви хоч розумієте, що ваші страхи/фобії це ваше особисте
А статистика яка врахувала 200 000 000 осіб - це статистика.
І якщо статистика показує , що вакцинування шкодить - то треба розглянути
а - чи реально шкодить
б - в яких групах шкодить
в - в яких допомагає...
І тоді це обєктивне бачення
А заклик
давайте будемо публікувати тільки те де нам страшно...
- це маразм.
budivelnik
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Пон 30 сер, 2021 11:55
ЛОБ

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