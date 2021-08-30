израильской
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:53
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:01
"сопливый ОРВИ"(с)
Ромасик , Полный сборник сочинений и троллинга из ФБ, глава 4 стр.56
"Почему в Одессе не так?" (с)
Вкладчик, Нам не вызовешь чувство тревоги или вирус в дорожной пыли, строфа 7 , Ольгино, 2021 год
"Ковідістерики від страху не хочуть дихати"(с)
Будівельник, Таблички на штукатурці для молодшого дитячого віку, Воениздат 1988 год.
"Все фигня ваш Ковид, моя родня тоже под ИВЛ" (с)
Флер, Николаевские вздохи о Франции (из неопубликованного)
"Хворіють лише ледарі, які не хочуть працювати і кормити свої сім'ї" (с)
Ой+ , Демографічні хвилі Прикарпаття та інші чудові викриття, м.Станіслав, 1930 рік.Перевидане Ой+ у 2021 на свій лад.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:06
Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:20
Hotab
Хотаб Х.З. Записки перестрашеного. В 2-х томах. (Т.1. Албанская жара. Т.2. На игле: быть или не быть?) Електронне видання. URL: forum.finance.ua.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:24
Ви закликаєте в угоду СВОЇМ страхам - ігнорувати статистичні данні?
Ви хоч розумієте, що ваші страхи/фобії це ваше особисте
А статистика яка врахувала 200 000 000 осіб - це статистика.
І якщо статистика показує , що вакцинування шкодить - то треба розглянути
а - чи реально шкодить
б - в яких групах шкодить
в - в яких допомагає...
І тоді це обєктивне бачення
А заклик
давайте будемо публікувати тільки те де нам страшно...
- це маразм.
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