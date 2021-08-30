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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3584358535863587> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82 Мені вже зробили щеплення 45% 37 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 15% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 82 Додано: Пон 30 сер, 2021 20:53 ЛАД написав: roberto dark

Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации. Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации. израильской израильской Ромасик Повідомлень: 2733 З нами з: 30.03.15 Подякував: 543 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:01 "сопливый ОРВИ"(с)

Ромасик , Полный сборник сочинений и троллинга из ФБ, глава 4 стр.56



"Почему в Одессе не так?" (с)

Вкладчик, Нам не вызовешь чувство тревоги или вирус в дорожной пыли, строфа 7 , Ольгино, 2021 год



"Ковідістерики від страху не хочуть дихати"(с)

Будівельник, Таблички на штукатурці для молодшого дитячого віку, Воениздат 1988 год.



"Все фигня ваш Ковид, моя родня тоже под ИВЛ" (с)

Флер, Николаевские вздохи о Франции (из неопубликованного)



"Хворіють лише ледарі, які не хочуть працювати і кормити свої сім'ї" (с)

Ой+ , Демографічні хвилі Прикарпаття та інші чудові викриття, м.Станіслав, 1930 рік.Перевидане Ой+ у 2021 на свій лад. Hotab

Повідомлень: 4440 З нами з: 15.02.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:06 ЛАД написав: fler написав: Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ... Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ...

Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости?

А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Вы за прививки. Из Вашего постаА потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Выпрививки.

Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости. Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости. fler

Повідомлень: 1910 З нами з: 07.08.09 Подякував: 559 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:20 Hotab

Хотаб Х.З. Записки перестрашеного. В 2-х томах. (Т.1. Албанская жара. Т.2. На игле: быть или не быть?) Електронне видання. URL: forum.finance.ua. fler

Повідомлень: 1910 З нами з: 07.08.09 Подякував: 559 раз. Подякували: 679 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:24 ЛАД написав: fler написав: Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста).

https://dip.org.ua/covid-travel-news/on ... -krain-yes

Повністю вакцинованих у зелених країнах:

Польща - 49,48%

Румунія - 26,79%

Чехія - 53,02%

Словаччина - 39,27%

Угорщина - 57,17%

https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/

Частково пофарбовані в червоний колір: Франція , Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди.

Повністю вакцинованих у червоних країнах:

Франція - 59,58%

Італія - 60,13%

Греція - 55,12%

Ірландія - 66,90%

Данія - 71,50%

Бельгія - 68,72%

Нідерланди - 62,30% Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста).... -krain-yesПовністю вакцинованих у зелених країнах:Польща - 49,48%Румунія - 26,79%Чехія - 53,02%Словаччина - 39,27%Угорщина - 57,17%... on/europe/Частково пофарбовані в червоний колір: Франція, Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди.Повністю вакцинованих у червоних країнах:Франція - 59,58%Італія - 60,13%Греція - 55,12%Ірландія - 66,90%Данія - 71,50%Бельгія - 68,72%Нідерланди - 62,30% Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости?

А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Вы за прививки. Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости?А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Выпрививки. Ви закликаєте в угоду СВОЇМ страхам - ігнорувати статистичні данні?

Ви хоч розумієте, що ваші страхи/фобії це ваше особисте

А статистика яка врахувала 200 000 000 осіб - це статистика.

І якщо статистика показує , що вакцинування шкодить - то треба розглянути

а - чи реально шкодить

б - в яких групах шкодить

в - в яких допомагає...

І тоді це обєктивне бачення

А заклик

давайте будемо публікувати тільки те де нам страшно...

- це маразм. Ви хоч розумієте, що ваші страхи/фобії це ваше особистеА статистика яка врахувала 200 000 000 осіб - це статистика.І якщо статистика показує , що вакцинування шкодить - то треба розглянутиа - чи реально шкодитьб - в яких групах шкодитьв - в яких допомагає...І тоді це обєктивне баченняА заклик- це маразм. budivelnik

Повідомлень: 24902 З нами з: 15.01.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 2689 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:36 Ромасик

"безответственные вильнолюди" есть во всём мире и, в частности, в Израиле.

Никакого особого протокола спасения тяжелых, по-моему, так и нет кислородная маска, потом ИВЛ, а там кто вылезет, тот и вылезет. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.

Ну и всё же смертность пока ниже прошлогодней и, тем более, январской-февральской. ЛАД 2 Повідомлень: 19352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:39 Ромасик написав: ЛАД написав: roberto dark

Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации. Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации. израильской израильской

Думаете в нашей больные чувствуют себя лучше? Думаете в нашей больные чувствуют себя лучше? ЛАД 2 Повідомлень: 19352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:41 fler написав: ЛАД написав: fler написав: Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ... Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ...

Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости?

А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Вы за прививки. Из Вашего постаА потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Выпрививки.

Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости. Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.

Выводы, конечно, каждый может делать какие угодно, но Вы почему-то все время подталкиваете именно к таким. Выводы, конечно, каждый может делать какие угодно, но Вы почему-то все время подталкиваете именно к таким. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 сер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:43 ЛАД написав: roberto dark

Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации. Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации.



Вообще-то об этом и писал ранее, в открытом письме израильский медбрат, работающий в отделении коронавируса одной из израильских больниц, в газете "Едиот ахронот", отрывок из которого я запостил. В своем эмоциональном обращении к антипрививочникам и распространителям фейковой информации о COVID автор текста рассказывает, как эпидемия выглядит глазами тех, кто работает в стационарах:



"Если бы я мог, то пригласил бы всех антипрививочников, всех тех, кто распространяет в социальных сетях безответственную информацию или "выражает сомнение", как они это называют сегодня. Пусть все они проведут со мной или с моими коллегами всего одну смену в отделении экстренной помощи больным коронавирусом. "Всего" 12 часов. Если ситуация там будет не совсем безнадежная, у нас даже будет 40-минутный перерыв.

Они бы начали потеть уже на этапе облачения в нейлоновые защитные костюмы, еще до надевания защитной маски. Уже на входе в карантинное отделение, когда смена еще не началась, они начали бы ощущать, как маска начинает давить на переносицу, впивается в кожу." Вообще-то об этом и писал ранее, в открытом письме израильский медбрат, работающий в отделении коронавируса одной из израильских больниц, в газете "Едиот ахронот", отрывок из которого я запостил. В своем эмоциональном обращении к антипрививочникам и распространителям фейковой информации о COVID автор текста рассказывает, как эпидемия выглядит глазами тех, кто работает в стационарах:"Если бы я мог, то пригласил бы всех антипрививочников, всех тех, кто распространяет в социальных сетях безответственную информацию или "выражает сомнение", как они это называют сегодня. Пусть все они проведут со мной или с моими коллегами всего одну смену в отделении экстренной помощи больным коронавирусом. "Всего" 12 часов. Если ситуация там будет не совсем безнадежная, у нас даже будет 40-минутный перерыв.Они бы начали потеть уже на этапе облачения в нейлоновые защитные костюмы, еще до надевания защитной маски. Уже на входе в карантинное отделение, когда смена еще не началась, они начали бы ощущать, как маска начинает давить на переносицу, впивается в кожу." roberto dark

Повідомлень: 426 З нами з: 04.06.19 Подякував: 70 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 21:54 Когда-то моя мама, когда ей было уже под 80, говорила: "Я уже ничего не хочу, только хорошей смерти". Она имела ввиду "только не инсульт" или ещё что похожее, когда человек лежит и ничего не может. Не думаю, что смерть от ковида можно отнести к лёгкой. ЛАД 2 Повідомлень: 19352 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3584358535863587> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7685 5862967

ЛОБ Пон 30 сер, 2021 11:55