израильской
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:53
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:01
"сопливый ОРВИ"(с)
Ромасик , Полный сборник сочинений и троллинга из ФБ, глава 4 стр.56
"Почему в Одессе не так?" (с)
Вкладчик, Нам не вызовешь чувство тревоги или вирус в дорожной пыли, строфа 7 , Ольгино, 2021 год
"Ковідістерики від страху не хочуть дихати"(с)
Будівельник, Таблички на штукатурці для молодшого дитячого віку, Воениздат 1988 год.
"Все фигня ваш Ковид, моя родня тоже под ИВЛ" (с)
Флер, Николаевские вздохи о Франции (из неопубликованного)
"Хворіють лише ледарі, які не хочуть працювати і кормити свої сім'ї" (с)
Ой+ , Демографічні хвилі Прикарпаття та інші чудові викриття, м.Станіслав, 1930 рік.Перевидане Ой+ у 2021 на свій лад.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:06
Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:20
Hotab
Хотаб Х.З. Записки перестрашеного. В 2-х томах. (Т.1. Албанская жара. Т.2. На игле: быть или не быть?) Електронне видання. URL: forum.finance.ua.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:24
Ви закликаєте в угоду СВОЇМ страхам - ігнорувати статистичні данні?
Ви хоч розумієте, що ваші страхи/фобії це ваше особисте
А статистика яка врахувала 200 000 000 осіб - це статистика.
І якщо статистика показує , що вакцинування шкодить - то треба розглянути
а - чи реально шкодить
б - в яких групах шкодить
в - в яких допомагає...
І тоді це обєктивне бачення
А заклик
давайте будемо публікувати тільки те де нам страшно...
- це маразм.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:36
Ромасик
"безответственные вильнолюди" есть во всём мире и, в частности, в Израиле.
Никакого особого протокола спасения тяжелых, по-моему, так и нет кислородная маска, потом ИВЛ, а там кто вылезет, тот и вылезет. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.
Ну и всё же смертность пока ниже прошлогодней и, тем более, январской-февральской.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:39
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:41
Выводы, конечно, каждый может делать какие угодно, но Вы почему-то все время подталкиваете именно к таким.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 сер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:43
Вообще-то об этом и писал ранее, в открытом письме израильский медбрат, работающий в отделении коронавируса одной из израильских больниц, в газете "Едиот ахронот", отрывок из которого я запостил. В своем эмоциональном обращении к антипрививочникам и распространителям фейковой информации о COVID автор текста рассказывает, как эпидемия выглядит глазами тех, кто работает в стационарах:
"Если бы я мог, то пригласил бы всех антипрививочников, всех тех, кто распространяет в социальных сетях безответственную информацию или "выражает сомнение", как они это называют сегодня. Пусть все они проведут со мной или с моими коллегами всего одну смену в отделении экстренной помощи больным коронавирусом. "Всего" 12 часов. Если ситуация там будет не совсем безнадежная, у нас даже будет 40-минутный перерыв.
Они бы начали потеть уже на этапе облачения в нейлоновые защитные костюмы, еще до надевания защитной маски. Уже на входе в карантинное отделение, когда смена еще не началась, они начали бы ощущать, как маска начинает давить на переносицу, впивается в кожу."
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:54
Когда-то моя мама, когда ей было уже под 80, говорила: "Я уже ничего не хочу, только хорошей смерти". Она имела ввиду "только не инсульт" или ещё что похожее, когда человек лежит и ничего не может. Не думаю, что смерть от ковида можно отнести к лёгкой.
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