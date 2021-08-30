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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3584358535863587

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вы почему-то все время подталкиваете именно к таким.

Подсознание требует оправдываться "почему я антивакс"
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:59

budivelnik
Вы разговариваете сами с собой, любимым.
Собеседника Вы не хотите (или не можете) понимать. Продолжайте сами с собой. Я уже несколько раз обещал не отвечать, но каждый раз надеялся, что что-то изменилось. Больше не буду.
Доброго Вам здоровья.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 сер, 2021 22:02, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:01

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Вы почему-то все время подталкиваете именно к таким.

Подсознание требует оправдываться "почему я антивакс"

Никакого подсознания. Там все сознательно.
Просто другая тактика.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:07

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:roberto dark
Жаль, что антивакцинаторам нельзя устроить экскурсию в отделение реанимации.
израильской

Думаете в нашей больные чувствуют себя лучше? :)

в нашей - то умереть можно и дома. При чем шансов больше, что выживешь - не подцепив больничные инфекции и инфекцию от соседей по койке.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:10

  ЛАД написав:Ромасик
"безответственные вильнолюди" есть во всём мире и, в частности, в Израиле.
Никакого особого протокола спасения тяжелых, по-моему, так и нет кислородная маска, потом ИВЛ, а там кто вылезет, тот и вылезет. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.

помнится, научились подавлять бурную имунную реакцию организма, которая приводит к массовому "вирусному" воспалению легких. При неправильном применении методики возникала побочка - черная плесень. Это так, первое попавшееся.
Цитокиновый шторм
https://www.gazeta.ru/science/2020/10/2 ... 4999.shtml
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 30 сер, 2021 23:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:36

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
Думаете в нашей больные чувствуют себя лучше? :)

в нашей - то умереть можно и дома. При чем шансов больше, что выживешь - не подцепив больничные инфекции и инфекцию от соседей по койке.


Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок :shock: Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны. :(
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:45

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  fler написав:Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста).
https://dip.org.ua/covid-travel-news/on ... -krain-yes
Повністю вакцинованих у зелених країнах:
Польща - 49,48%
Румунія - 26,79%
Чехія - 53,02%
Словаччина - 39,27%
Угорщина - 57,17%
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/
Частково пофарбовані в червоний колір: Франція :cry: , Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди.
Повністю вакцинованих у червоних країнах:
Франція - 59,58%
Італія - 60,13%
Греція - 55,12%
Ірландія - 66,90%
Данія - 71,50%
Бельгія - 68,72%
Нідерланди - 62,30%
Ви закликаєте в угоду СВОЇМ страхам - ігнорувати статистичні данні?
Ви хоч розумієте, що ваші страхи/фобії це ваше особисте
А статистика яка врахувала 200 000 000 осіб - це статистика.
І якщо статистика показує , що вакцинування шкодить - то треба розглянути
а - чи реально шкодить
б - в яких групах шкодить
в - в яких допомагає...
І тоді це обєктивне бачення
А заклик
давайте будемо публікувати тільки те де нам страшно...
- це маразм.
budivelnik
Вы разговариваете сами с собой, любимым.
Собеседника Вы не хотите (или не можете) понимать. Продолжайте сами с собой. Я уже несколько раз обещал не отвечать, но каждый раз надеялся, что что-то изменилось. Больше не буду.
Доброго Вам здоровья.
Ви не можете зрозуміти навіть самого себе...а переживаєте за те що вас не розуміють інші...
Кілька разів казав
Почніть з себе..
ПС
Ну лад не доганяє..
А як там інші
Пробують розібратись чому в Країнах з високим рівнем вакцинації - рівень захворювань вище?
А все тому що я писав
Не треба чіпати вакциною групу 0-40(50% населення практично будь якої країни)
0-9 _______ 3987064 __ 17 __ 1 до 234533_____0.0004%
10-19 _____ 4194133 __ 29 __ 1 до 144625_____0.0006%
20-29 _____ 4578941 __ 174 __ 1 до 26316_____0.003%
30-39 _____ 6849855 __ 791 __ 1 до 8660______0.011%
40-49 _____ 6079955 __ 2185 __ 1 до 2783____0.0359%
50-59 _____ 5607145 __ 6103 __ 1 до 919_____0.109%
60-69 _____ 5286715 __ 14781 __ 1 до 358____0.279%
70-79 _____ 2910402 __ 15729 __ 1 до 185____0.540%
80-89 _____ 1632585 __ 9793 __ 1 до 167_____0.599%
90+ _______ 291922 __ 1035 __ 1 до 282______0.35%
__ __
Total known 41418717 __ 50637 __
Адже є медичне правило
Не нашкодь..
То навіщо лізти в групу де 1 смерть на 25000 ?
Якщо смертей від нещасних випадків і то більше...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:56

  roberto dark написав:"Если бы я мог, то пригласил бы всех антипрививочников, всех тех, кто распространяет в социальных сетях безответственную информацию или "выражает сомнение", как они это называют сегодня. Пусть все они проведут со мной или с моими коллегами всего одну смену в отделении экстренной помощи больным коронавирусом. "Всего" 12 часов. Если ситуация там будет не совсем безнадежная, у нас даже будет 40-минутный перерыв.
Они бы начали потеть уже на этапе облачения в нейлоновые защитные костюмы, еще до надевания защитной маски. Уже на входе в карантинное отделение, когда смена еще не началась, они начали бы ощущать, как маска начинает давить на переносицу, впивается в кожу."

Отлчный сценарий для нового ролика, а то уже давно не было

А теперь вопрос: работники и пациенты этого ковид-госпиталя умрут от ковида?

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Пон 30 сер, 2021 11:55
ЛОБ

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