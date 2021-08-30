roberto dark написав:

"Если бы я мог, то пригласил бы всех антипрививочников, всех тех, кто распространяет в социальных сетях безответственную информацию или "выражает сомнение", как они это называют сегодня. Пусть все они проведут со мной или с моими коллегами всего одну смену в отделении экстренной помощи больным коронавирусом. "Всего" 12 часов. Если ситуация там будет не совсем безнадежная, у нас даже будет 40-минутный перерыв.Они бы начали потеть уже на этапе облачения в нейлоновые защитные костюмы, еще до надевания защитной маски. Уже на входе в карантинное отделение, когда смена еще не началась, они начали бы ощущать, как маска начинает давить на переносицу, впивается в кожу."