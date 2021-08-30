budivelnik Вы разговариваете сами с собой, любимым. Собеседника Вы не хотите (или не можете) понимать. Продолжайте сами с собой. Я уже несколько раз обещал не отвечать, но каждый раз надеялся, что что-то изменилось. Больше не буду. Доброго Вам здоровья.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 сер, 2021 22:02, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Ромасик "безответственные вильнолюди" есть во всём мире и, в частности, в Израиле. Никакого особого протокола спасения тяжелых, по-моему, так и нет кислородная маска, потом ИВЛ, а там кто вылезет, тот и вылезет. Возможно, ошибаюсь, но вряд ли.
помнится, научились подавлять бурную имунную реакцию организма, которая приводит к массовому "вирусному" воспалению легких. При неправильном применении методики возникала побочка - черная плесень. Это так, первое попавшееся. Цитокиновый шторм https://www.gazeta.ru/science/2020/10/2 ... 4999.shtml
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 30 сер, 2021 23:02, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик написав: Думаете в нашей больные чувствуют себя лучше?
в нашей - то умереть можно и дома. При чем шансов больше, что выживешь - не подцепив больничные инфекции и инфекцию от соседей по койке.
Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны.
fler написав:Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія (крім Бухареста). https://dip.org.ua/covid-travel-news/on ... -krain-yes Повністю вакцинованих у зелених країнах: Польща - 49,48% Румунія - 26,79% Чехія - 53,02% Словаччина - 39,27% Угорщина - 57,17% https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... on/europe/ Частково пофарбовані в червоний колір: Франція , Італія, Греція, Ірландія, Данія, Бельгія, Нідерланди. Повністю вакцинованих у червоних країнах: Франція - 59,58% Італія - 60,13% Греція - 55,12% Ірландія - 66,90% Данія - 71,50% Бельгія - 68,72% Нідерланди - 62,30%
Ви закликаєте в угоду СВОЇМ страхам - ігнорувати статистичні данні? Ви хоч розумієте, що ваші страхи/фобії це ваше особисте А статистика яка врахувала 200 000 000 осіб - це статистика. І якщо статистика показує , що вакцинування шкодить - то треба розглянути а - чи реально шкодить б - в яких групах шкодить в - в яких допомагає... І тоді це обєктивне бачення А заклик давайте будемо публікувати тільки те де нам страшно... - це маразм.
budivelnik Вы разговариваете сами с собой, любимым. Собеседника Вы не хотите (или не можете) понимать. Продолжайте сами с собой. Я уже несколько раз обещал не отвечать, но каждый раз надеялся, что что-то изменилось. Больше не буду. Доброго Вам здоровья.
Ви не можете зрозуміти навіть самого себе...а переживаєте за те що вас не розуміють інші... Кілька разів казав Почніть з себе.. ПС Ну лад не доганяє.. А як там інші Пробують розібратись чому в Країнах з високим рівнем вакцинації - рівень захворювань вище? А все тому що я писав Не треба чіпати вакциною групу 0-40(50% населення практично будь якої країни) 0-9 _______ 3987064 __ 17 __ 1 до 234533_____0.0004% 10-19 _____ 4194133 __ 29 __ 1 до 144625_____0.0006% 20-29 _____ 4578941 __ 174 __ 1 до 26316_____0.003% 30-39 _____ 6849855 __ 791 __ 1 до 8660______0.011% 40-49 _____ 6079955 __ 2185 __ 1 до 2783____0.0359% 50-59 _____ 5607145 __ 6103 __ 1 до 919_____0.109% 60-69 _____ 5286715 __ 14781 __ 1 до 358____0.279% 70-79 _____ 2910402 __ 15729 __ 1 до 185____0.540% 80-89 _____ 1632585 __ 9793 __ 1 до 167_____0.599% 90+ _______ 291922 __ 1035 __ 1 до 282______0.35% __ __ Total known 41418717 __ 50637 __ Адже є медичне правило Не нашкодь.. То навіщо лізти в групу де 1 смерть на 25000 ? Якщо смертей від нещасних випадків і то більше...
roberto dark написав:"Если бы я мог, то пригласил бы всех антипрививочников, всех тех, кто распространяет в социальных сетях безответственную информацию или "выражает сомнение", как они это называют сегодня. Пусть все они проведут со мной или с моими коллегами всего одну смену в отделении экстренной помощи больным коронавирусом. "Всего" 12 часов. Если ситуация там будет не совсем безнадежная, у нас даже будет 40-минутный перерыв. Они бы начали потеть уже на этапе облачения в нейлоновые защитные костюмы, еще до надевания защитной маски. Уже на входе в карантинное отделение, когда смена еще не началась, они начали бы ощущать, как маска начинает давить на переносицу, впивается в кожу."
Отлчный сценарий для нового ролика, а то уже давно не было
А теперь вопрос: работники и пациенты этого ковид-госпиталя умрут от ковида?