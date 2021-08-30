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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:25

  roberto dark написав:Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок :shock: Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны.

А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?
На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:32

  roberto dark написав:.......
Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города ....

Это всё так. Израильскую больницу с нашей сравнивать не стоит.
Но, боюсь, человеку, умирающему от удушья, не легче от того, что он лежит в больнице даже другого уровня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:38

  roberto dark написав:Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок :shock: Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны.

А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?
На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите.

Вот просто интересно, с развала Союза прошло уже 30 лет.
Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?
А когда "строители капитализма" возьмут ответственность на себя? Похоже, что никогда. Через 100 лет, тоже будут винить коммунистов, москалив и Октябрьскую революцию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 00:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?

Само собой разумеется, они и только они!

А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти :!: ), что во Львове до сих пор
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 00:11

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек.
.....
Количество случаев заболеваемости корью в мире в 2017 году резко возросло.

В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 случаев на 100 000 человек[7].
.....
Случаи, когда за сезон корью заболевают более тысячи человек, редки — например, в Европейском регионе ВОЗ в XXI веке в странах с охватом двумя дозами свыше 90 % такие случаи отмечались во время эпидемий кори в Армении в 2004 году, в Азербайджане в 2003 и 2005 годах, в Болгарии в 2009 и 2010 годах (более 20 тысяч случаев), в Германии в 2006, 2011, 2013, 2015 годах, в Испании в 2011 и 2012 годах, в Нидерландах в 2013 году, в России в 2003, 2004, 2006, 2012—2014, 2017 годах, в Румынии в 2005, 2006, 2011 годах (более 5 тысяч случаев).
....
В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %. В настоящее время в индустриально развитых странах смертельные исходы при кори наблюдаются редко[14], в XXI веке в странах Европы при массовых (более тысячи случаев в год) эпидемиях кори смертность составляла 0,004 % — 0,28 %

Прошу прощения за длинную цитату.
Всё из статьи "Корь" в Вики.
Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида.
Комментировать не буду.
Но интересно было бы услышать комментарии от протиивиков разного толка - Ромасика, fler, юристов, строителей.
Или Вы против прививки от кори тоже выступаете? (Она сегодня, вроде, до сих пор обязательная).

P s. Кстати, интересно было бы также прочитать комментарии от yama. Можно и от Ой+ тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 сер, 2021 00:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 00:15

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?

Само собой разумеется, они и только они!

А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти :!: ), что во Львове до сих пор
ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ

Ну, о Харькове и Херсоне я вообще молчу!
Это всё из-за того, что они, сволочи, не хочуть розмовляти рідною мовою.
ЛАД
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