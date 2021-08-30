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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3585358635873588 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82 Мені вже зробили щеплення 45% 37 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 15% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 82 Додано: Пон 30 сер, 2021 23:25 roberto dark написав: Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны. Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шокИзраильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны.

А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?

На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите. А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите. Igneus Повідомлень: 1099 З нами з: 29.08.18 Подякував: 611 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 23:32 roberto dark написав: .......

Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города .... .......Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города ....

Это всё так. Израильскую больницу с нашей сравнивать не стоит.

Но, боюсь, человеку, умирающему от удушья, не легче от того, что он лежит в больнице даже другого уровня. Это всё так. Израильскую больницу с нашей сравнивать не стоит.Но, боюсь, человеку, умирающему от удушья, не легче от того, что он лежит в больнице даже другого уровня. ЛАД 2 Повідомлень: 19356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 сер, 2021 23:38 roberto dark написав: Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны. Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шокИзраильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны.

А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?

На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите. А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите.

Вот просто интересно, с развала Союза прошло уже 30 лет.

Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?

А когда "строители капитализма" возьмут ответственность на себя? Похоже, что никогда. Через 100 лет, тоже будут винить коммунистов, москалив и Октябрьскую революцию. Вот просто интересно, с развала Союза прошло уже 30 лет.Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?А когда "строители капитализма" возьмут ответственность на себя? Похоже, что никогда. Через 100 лет, тоже будут винить коммунистов, москалив и Октябрьскую революцию. ЛАД 2 Повідомлень: 19356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 00:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"? Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?

Само собой разумеется, они и только они!



А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти ), что во Львове до сих пор

ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ Само собой разумеется, они и только они!А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти), чтодо сих пор yanyura Повідомлень: 6122 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 00:11 По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек.

.....

Количество случаев заболеваемости корью в мире в 2017 году резко возросло.



В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 случаев на 100 000 человек[7].

.....

Случаи, когда за сезон корью заболевают более тысячи человек, редки — например, в Европейском регионе ВОЗ в XXI веке в странах с охватом двумя дозами свыше 90 % такие случаи отмечались во время эпидемий кори в Армении в 2004 году, в Азербайджане в 2003 и 2005 годах, в Болгарии в 2009 и 2010 годах (более 20 тысяч случаев), в Германии в 2006, 2011, 2013, 2015 годах, в Испании в 2011 и 2012 годах, в Нидерландах в 2013 году, в России в 2003, 2004, 2006, 2012—2014, 2017 годах, в Румынии в 2005, 2006, 2011 годах (более 5 тысяч случаев).

....

В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %. В настоящее время в индустриально развитых странах смертельные исходы при кори наблюдаются редко[14], в XXI веке в странах Европы при массовых (более тысячи случаев в год) эпидемиях кори смертность составляла 0,004 % — 0,28 %

Прошу прощения за длинную цитату.

Всё из статьи "Корь" в Вики.

Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида.

Комментировать не буду.

Но интересно было бы услышать комментарии от протиивиков разного толка - Ромасика, fler, юристов, строителей.

Или Вы против прививки от кори тоже выступаете? (Она сегодня, вроде, до сих пор обязательная).



P s. Кстати, интересно было бы также прочитать комментарии от yama. Можно и от Ой+ тоже. Прошу прощения за длинную цитату.Всё из статьи "Корь" в Вики.Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида.Комментировать не буду.Но интересно было бы услышать комментарии от протиивиков разного толка - Ромасика, fler, юристов, строителей.Или Вы против прививки от кори тоже выступаете? (Она сегодня, вроде, до сих пор обязательная).P s. Кстати, интересно было бы также прочитать комментарии от. Можно и оттоже. Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 сер, 2021 00:25, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 19356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 00:15 yanyura написав: ЛАД написав: Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"? Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?

Само собой разумеется, они и только они!



А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти ), что во Львове до сих пор

ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ Само собой разумеется, они и только они!А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти), чтодо сих пор

Ну, о Харькове и Херсоне я вообще молчу!

Это всё из-за того, что они, сволочи, не хочуть розмовляти рідною мовою. Ну, о Харькове и Херсоне я вообще молчу!Это всё из-за того, что они, сволочи, не хочуть розмовляти рідною мовою. ЛАД 2 Повідомлень: 19356 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3585358635873588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7685 5869946

ЛОБ Пон 30 сер, 2021 11:55