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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 сер, 2021 23:25
roberto dark написав:
Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок
Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны.
А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?
На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 23:32
roberto dark написав:
.......
Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города ....
Это всё так. Израильскую больницу с нашей сравнивать не стоит.
Но, боюсь, человеку, умирающему от удушья, не легче от того, что он лежит в больнице даже другого уровня.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 23:38
roberto dark написав:
Как то мне довелось пару лет назад быть в одной из Львовских больниц, в самом престижном районе города кстати, в связи с болезнью отца. Я был в недоумении...Реально..Мне кажется, что со времен моего детства там не изменилось ничего, кроме входных пластиковых дверей и оконных рам. Даже ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ. Короче шок
Израильские больницы - это не то , что другой уровень. Это другая планета просто и они доступны не только ЭЛИТЕ за баснословные деньги, а всем гражданам страны.
А почему Вы выражаете свое недоумение в неизвестность?
На этой ветке есть "строители коммунизма" от 69+. Вот Вы у них и спросите.
Вот просто интересно, с развала Союза прошло уже 30 лет.
Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?
А когда "строители капитализма" возьмут ответственность на себя? Похоже, что никогда. Через 100 лет, тоже будут винить коммунистов, москалив и Октябрьскую революцию.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 00:03
ЛАД написав:
Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?
Само собой разумеется, они и только они!
А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти
), что во Львове
до сих пор
ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ
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Додано: Вів 31 сер, 2021 00:11
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек.
.....
Количество случаев заболеваемости корью в мире в 2017 году резко возросло.
В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 случаев на 100 000 человек[7].
.....
Случаи, когда за сезон корью заболевают более тысячи человек, редки — например, в Европейском регионе ВОЗ в XXI веке в странах с охватом двумя дозами свыше 90 % такие случаи отмечались во время эпидемий кори в Армении в 2004 году, в Азербайджане в 2003 и 2005 годах, в Болгарии в 2009 и 2010 годах (более 20 тысяч случаев), в Германии в 2006, 2011, 2013, 2015 годах, в Испании в 2011 и 2012 годах, в Нидерландах в 2013 году, в России в 2003, 2004, 2006, 2012—2014, 2017 годах, в Румынии в 2005, 2006, 2011 годах (более 5 тысяч случаев).
....
В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %. В настоящее время в индустриально развитых странах смертельные исходы при кори наблюдаются редко[14], в XXI веке в странах Европы при массовых (более тысячи случаев в год) эпидемиях кори смертность составляла 0,004 % — 0,28 %
Прошу прощения за длинную цитату.
Всё из статьи "Корь" в Вики.
Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида.
Комментировать не буду.
Но интересно было бы услышать комментарии от протиивиков разного толка - Ромасика, fler, юристов, строителей.
Или Вы против прививки от кори тоже выступаете? (Она сегодня, вроде, до сих пор обязательная).
P s. Кстати, интересно было бы также прочитать комментарии от yama
. Можно и от Ой+
тоже.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 31 сер, 2021 00:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 00:15
yanyura написав: ЛАД написав:
Если ещё через 30 лет у нас будут такие же больницы тоже будут виноваты "строители коммунизма"?
Само собой разумеется, они и только они!
А еще виноваты жители Харькова, Херсона, Полтавы, Днепра, Николаева и пр. городов и сел, но только не львовяне и их любимый городской голова Львова с 25 апреля 2006 года (16-й год у власти
), что во Львове
до сих пор
ржавые кровати на пружинах с дырявыми простынями и табуретки со времен ВВВ
Ну, о Харькове и Херсоне я вообще молчу!
Это всё из-за того, что они, сволочи, не хочуть розмовляти рідною мовою.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 05:42
budivelnik написав:
чому в Країнах з високим рівнем вакцинації - рівень захворювань вище?
А все тому що я писав
Не треба чіпати вакциною групу 0-40(50%
Запомним этот твит.
Будивельнык, в отличии от намекающей, но отказывающейся от своих слов, Флер, уже напрямую заявляет, что иммунизация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости. В мемориз.
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