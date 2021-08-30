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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3585358635873588

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82
Мені вже зробили щеплення
45%
37
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
15%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:00

  Hotab написав:[Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.


IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:16

О ситуации в Израиле
Согласно данным на 31 августа 10 947 инфицированных коронавирусом были выявлены за прошедшие сутки. Это новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен 18 января, в разгар третьей волны, когда были выявлены 10 118 случаев заражения.

https://detaly.co.il/novyj-rekord-epidemii-okolo-11-tysyach-infitsirovannyh-za-sutki/
Т.о. сегодня как по числу новых случаев, так и по активным случаям Израиль практически на зимних пиках.
При этом за 30.08 по ворлдметру было 54 смерти. Тоже цифра очень нехорошая.
Тем не менее по смертности пока результаты значительно лучше зимнего пика. Тогда доходило до 100 смертей в сутки, 7-дневная средняя была на пике 60+ (сегодня 27).
Активно ведётся вакцинация - бустер уже получили 2 157 299 человек. Количество людей с 1 и 2 дозами меняется слабо. Посмотрим как подействует 3-я доза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:18

  stm написав:что бы докторов наук, способных делать зубы без лицензии не выкосило )))

что меняет лицензия я так и не услышал ? "вам шашечки ли ехать" ? Явки и пароли я вам не сдам.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:25

  justit написав:
  Hotab написав:[Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.


IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.

Та конечно, нет абсолютно никакой связи. В обоих смотреть последний график, там вакцинация и болеющие
Недостаточная в РФ
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/russia/
Достаточная в Италии, например, нет больше Бергамо и это не вакцинация вообще сделала
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/italy/
stm
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:29

  yama написав:
  stm написав:что бы докторов наук, способных делать зубы без лицензии не выкосило )))

что меняет лицензия я так и не услышал ? "вам шашечки ли ехать" ? Явки и пароли я вам не сдам.

Яма, Вы очень умный человек, действительно. Но Вы меня спрашивали как выглядите со стороны. Я долго думала об ассоциациях и вспомнила очень и очень хороший пример. Ребенок сидит в чате и общается со сверстницей, так вот на втором компе вместо сверстницы 10 лет сидит жирный негр. Вы - это жирный негр, достаточно подготовлены что бы казаться девочкой 10 лет, и достаточно отвратительны когда это понимаешь ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:31

  justit написав:
  Hotab написав:[Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.


IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.

Всё же не так.
По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этом ни о каких других факторах не говорится, их как бы вообще не существует.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:41

  ЛАД написав:Всё же не так.
По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость.


Я написав:IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших


Красное и синее - разные вещи вроде?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:45

  justit написав:
  Hotab написав:[Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.


IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.

Всё же не так.
По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этом ни о каких других факторах не говорится, их как бы вообще не существует.
Любой человек, прочитавший этот пост Флер, придёт именно к такому выводу. Можете проверить на знакомых.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:53

  justit написав:.....
Красное и синее - разные вещи вроде?

Был сбой интернета, получились у меня 2 поста.
Красное и синее, конечно, разное, но покажите, пожалуйста, где "она говорит,".
ЛАД
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