Согласно данным на 31 августа 10 947 инфицированных коронавирусом были выявлены за прошедшие сутки. Это новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен 18 января, в разгар третьей волны, когда были выявлены 10 118 случаев заражения.
https://detaly.co.il/novyj-rekord-epidemii-okolo-11-tysyach-infitsirovannyh-za-sutki/ Т.о. сегодня как по числу новых случаев, так и по активным случаям Израиль практически на зимних пиках. При этом за 30.08 по ворлдметру было 54 смерти. Тоже цифра очень нехорошая. Тем не менее по смертности пока результаты значительно лучше зимнего пика. Тогда доходило до 100 смертей в сутки, 7-дневная средняя была на пике 60+ (сегодня 27). Активно ведётся вакцинация - бустер уже получили 2 157 299 человек. Количество людей с 1 и 2 дозами меняется слабо. Посмотрим как подействует 3-я доза.
stm написав:что бы докторов наук, способных делать зубы без лицензии не выкосило )))
что меняет лицензия я так и не услышал ? "вам шашечки ли ехать" ? Явки и пароли я вам не сдам.
Яма, Вы очень умный человек, действительно. Но Вы меня спрашивали как выглядите со стороны. Я долго думала об ассоциациях и вспомнила очень и очень хороший пример. Ребенок сидит в чате и общается со сверстницей, так вот на втором компе вместо сверстницы 10 лет сидит жирный негр. Вы - это жирный негр, достаточно подготовлены что бы казаться девочкой 10 лет, и достаточно отвратительны когда это понимаешь
Hotab написав:[Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.
IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.
Всё же не так. По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этом ни о каких других факторах не говорится, их как бы вообще не существует.
Hotab написав:[Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.
IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.
Всё же не так. По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этом ни о каких других факторах не говорится, их как бы вообще не существует. Любой человек, прочитавший этот пост Флер, придёт именно к такому выводу. Можете проверить на знакомых.