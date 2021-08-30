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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3585358635873588 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 82 Мені вже зробили щеплення 45% 37 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 15% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 82 Додано: Вів 31 сер, 2021 10:00 Hotab написав: [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости. [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.



IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после. IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после. justit Повідомлень: 5281 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1618 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:16

Согласно данным на 31 августа 10 947 инфицированных коронавирусом были выявлены за прошедшие сутки. Это новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен 18 января, в разгар третьей волны, когда были выявлены 10 118 случаев заражения.

https://detaly.co.il/novyj-rekord-epidemii-okolo-11-tysyach-infitsirovannyh-za-sutki/

Т.о. сегодня как по числу новых случаев, так и по активным случаям Израиль практически на зимних пиках.

При этом за 30.08 по ворлдметру было 54 смерти. Тоже цифра очень нехорошая.

Тем не менее по смертности пока результаты значительно лучше зимнего пика. Тогда доходило до 100 смертей в сутки, 7-дневная средняя была на пике 60+ (сегодня 27).

Активно ведётся вакцинация - бустер уже получили 2 157 299 человек. Количество людей с 1 и 2 дозами меняется слабо. Посмотрим как подействует 3-я доза. О ситуации в ИзраилеТ.о. сегодня как по числу новых случаев, так и по активным случаям Израиль практически на зимних пиках.При этом за 30.08 по ворлдметру было 54 смерти. Тоже цифра очень нехорошая.Тем не менее по смертности пока результаты значительно лучше зимнего пика. Тогда доходило до 100 смертей в сутки, 7-дневная средняя была на пике 60+ (сегодня 27).Активно ведётся вакцинация - бустер уже получили 2 157 299 человек. Количество людей с 1 и 2 дозами меняется слабо. Посмотрим как подействует 3-я доза. ЛАД 2 Повідомлень: 19359 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:18 stm написав: что бы докторов наук, способных делать зубы без лицензии не выкосило ))) что бы докторов наук, способных делать зубы без лицензии не выкосило )))

что меняет лицензия я так и не услышал ? "вам шашечки ли ехать" ? Явки и пароли я вам не сдам. что меняет лицензия я так и не услышал ? "вам шашечки ли ехать" ? Явки и пароли я вам не сдам. yama Повідомлень: 3735 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7489 раз. Подякували: 836 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:25 justit написав: Hotab написав: [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости. [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.



IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после. IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.

Та конечно, нет абсолютно никакой связи. В обоих смотреть последний график, там вакцинация и болеющие

Недостаточная в РФ

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/russia/

Достаточная в Италии, например, нет больше Бергамо и это не вакцинация вообще сделала

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/italy/ Та конечно, нет абсолютно никакой связи. В обоих смотреть последний график, там вакцинация и болеющиеНедостаточная в РФДостаточная в Италии, например, нет больше Бергамо и это не вакцинация вообще сделала stm

Повідомлень: 2950 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:29 yama написав: stm написав: что бы докторов наук, способных делать зубы без лицензии не выкосило ))) что бы докторов наук, способных делать зубы без лицензии не выкосило )))

что меняет лицензия я так и не услышал ? "вам шашечки ли ехать" ? Явки и пароли я вам не сдам. что меняет лицензия я так и не услышал ? "вам шашечки ли ехать" ? Явки и пароли я вам не сдам.

Яма, Вы очень умный человек, действительно. Но Вы меня спрашивали как выглядите со стороны. Я долго думала об ассоциациях и вспомнила очень и очень хороший пример. Ребенок сидит в чате и общается со сверстницей, так вот на втором компе вместо сверстницы 10 лет сидит жирный негр. Вы - это жирный негр, достаточно подготовлены что бы казаться девочкой 10 лет, и достаточно отвратительны когда это понимаешь Яма, Вы очень умный человек, действительно. Но Вы меня спрашивали как выглядите со стороны. Я долго думала об ассоциациях и вспомнила очень и очень хороший пример. Ребенок сидит в чате и общается со сверстницей, так вот на втором компе вместо сверстницы 10 лет сидит жирный негр. Вы - это жирный негр, достаточно подготовлены что бы казаться девочкой 10 лет, и достаточно отвратительны когда это понимаешь stm

Повідомлень: 2950 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:31 justit написав: Hotab написав: [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости. [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.



IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после. IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.

Всё же не так.

По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этом ни о каких других факторах не говорится, их как бы вообще не существует. Всё же не так.По данным, которые она привела % заболевшихв тех странах, где опять же% вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этомфакторах не говорится, их как бы вообще не существует. ЛАД 2 Повідомлень: 19359 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:41 ЛАД написав: Всё же не так.

По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. Всё же не так.По% заболевшихв тех странах, где опять же% вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость.



Я написав: IMHO она говорит , о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших



Красное и синее - разные вещи вроде? Красное и синее - разные вещи вроде? justit Повідомлень: 5281 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1618 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:45 justit написав: Hotab написав: [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости. [Флер, уже напрямую заявляет, что вакцинация (ну как минимум младших возрастных групп) ведёт к росту заболеваемости.



IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после. IMHO она говорит, о том, что нет прямой связи между %% вакцинации и %% заболевших после.

Всё же не так.

По данным, которые она привела % заболевших выше в тех странах, где опять же выше % вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этом ни о каких других факторах не говорится, их как бы вообще не существует.

Любой человек, прочитавший этот пост Флер, придёт именно к такому выводу. Можете проверить на знакомых. Всё же не так.По данным, которые она привела % заболевшихв тех странах, где опять же% вакцинированных. Т.е. явно напрашивается прямая зависимость. При этомфакторах не говорится, их как бы вообще не существует.Любой человек, прочитавший этот пост Флер, придёт именно к такому выводу. Можете проверить на знакомых. ЛАД 2 Повідомлень: 19359 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 10:53 justit написав: .....

Красное и синее - разные вещи вроде? .....Красное и синее - разные вещи вроде?

Был сбой интернета, получились у меня 2 поста.

Красное и синее, конечно, разное, но покажите, пожалуйста, где " она говорит, ". Был сбой интернета, получились у меня 2 поста.Красное и синее, конечно, разное, но покажите, пожалуйста, где "". ЛАД 2 Повідомлень: 19359 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3585358635873588 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 30 сер, 2021 11:55