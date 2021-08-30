Додано: Вів 31 сер, 2021 10:16

Согласно данным на 31 августа 10 947 инфицированных коронавирусом были выявлены за прошедшие сутки. Это новый суточный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен 18 января, в разгар третьей волны, когда были выявлены 10 118 случаев заражения.

О ситуации в ИзраилеТ.о. сегодня как по числу новых случаев, так и по активным случаям Израиль практически на зимних пиках.При этом за 30.08 по ворлдметру было 54 смерти. Тоже цифра очень нехорошая.Тем не менее по смертности пока результаты значительно лучше зимнего пика. Тогда доходило до 100 смертей в сутки, 7-дневная средняя была на пике 60+ (сегодня 27).Активно ведётся вакцинация - бустер уже получили 2 157 299 человек. Количество людей с 1 и 2 дозами меняется слабо. Посмотрим как подействует 3-я доза.