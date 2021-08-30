fler написав:

ЛАД написав: fler написав: Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ... Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ...

Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости?

А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Вы за прививки. Из Вашего постаА потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Выпрививки.

вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости

Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что