ЛАД написав:Красное и синее, конечно, разное, но покажите, пожалуйста, где "она говорит,".
fler написав:
ЛАД написав:
fler написав:Європейський центр профілактики та контролю захворювань показав, що єдиними країнами, які залишаються зеленими на картах, є ...
Из Вашего поста надо сделать вывод, что вакцинация способствует росту заболеваемости? А потом Вы рассказываете, что Ваши родичи не прививаются, и Вы за прививки.
Из моего поста каждый может сделать вывод своим умом. Если у вас напрашивается только такой вывод - это не означает, что другие мыслят также. Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.
ЛАД написав:Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида. Комментировать не буду. Но интересно было бы услышать комментарии от протиивиков разного толка - Ромасика, fler, юристов, строителей. Или Вы против прививки от кори тоже выступаете? (Она сегодня, вроде, до сих пор обязательная).
что сравнивать то? х с пальцем? Т.е. корь с соплями?
fler написав:..... Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.
Если я напишу пост, в котором приведу аргументы в пользу плоской Земли, а потом в ответ на Ваше возмущение отвечу: "Нет, вы не так поняли, я имел ввиду, что не доказана круглая Земля", это что-то изменит? Пример, возможно, не самый удачный, но не хочется терять время и придумывать лучший.
Ещё раз - предложите прочитать начальный пост fler любым своим знакомым и спросите, как они поймут. И, кстати, как Вы сами его поняли, не читая второй пост?
ЛАД написав:Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида. Комментировать не буду. Но интересно было бы услышать комментарии от протиивиков разного толка - Ромасика, fler, юристов, строителей. Или Вы против прививки от кори тоже выступаете? (Она сегодня, вроде, до сих пор обязательная).
что сравнивать то? х с пальцем? Т.е. корь с соплями?
Ещё раз:
в XXI веке в странах Европы при массовых (более тысячи случаев в год) эпидемиях кори смертность составляла 0,004 % — 0,28 %
А до вакцины:
В индустриальных странах ... её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %.
Может, корь это тоже "сопли"? Вы вообще пост читали или прочитали только мои слова, а цитату из Вики не осилили?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 сер, 2021 15:17, всього редагувалось 1 раз.
И, главное, не понятна Ваша радость по поводу. Если действительно окажется, что вакцина неэффективна, будет грустно.
P.s. Сейчас мне напишут, что я неправильно понял Ваш пост, там никакой радости, а "обкакался" это проявление неизбывной грусти. И, кстати, если окажется, что это так, то "обкакался" не Израиль, а всё человечество и смерти, а с ними и локдауны, продолжатся.
fler написав:..... Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.
Простите, но это говорится потом. Но это не меняет смысл начального поста - viewtopic.php?p=5288689#p5288689. А "потом" это уже отмазка. Ещё раз - предложите прочитать начальный пост fler любым своим знакомым и спросите, как они поймут. И, кстати, как Вы сами его поняли, не читая второй пост?
А потом - суп с котом Где ваши грамотные выводы из тех данных? Отож. Дописываю остальные свои выводы, кроме вышеуказанного цветом. Разница в % вакцинированных между красными и зелеными странами в основном невелика. А все дело в том, что в красных странах плотность населения выше и кол-во коммуникаций значительно больше, чем в зеленых. Поэтому там активнее распространяется вирус.
П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.
Востаннє редагувалось fler в Вів 31 сер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.