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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35873588358935903591>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:30

Короче, от такі справи )))

Зображення

А потім четверту, а потім п"яту...

Так і будуть бігати ширятьсь, поки ЦБ з кишень гроші тирять!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:40

Израиль вчера опять обкакался. 54 жмурика - место между 33М-нным Перу и 60М-нной Италией.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:41

  justit написав:.....
  fler написав:..... Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.

Простите, но это говорится потом. Но это не меняет смысл начального поста - viewtopic.php?p=5288689#p5288689. А "потом" это уже отмазка.

Если я напишу пост, в котором приведу аргументы в пользу плоской Земли, а потом в ответ на Ваше возмущение отвечу: "Нет, вы не так поняли, я имел ввиду, что не доказана круглая Земля", это что-то изменит?
Пример, возможно, не самый удачный, но не хочется терять время и придумывать лучший.

Ещё раз - предложите прочитать начальный пост fler любым своим знакомым и спросите, как они поймут. И, кстати, как Вы сами его поняли, не читая второй пост?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:43

ЛАД, в некотором приближении - земля плоская :wink:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:45

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида.
Комментировать не буду.
Но интересно было бы услышать комментарии от протиивиков разного толка - Ромасика, fler, юристов, строителей.
Или Вы против прививки от кори тоже выступаете? (Она сегодня, вроде, до сих пор обязательная).

что сравнивать то? х с пальцем? Т.е. корь с соплями?

Ещё раз:
в XXI веке в странах Европы при массовых (более тысячи случаев в год) эпидемиях кори смертность составляла 0,004 % — 0,28 %

А до вакцины:
В индустриальных странах ... её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %.

Может, корь это тоже "сопли"?
Вы вообще пост читали или прочитали только мои слова, а цитату из Вики не осилили?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 сер, 2021 15:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 14:55

  Ромасик написав:Израиль вчера опять обкакался. 54 жмурика - место между 33М-нным Перу и 60М-нной Италией.

Ромасик, похоже, Вы не читатель, а писатель.
Я, вообще-то, на предыдущей странице писал об этом - viewtopic.php?p=5288950#p5288950.
ТорОпитесь разогнать зраду.

И, главное, не понятна Ваша радость по поводу. Если действительно окажется, что вакцина неэффективна, будет грустно.

P.s. Сейчас мне напишут, что я неправильно понял Ваш пост, там никакой радости, а "обкакался" это проявление неизбывной грусти. И, кстати, если окажется, что это так, то "обкакался" не Израиль, а всё человечество и смерти, а с ними и локдауны, продолжатся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:23

  ЛАД написав:
  justit написав:.....
  fler написав:..... Я, например, для себя сделала (точнее подтвердила свои ранние) несколько выводов, причем отличных от вашего. Один из них, что вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости.

Простите, но это говорится потом. Но это не меняет смысл начального поста - viewtopic.php?p=5288689#p5288689. А "потом" это уже отмазка.
Ещё раз - предложите прочитать начальный пост fler любым своим знакомым и спросите, как они поймут. И, кстати, как Вы сами его поняли, не читая второй пост?

А потом - суп с котом :wink: Где ваши грамотные выводы из тех данных? Отож.
Дописываю остальные свои выводы, кроме вышеуказанного цветом.
Разница в % вакцинированных между красными и зелеными странами в основном невелика. А все дело в том, что в красных странах плотность населения выше и кол-во коммуникаций значительно больше, чем в зеленых. Поэтому там активнее распространяется вирус.

П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.
Востаннє редагувалось fler в Вів 31 сер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А все дело в том

Вакцинации не напортили,да?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:35

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:Израиль вчера опять обкакался. 54 жмурика - место между 33М-нным Перу и 60М-нной Италией.

Ромасик, похоже, Вы не читатель, а писатель.
Я, вообще-то, на предыдущей странице писал об этом - viewtopic.php?p=5288950#p5288950.
ТорОпитесь разогнать зраду.

И, главное, не понятна Ваша радость по поводу. Если действительно окажется, что вакцина неэффективна, будет грустно.

каюсь, не заметил - быстро прокрутил разборки с флер.
кому будет грустно? 8)
  ЛАД написав:Тем не менее по смертности пока результаты значительно лучше зимнего пика. Тогда доходило до 100 смертей в сутки, 7-дневная средняя была на пике 60+ (сегодня 27).

главное, что вы все же сохраняете оптимизм :)
но сейчас не зима, зима скоро (с)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:38

  Hotab написав:
  fler написав:А все дело в том

Вакцинации не напортили,да?


Кому как. Время покажет 8)
fler
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