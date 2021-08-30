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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:потом ИВЛ, а т
Еще в самом самом начале этой темы я наткнулся на хорошую статью анестезиолога об ИВЛ , одного ИВЛ не достаточно , процент выживших на ИВЛ у нас и у них разный , так как надо следить за 10-ко параметров крови , у нас нету чем это делать и нету людей которые умеют это делать . В таких условиях что есть ИВЛ что нет - по сути без разницы. Есть таки одна в Киеве больница у которой все хорошо с ИВЛ так как она специализируется только на этом вот у них процент выживающих на ИВЛ очень очень большой у остальных как подкидывание монетки.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43

Тим, хто вивчає цифри заражень, варто зважати на те, що вакциновані (як і ті, хто хворів) можуть бути носіями вірусу, переважно безсимптомними. Вірус може розмножуватись певний час, наприклад, в слизових оболонках, де антитілам проблематично виконувати свої функції.
Цифри госпіталізацій більш показові, мабуть.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:45

  yama написав:
  ЛАД написав:потом ИВЛ, а т
Еще в самом самом начале этой темы я наткнулся на хорошую статью анестезиолога об ИВЛ , одного ИВЛ не достаточно , процент выживших на ИВЛ у нас и у них разный , так как надо следить за 10-ко параметров крови , у нас нету чем это делать и нету людей которые умеют это делать . В таких условиях что есть ИВЛ что нет - по сути без разницы. Есть таки одна в Киеве больница у которой все хорошо с ИВЛ так как она специализируется только на этом вот у них процент выживающих на ИВЛ очень очень большой у остальных как подкидывание монетки.

А ссылочку на эту хорошую статью анестезиолога можно? -- а то и у них процент выживших -- что-то около 20%...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:47

fler
В следующий раз пишите свои рассуждения и выводы сразу.
Оправдания потом выглядят значительно хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:53

  yama написав:
  ЛАД написав:потом ИВЛ, а т
Еще в самом самом начале этой темы я наткнулся на хорошую статью анестезиолога об ИВЛ , одного ИВЛ не достаточно , процент выживших на ИВЛ у нас и у них разный , так как надо следить за 10-ко параметров крови , у нас нету чем это делать и нету людей которые умеют это делать . В таких условиях что есть ИВЛ что нет - по сути без разницы. Есть таки одна в Киеве больница у которой все хорошо с ИВЛ так как она специализируется только на этом вот у них процент выживающих на ИВЛ очень очень большой у остальных как подкидывание монетки.

я видел другую инфу, что ИВЛ нужно делать, контролируя состояние легких в КТ в реальном времени. Т.е. человек должен быть подключен к 2 аппаратам, что оч дорого. А без КТ не могут четко определить текущее состояние легких, что там вентилировать и происходят разрывы в легких.
https://vm.ru/society/850414-vtorichnay ... onavirusom
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:56

  Ромасик написав:...
кому будет грустно? 8)

Думаю, всем.
Если вакцина окажется неэффективной, то "смерти, а с ними и локдауны, продолжатся".

главное, что вы все же сохраняете оптимизм :)
но сейчас не зима, зима скоро (с)

Я сохраняю не оптимизм, а объективность. Пока данные не позволяют утверждать, что вакцина неэффективна.
Что будет зимой, посмотрим. При сегодняшнем развитии вопрос может решиться и раньше. Если бустер Израилю не поможет... Тогда либо вакцина неэффективна, либо, как с гриппом, надо подгонять её под конкретный штамм.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:02

  yama написав:....
надо следить за 10-ко параметров крови , у нас нету чем это делать и нету людей которые умеют это делать . ....

Это обсуждалось даже здесь на форуме. И, по-моему, Комаровский тоже говорил об этом.
yama, может прозевали за всем мусором, было бы интересно Ваши комментарии на viewtopic.php?p=5288834#p5288834
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 сер, 2021 16:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:04

Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от "ковида" является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции, вызываемые другими микробами в пораженных участках. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.

https://www.9tv.co.il/item/33673
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:16

  ЛАД написав:fler
В следующий раз пишите свои рассуждения и выводы сразу.
Оправдания потом выглядят значительно хуже.


ЛАД, я не оправдываюсь, а показываю всем непонятливым, как надо мыслить, чтобы не получались поверхностные выводы типа ваших.
Я специально сначала привела данные без выводов, дабы каждый мог сам поразмыслить над ними. И в следующий раз сделаю так, как посчитаю нужным 8)
fler
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:21

  ЛАД написав:
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек.
.....
Количество случаев заболеваемости корью в мире в 2017 году резко возросло.

В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 случаев на 100 000 человек[7].
.....
Случаи, когда за сезон корью заболевают более тысячи человек, редки — например, в Европейском регионе ВОЗ в XXI веке в странах с охватом двумя дозами свыше 90 % такие случаи отмечались во время эпидемий кори в Армении в 2004 году, в Азербайджане в 2003 и 2005 годах, в Болгарии в 2009 и 2010 годах (более 20 тысяч случаев), в Германии в 2006, 2011, 2013, 2015 годах, в Испании в 2011 и 2012 годах, в Нидерландах в 2013 году, в России в 2003, 2004, 2006, 2012—2014, 2017 годах, в Румынии в 2005, 2006, 2011 годах (более 5 тысяч случаев).
....
В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %. В настоящее время в индустриально развитых странах смертельные исходы при кори наблюдаются редко[14], в XXI веке в странах Европы при массовых (более тысячи случаев в год) эпидемиях кори смертность составляла 0,004 % — 0,28 %

Прошу прощения за длинную цитату.
Всё из статьи "Корь" в Вики.
Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида.
P s. Кстати, интересно было бы также прочитать комментарии от yama. Можно и от Ой+ тоже.

Переболевших корью не заставляют вакцинироваться .
Вакцинированные от кори не могут быть разносчиками кори.
Вакцина разрабатывалась давно и долго , уже ого-го сколько времени прошло с момента изобретения и не одно поколение уже привито .
От кори ,насколько я помню, одноразовая прививка на всю жизнь , нет нужды делать ее 3 раза подряд . И это тоже ничего страшного ,на самом деле хоть каждый год как от гриппа или 2-3 раза по схеме как от гепатита Б, но тут играет роль добровольность, не понятно что будут вводить третий и четвертый и пятый раз ... создан прецедент скомандовали - все пошли укололись !
Нету такого принуждения к прививкам от кори, на входе в кафе\ТРЦ ( если мы говорим об Италии\Франции) не проверят справку\сертификат прививки на корь и не принуждают к вакцинации , то что сейчас происходит в РФ и других странах иначе как принуждением не назовешь . Все что насаживается принудительно вызывает отторжение .
Можно сказать что ваууу ...медицина настолько продвинулась что теперь нам удалось сделать вакцину от такого опасного ковида менее чем за год , и нам очень повезло , а вот от кори к сожалению так не получилось .
Еще раз принуждение вызывает большое подозрение , да пока что в Украине не так, но это до поры до времени.
Не верю я в такую доброту что кто-то просто так подарит мне даже этих 20 у.е, сколько будет стоить две вакцины вместе ( или больше ?) вот с какого перепугу в рамках COVAX дарить кому-то каким-то украинцам тысячи и миллионы долларов ?
Можете сказать про МФВ, мол там дают больше и почти просто так, но это еще более подозрительно есть книга Джон Перкинс " Исповедь экономического убийцы" .
Поймите Colgate у нас и Colgate в Бельгии это две разные зубные пасты . Я вполне допускаю что для богом избранного народа из одного котла, а для гоев из другого. Даже эти вакцинации на камеру вызывают смех и непонимание, почему нету фалкона крупным планом , почему нарезка , почему нельзя взять шприц крупным планом ? Я на мобильный телефон сниму более правдоподобно в стиле с одних рук одной камерой "без единого разрыва".
Востаннє редагувалось yama в Вів 31 сер, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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