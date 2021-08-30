Еще в самом самом начале этой темы я наткнулся на хорошую статью анестезиолога об ИВЛ , одного ИВЛ не достаточно , процент выживших на ИВЛ у нас и у них разный , так как надо следить за 10-ко параметров крови , у нас нету чем это делать и нету людей которые умеют это делать . В таких условиях что есть ИВЛ что нет - по сути без разницы. Есть таки одна в Киеве больница у которой все хорошо с ИВЛ так как она специализируется только на этом вот у них процент выживающих на ИВЛ очень очень большой у остальных как подкидывание монетки.
Тим, хто вивчає цифри заражень, варто зважати на те, що вакциновані (як і ті, хто хворів) можуть бути носіями вірусу, переважно безсимптомними. Вірус може розмножуватись певний час, наприклад, в слизових оболонках, де антитілам проблематично виконувати свої функції. Цифри госпіталізацій більш показові, мабуть.
Еще в самом самом начале этой темы я наткнулся на хорошую статью анестезиолога об ИВЛ , одного ИВЛ не достаточно , процент выживших на ИВЛ у нас и у них разный , так как надо следить за 10-ко параметров крови , у нас нету чем это делать и нету людей которые умеют это делать . В таких условиях что есть ИВЛ что нет - по сути без разницы. Есть таки одна в Киеве больница у которой все хорошо с ИВЛ так как она специализируется только на этом вот у них процент выживающих на ИВЛ очень очень большой у остальных как подкидывание монетки.
А ссылочку на эту хорошую статью анестезиолога можно? -- а то и у них процент выживших -- что-то около 20%...
Еще в самом самом начале этой темы я наткнулся на хорошую статью анестезиолога об ИВЛ , одного ИВЛ не достаточно , процент выживших на ИВЛ у нас и у них разный , так как надо следить за 10-ко параметров крови , у нас нету чем это делать и нету людей которые умеют это делать . В таких условиях что есть ИВЛ что нет - по сути без разницы. Есть таки одна в Киеве больница у которой все хорошо с ИВЛ так как она специализируется только на этом вот у них процент выживающих на ИВЛ очень очень большой у остальных как подкидывание монетки.
я видел другую инфу, что ИВЛ нужно делать, контролируя состояние легких в КТ в реальном времени. Т.е. человек должен быть подключен к 2 аппаратам, что оч дорого. А без КТ не могут четко определить текущее состояние легких, что там вентилировать и происходят разрывы в легких. https://vm.ru/society/850414-vtorichnay ... onavirusom
Думаю, всем. Если вакцина окажется неэффективной, то "смерти, а с ними и локдауны, продолжатся".
главное, что вы все же сохраняете оптимизм но сейчас не зима, зима скоро (с)
Я сохраняю не оптимизм, а объективность. Пока данные не позволяют утверждать, что вакцина неэффективна. Что будет зимой, посмотрим. При сегодняшнем развитии вопрос может решиться и раньше. Если бустер Израилю не поможет... Тогда либо вакцина неэффективна, либо, как с гриппом, надо подгонять её под конкретный штамм.
Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от "ковида" является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции, вызываемые другими микробами в пораженных участках. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.
ЛАД написав:fler В следующий раз пишите свои рассуждения и выводы сразу. Оправдания потом выглядят значительно хуже.
ЛАД, я не оправдываюсь, а показываю всем непонятливым, как надо мыслить, чтобы не получались поверхностные выводы типа ваших. Я специально сначала привела данные без выводов, дабы каждый мог сам поразмыслить над ними. И в следующий раз сделаю так, как посчитаю нужным
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек. ..... Количество случаев заболеваемости корью в мире в 2017 году резко возросло.
В России заболеваемость корью в 2018 году составила 1,7 случаев на 100 000 человек[7]. ..... Случаи, когда за сезон корью заболевают более тысячи человек, редки — например, в Европейском регионе ВОЗ в XXI веке в странах с охватом двумя дозами свыше 90 % такие случаи отмечались во время эпидемий кори в Армении в 2004 году, в Азербайджане в 2003 и 2005 годах, в Болгарии в 2009 и 2010 годах (более 20 тысяч случаев), в Германии в 2006, 2011, 2013, 2015 годах, в Испании в 2011 и 2012 годах, в Нидерландах в 2013 году, в России в 2003, 2004, 2006, 2012—2014, 2017 годах, в Румынии в 2005, 2006, 2011 годах (более 5 тысяч случаев). .... В индустриальных странах перед введением вакцинации от кори, её летальность составляла 0,02 % — 0,15 %. В настоящее время в индустриально развитых странах смертельные исходы при кори наблюдаются редко[14], в XXI веке в странах Европы при массовых (более тысячи случаев в год) эпидемиях кори смертность составляла 0,004 % — 0,28 %
Прошу прощения за длинную цитату. Всё из статьи "Корь" в Вики. Сравните, пожалуйста, с тем, что пишут противники вакцины от ковида. P s. Кстати, интересно было бы также прочитать комментарии от yama. Можно и от Ой+ тоже.
Переболевших корью не заставляют вакцинироваться . Вакцинированные от кори не могут быть разносчиками кори. Вакцина разрабатывалась давно и долго , уже ого-го сколько времени прошло с момента изобретения и не одно поколение уже привито . От кори ,насколько я помню, одноразовая прививка на всю жизнь , нет нужды делать ее 3 раза подряд . И это тоже ничего страшного ,на самом деле хоть каждый год как от гриппа или 2-3 раза по схеме как от гепатита Б, но тут играет роль добровольность, не понятно что будут вводить третий и четвертый и пятый раз ... создан прецедент скомандовали - все пошли укололись ! Нету такого принуждения к прививкам от кори, на входе в кафе\ТРЦ ( если мы говорим об Италии\Франции) не проверят справку\сертификат прививки на корь и не принуждают к вакцинации , то что сейчас происходит в РФ и других странах иначе как принуждением не назовешь . Все что насаживается принудительно вызывает отторжение . Можно сказать что ваууу ...медицина настолько продвинулась что теперь нам удалось сделать вакцину от такого опасного ковида менее чем за год , и нам очень повезло , а вот от кори к сожалению так не получилось . Еще раз принуждение вызывает большое подозрение , да пока что в Украине не так, но это до поры до времени. Не верю я в такую доброту что кто-то просто так подарит мне даже этих 20 у.е, сколько будет стоить две вакцины вместе ( или больше ?) вот с какого перепугу в рамках COVAX дарить кому-то каким-то украинцам тысячи и миллионы долларов ? Можете сказать про МФВ, мол там дают больше и почти просто так, но это еще более подозрительно есть книга Джон Перкинс " Исповедь экономического убийцы" . Поймите Colgate у нас и Colgate в Бельгии это две разные зубные пасты . Я вполне допускаю что для богом избранного народа из одного котла, а для гоев из другого. Даже эти вакцинации на камеру вызывают смех и непонимание, почему нету фалкона крупным планом , почему нарезка , почему нельзя взять шприц крупным планом ? Я на мобильный телефон сниму более правдоподобно в стиле с одних рук одной камерой "без единого разрыва".
Востаннє редагувалось yama в Вів 31 сер, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.