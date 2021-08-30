fler
Да делайте, что хотите и как хотите, только потом не отнекивайтесь.
Совет тот же, что justit - предложите прочитать начальный пост любым своим знакомым и спросите, как они поймут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 сер, 2021 16:24
fler
Да делайте, что хотите и как хотите, только потом не отнекивайтесь.
Совет тот же, что justit - предложите прочитать начальный пост любым своим знакомым и спросите, как они поймут.
Додано: Вів 31 сер, 2021 16:38
yama, Вы не о том, ударились в конспирологию.
Но я Вас понял. Вы не доверяете благотворительности и не нравится принуждение.
Насчёт принуждения. Сегодня нет эпидемии кори. В нужный момент там принуждение пожестче, чем при ковиде.
Насчёт прививки от кори. Не буду ручаться, но, по-моему, сейчас есть рекомендации повторять её, кажется, через 10 лет второй раз.
Вы, возможно, не помните, какой карантин устраивали при холере.
Что касается благотворительности, то она, конечно, не бесплатная. Всё это за счёт налогов и сверхдоходов, т.е., в конечном счёте, за наш с вами счёт.
P.s. Не впечатлил пример с корью, вспомним о столбняке. Вакцинация производится в 3 этапа.
Из Вики.
Принуждения, конечно, нет, но столбняк и не заразный.
Додано: Вів 31 сер, 2021 17:23
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