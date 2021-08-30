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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3588358935903591

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:24

fler
Да делайте, что хотите и как хотите, только потом не отнекивайтесь.
Совет тот же, что justit - предложите прочитать начальный пост любым своим знакомым и спросите, как они поймут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:38

yama, Вы не о том, ударились в конспирологию.
Но я Вас понял. Вы не доверяете благотворительности и не нравится принуждение.

Насчёт принуждения. Сегодня нет эпидемии кори. В нужный момент там принуждение пожестче, чем при ковиде.
Насчёт прививки от кори. Не буду ручаться, но, по-моему, сейчас есть рекомендации повторять её, кажется, через 10 лет второй раз.
Вы, возможно, не помните, какой карантин устраивали при холере.

Что касается благотворительности, то она, конечно, не бесплатная. Всё это за счёт налогов и сверхдоходов, т.е., в конечном счёте, за наш с вами счёт.

P.s. Не впечатлил пример с корью, вспомним о столбняке. Вакцинация производится в 3 этапа.
Взрослым необходима ревакцинация, чтобы поддерживать иммунитет против столбняка. Ревакцинация взрослых проводится каждые десять лет.

Конечно, прививка – это не 100% гарантия того, что вы не заболеете, но болезнь будет протекать легко и без тяжелых осложнений.

Из Вики.
Принуждения, конечно, нет, но столбняк и не заразный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:23

  fler написав:П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.

Какими?
stm
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