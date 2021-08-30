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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:24

fler
Да делайте, что хотите и как хотите, только потом не отнекивайтесь.
Совет тот же, что justit - предложите прочитать начальный пост любым своим знакомым и спросите, как они поймут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:38

yama, Вы не о том, ударились в конспирологию.
Но я Вас понял. Вы не доверяете благотворительности и не нравится принуждение.

Насчёт принуждения. Сегодня нет эпидемии кори. В нужный момент там принуждение пожестче, чем при ковиде.
Насчёт прививки от кори. Не буду ручаться, но, по-моему, сейчас есть рекомендации повторять её, кажется, через 10 лет второй раз.
Вы, возможно, не помните, какой карантин устраивали при холере.

Что касается благотворительности, то она, конечно, не бесплатная. Всё это за счёт налогов и сверхдоходов, т.е., в конечном счёте, за наш с вами счёт.

P.s. Не впечатлил пример с корью, вспомним о столбняке. Вакцинация производится в 3 этапа.
Взрослым необходима ревакцинация, чтобы поддерживать иммунитет против столбняка. Ревакцинация взрослых проводится каждые десять лет.

Конечно, прививка – это не 100% гарантия того, что вы не заболеете, но болезнь будет протекать легко и без тяжелых осложнений.

Из Вики.
Принуждения, конечно, нет, но столбняк и не заразный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:23

  fler написав:П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.

Какими?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:30

  ЛАД написав:
Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от "ковида" является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции, вызываемые другими микробами в пораженных участках. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.

https://www.9tv.co.il/item/33673

Когда-то главной причиной считался цитокиновый шторм в легких, вызванный бурной реакцией на вирус. Бактериальные инфекции считались побочной причиной. В чем отличие этих новых данных?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:39

  stm написав:
  fler написав:П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.

Какими?

Неужели и это не понятно? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:44

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.

Какими?

Неужели и это не понятно? :shock:

Нет
stm
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:52

  Starikan написав:.....
Когда-то главной причиной считался цитокиновый шторм в легких, вызванный бурной реакцией на вирус. Бактериальные инфекции считались побочной причиной. В чем отличие этих новых данных?

Не берусь судить, тем более уже не помню подробностей того времени, но, по-моему, тогда речь шла о цитокиновом шторме, вызванном уже бактериальной инфекцией.
Возможно, ошибаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:05

Ещё о проблемах Израиля, которые могут свести на нет все усилия и успехи вакцинации.
Министр внутренней безопасности Омер бар-Лев («Авода») предупредил о такой «тикающей бомбе», как массовое паломничество в Умань. «Почему никто об этом не думает? – возмутился он. – Ведь это мегамероприятие. Там будут 100 тысяч человек, причем, 15 тысяч – длительное время. Толпы сходят с самолетов и расходятся по частным домам и синагогам, их никто не контролирует. Мы должны быть готовы к самому пессимистическому сценарию».

https://detaly.co.il/zasedanie-koronavirusnogo-kabineta-ne-vse-tikayushhie-bomby-obezvrezheny/
Это, конечно, не единственное.
Там ещё и новый год, и массовые молитвы у Стены Плача, на Храмовой горе. Наши крестные ходы и рядом не стояли.
Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:08

  ЛАД написав:
Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от "ковида" является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции, вызываемые другими микробами в пораженных участках. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.

https://www.9tv.co.il/item/33673

так необразованные это знали еще год назад. А ученые только сейчас сделали открытие.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:23

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:...
кому будет грустно? 8)

Думаю, всем.
Если вакцина окажется неэффективной, то "смерти, а с ними и локдауны, продолжатся".

главное, что вы все же сохраняете оптимизм :)
но сейчас не зима, зима скоро (с)

Я сохраняю не оптимизм, а объективность. Пока данные не позволяют утверждать, что вакцина неэффективна.
Что будет зимой, посмотрим. При сегодняшнем развитии вопрос может решиться и раньше. Если бустер Израилю не поможет... Тогда либо вакцина неэффективна, либо, как с гриппом, надо подгонять её под конкретный штамм.

вакцина - эффективна. Доказано Занусси (с)
Но что-то я ощущаю, что фарммафия еще не наелась - по этому будут либо вакцины под новые штаммы либо пожизненная вакцинация. Пока на это будут вестись. А потом само пройдет. Как испанка.
Ромасик
 
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