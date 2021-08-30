Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3589359035913592> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Вів 31 сер, 2021 16:24 fler

Да делайте, что хотите и как хотите, только потом не отнекивайтесь.

Совет тот же, что justit - предложите прочитать начальный пост любым своим знакомым и спросите, как они поймут. ЛАД 2 Повідомлень: 19370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 16:38 yama, Вы не о том, ударились в конспирологию.

Но я Вас понял. Вы не доверяете благотворительности и не нравится принуждение.



Насчёт принуждения. Сегодня нет эпидемии кори. В нужный момент там принуждение пожестче, чем при ковиде.

Насчёт прививки от кори. Не буду ручаться, но, по-моему, сейчас есть рекомендации повторять её, кажется, через 10 лет второй раз.

Вы, возможно, не помните, какой карантин устраивали при холере.



Что касается благотворительности, то она, конечно, не бесплатная. Всё это за счёт налогов и сверхдоходов, т.е., в конечном счёте, за наш с вами счёт.



P.s. Не впечатлил пример с корью, вспомним о столбняке. Вакцинация производится в 3 этапа. Взрослым необходима ревакцинация, чтобы поддерживать иммунитет против столбняка. Ревакцинация взрослых проводится каждые десять лет.



Конечно, прививка – это не 100% гарантия того, что вы не заболеете, но болезнь будет протекать легко и без тяжелых осложнений.

Из Вики.

Принуждения, конечно, нет, но столбняк и не заразный. , Вы не о том, ударились в конспирологию.Но я Вас понял. Вы не доверяете благотворительности и не нравится принуждение.Насчёт принуждения. Сегодня нет эпидемии кори. В нужный момент там принуждение пожестче, чем при ковиде.Насчёт прививки от кори. Не буду ручаться, но, по-моему, сейчас есть рекомендации повторять её, кажется, через 10 лет второй раз.Вы, возможно, не помните, какой карантин устраивали при холере.Что касается благотворительности, то она, конечно, не бесплатная. Всё это за счёт налогов и сверхдоходов, т.е., в конечном счёте, за наш с вами счёт.P.s. Не впечатлил пример с корью, вспомним о столбняке. Вакцинация производится в 3 этапа.Из Вики.Принуждения, конечно, нет, но столбняк и не заразный. ЛАД 2 Повідомлень: 19370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 17:23 fler написав: П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями. П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинацияна рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.

Какими? Какими? stm

Повідомлень: 2952 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 17:30 ЛАД написав: Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от "ковида" является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции, вызываемые другими микробами в пораженных участках. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.

https://www.9tv.co.il/item/33673

Когда-то главной причиной считался цитокиновый шторм в легких, вызванный бурной реакцией на вирус. Бактериальные инфекции считались побочной причиной. В чем отличие этих новых данных? Когда-то главной причиной считался цитокиновый шторм в легких, вызванный бурной реакцией на вирус. Бактериальные инфекции считались побочной причиной. В чем отличие этих новых данных? Starikan 2 Повідомлень: 18292 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2211 раз. Подякували: 2984 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 17:39 stm написав: fler написав: П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями. П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинацияна рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.

Какими? Какими?

Неужели и это не понятно? Неужели и это не понятно? fler

Повідомлень: 1914 З нами з: 07.08.09 Подякував: 562 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 17:44 fler написав: stm написав: fler написав: П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинация сама по себе не влияет на рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями. П.С. Для Stm, которая тоже ничего не поняла: вакцинацияна рост или снижение заболеваемости, она может влиять только в комплексе с другими показателями.

Какими? Какими?

Неужели и это не понятно? Неужели и это не понятно?

Нет Нет stm

Повідомлень: 2952 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 17:52 Starikan написав: .....

Когда-то главной причиной считался цитокиновый шторм в легких, вызванный бурной реакцией на вирус. Бактериальные инфекции считались побочной причиной. В чем отличие этих новых данных? .....Когда-то главной причиной считался цитокиновый шторм в легких, вызванный бурной реакцией на вирус. Бактериальные инфекции считались побочной причиной. В чем отличие этих новых данных?

Не берусь судить, тем более уже не помню подробностей того времени, но, по-моему, тогда речь шла о цитокиновом шторме, вызванном уже бактериальной инфекцией.

Возможно, ошибаюсь. Не берусь судить, тем более уже не помню подробностей того времени, но, по-моему, тогда речь шла о цитокиновом шторме, вызванном уже бактериальной инфекцией.Возможно, ошибаюсь. ЛАД 2 Повідомлень: 19370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:05

Министр внутренней безопасности Омер бар-Лев («Авода») предупредил о такой «тикающей бомбе», как массовое паломничество в Умань. «Почему никто об этом не думает? – возмутился он. – Ведь это мегамероприятие. Там будут 100 тысяч человек, причем, 15 тысяч – длительное время. Толпы сходят с самолетов и расходятся по частным домам и синагогам, их никто не контролирует. Мы должны быть готовы к самому пессимистическому сценарию».

https://detaly.co.il/zasedanie-koronavirusnogo-kabineta-ne-vse-tikayushhie-bomby-obezvrezheny/

Это, конечно, не единственное.

Там ещё и новый год, и массовые молитвы у Стены Плача, на Храмовой горе. Наши крестные ходы и рядом не стояли.

Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться. Ещё о проблемах Израиля, которые могут свести на нет все усилия и успехи вакцинации.Это, конечно, не единственное.Там ещё и новый год, и массовые молитвы у Стены Плача, на Храмовой горе. Наши крестные ходы и рядом не стояли.Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться. ЛАД 2 Повідомлень: 19370 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4818 раз. Подякували: 4461 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:08 ЛАД написав: Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от "ковида" является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции, вызываемые другими микробами в пораженных участках. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Microbiology.

https://www.9tv.co.il/item/33673

так необразованные это знали еще год назад. А ученые только сейчас сделали открытие. так необразованные это знали еще год назад. А ученые только сейчас сделали открытие. Ромасик Повідомлень: 2744 З нами з: 30.03.15 Подякував: 546 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:23 ЛАД написав: Ромасик написав: ...

кому будет грустно? ...кому будет грустно?

Думаю, всем.

Если вакцина окажется неэффективной, то "смерти, а с ними и локдауны, продолжатся".





но сейчас не зима, зима скоро (с) главное, что вы все же сохраняете оптимизмно сейчас не зима, зима скоро (с)

Я сохраняю не оптимизм, а объективность. Пока данные не позволяют утверждать, что вакцина неэффективна.

Что будет зимой, посмотрим. При сегодняшнем развитии вопрос может решиться и раньше. Если бустер Израилю не поможет... Тогда либо вакцина неэффективна, либо, как с гриппом, надо подгонять её под конкретный штамм. Думаю, всем.Если вакцина окажется неэффективной, то "смерти, а с ними и локдауны, продолжатся".Я сохраняю не оптимизм, а объективность.данные не позволяют утверждать, что вакцина неэффективна.Что будет зимой, посмотрим. При сегодняшнем развитии вопрос может решиться и раньше. Если бустер Израилю не поможет... Тогда либо вакцина неэффективна, либо, как с гриппом, надо подгонять её под конкретный штамм.

вакцина - эффективна. Доказано Занусси (с)

Но что-то я ощущаю, что фарммафия еще не наелась - по этому будут либо вакцины под новые штаммы либо пожизненная вакцинация. Пока на это будут вестись. А потом само пройдет. Как испанка. вакцина - эффективна. Доказано Занусси (с)Но что-то я ощущаю, что фарммафия еще не наелась - по этому будут либо вакцины под новые штаммы либо пожизненная вакцинация. Пока на это будут вестись. А потом само пройдет. Как испанка. Ромасик Повідомлень: 2744 З нами з: 30.03.15 Подякував: 546 раз. Подякували: 205 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3589359035913592> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням vadm,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Ромасик vitaliian і 11 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 767 , 768 , 769

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7687 5931407

ЛОБ Вів 31 сер, 2021 13:42