Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3589359035913592 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Вів 31 сер, 2021 18:25 ЛАД написав: Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться. Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться.

В Умани масками пользуются примерно как Одессе. И с той же отдачей

пс. пусть опять пляшут на границе

ппс. 7-8 сентября. Ждать уже не долго, скоро будет елка В Умани масками пользуются примерно как Одессе. И с той же отдачейпс. пусть опять пляшут на границеппс. 7-8 сентября. Ждать уже не долго, скоро будет елка Ромасик Повідомлень: 2744 З нами з: 30.03.15 Подякував: 546 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:32 Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда. Hotab

Повідомлень: 4445 З нами з: 15.02.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:39



Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года

...

Ранее пресс-служба нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году.



https://ria.ru/20210820/khasidy-1746539018.html



"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы"



https://ria.ru/20210809/khasidy-1745086960.html



ждемс... Кажется, у нас слишком все хорошоВосемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года...Ранее пресс-служба нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году."Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине,и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы"ждемс... Ромасик Повідомлень: 2744 З нами з: 30.03.15 Подякував: 546 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49 fler написав: Неужели и это не понятно? Неужели и это не понятно?

Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно Востаннє редагувалось stm в Вів 31 сер, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2952 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49 Ромасик , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А уманьчанам не привыкать, что засрут и город, и их квартиры. Деньги не пахнут. Hotab

Повідомлень: 4445 З нами з: 15.02.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 19:05 stm написав: fler написав: Неужели и это не понятно? Неужели и это не понятно?

Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно



Секта вакцинаторов не перестает удивлять умом и сообразительностью

Не успеваю дать развернутый ответ, на поезд собираюсь, мало времени осталось. Пуст ваши однодумцы вам растолкуют Секта вакцинаторов не перестает удивлять умом и сообразительностьюНе успеваю дать развернутый ответ, на поезд собираюсь, мало времени осталось. Пуст ваши однодумцы вам растолкуют fler

Повідомлень: 1914 З нами з: 07.08.09 Подякував: 562 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 19:06 Hotab написав: Ромасик , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А уманьчанам не привыкать, что засрут и город, и их квартиры. Деньги не пахнут. , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А, и их квартиры. Деньги не пахнут.

в этом году еще и эффективность бустера вместе с дельтой испытают. в этом году еще и эффективность бустера вместе с дельтой испытают. Ромасик Повідомлень: 2744 З нами з: 30.03.15 Подякував: 546 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3589359035913592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: vadm vitaliian і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 767 , 768 , 769

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7687 5931457

ЛОБ Вів 31 сер, 2021 13:42