В Умани масками пользуются примерно как Одессе. И с той же отдачей
пс. пусть опять пляшут на границе
ппс. 7-8 сентября. Ждать уже не долго, скоро будет елка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:25
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:32
Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:39
Кажется, у нас слишком все хорошо
Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
...
Ранее пресс-служба нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году.
"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы"
ждемс...
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49
Востаннє редагувалось stm в Вів 31 сер, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49
Ромасик , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А уманьчанам не привыкать, что засрут и город, и их квартиры. Деньги не пахнут.
Додано: Вів 31 сер, 2021 19:05
Додано: Вів 31 сер, 2021 19:06
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