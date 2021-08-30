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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3589359035913592

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:25

  ЛАД написав:Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться.

В Умани масками пользуются примерно как Одессе. И с той же отдачей :wink:
пс. пусть опять пляшут на границе :mrgreen:
ппс. 7-8 сентября. Ждать уже не долго, скоро будет елка
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:32

Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:39

Кажется, у нас слишком все хорошо :lol:

Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
...
Ранее пресс-служба нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году.

https://ria.ru/20210820/khasidy-1746539018.html

"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы"

https://ria.ru/20210809/khasidy-1745086960.html

ждемс...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49

  fler написав:Неужели и это не понятно? :shock:

Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно
Востаннє редагувалось stm в Вів 31 сер, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49

Ромасик , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А уманьчанам не привыкать, что засрут и город, и их квартиры. Деньги не пахнут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:05

  stm написав:
  fler написав:Неужели и это не понятно? :shock:

Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно


Секта вакцинаторов не перестает удивлять умом и сообразительностью :roll:
Не успеваю дать развернутый ответ, на поезд собираюсь, мало времени осталось. Пуст ваши однодумцы вам растолкуют :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:06

  Hotab написав:Ромасик , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А уманьчанам не привыкать, что засрут и город, и их квартиры. Деньги не пахнут.

в этом году еще и эффективность бустера вместе с дельтой испытают.
Ромасик
 
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  #<1 ... 3589359035913592
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