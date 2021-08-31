RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3589359035913592

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:25

  ЛАД написав:Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться.

В Умани масками пользуются примерно как Одессе. И с той же отдачей :wink:
пс. пусть опять пляшут на границе :mrgreen:
ппс. 7-8 сентября. Ждать уже не долго, скоро будет елка
Ромасик
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 30.03.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:32

Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 15.02.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:39

Кажется, у нас слишком все хорошо :lol:

Восемь тысяч хасидов приехали на Украину ради еврейского нового года
...
Ранее пресс-служба нацполиции сообщила, что украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году.

https://ria.ru/20210820/khasidy-1746539018.html

"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы"

https://ria.ru/20210809/khasidy-1745086960.html

ждемс...
Ромасик
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 30.03.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49

  fler написав:Неужели и это не понятно? :shock:

Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно
Востаннє редагувалось stm в Вів 31 сер, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:49

Ромасик , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А уманьчанам не привыкать, что засрут и город, и их квартиры. Деньги не пахнут.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 15.02.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:05

  stm написав:
  fler написав:Неужели и это не понятно? :shock:

Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно


Секта вакцинаторов не перестает удивлять умом и сообразительностью :roll:
Не успеваю дать развернутый ответ, на поезд собираюсь, мало времени осталось. Пуст ваши однодумцы вам растолкуют :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1914
З нами з: 07.08.09
Подякував: 562 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:06

  Hotab написав:Ромасик , деньги решают. На этих хасидах и погранцы заработают, и полицаи, и таксеры, и хорека, ну и типа валюта в страну)). А уманьчанам не привыкать, что засрут и город, и их квартиры. Деньги не пахнут.

в этом году еще и эффективность бустера вместе с дельтой испытают.
Ромасик
 
Повідомлень: 2745
З нами з: 30.03.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:18

  fler написав:
  stm написав:
  fler написав:Неужели и это не понятно? :shock:

Разжуете очевидное? Мне всё ещё не понятно


Секта вакцинаторов не перестает удивлять умом и сообразительностью :roll:
Не успеваю дать развернутый ответ, на поезд собираюсь, мало времени осталось. Пуст ваши однодумцы вам растолкуют :wink:

Однодумцы на то и однодумцы, они тоже не понимают. Ну как нибудь после поезда вернёмся.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну что ж. Забордюрье август провело 24.6 тыс ковидных жмуров (как для подачи в мировую стату). В прошлом месяце они подали 23т в мировую стату, 50 тысяч "для своих", а избыточная 60+ тысяч.
Прям интересно, какие 2-е пока неизвестные цифры августа окажутся.




  fler написав:на поезд собираюсь,


В Париж?

https://rupor.od.ua/news/Parig-okazalsy ... lom-018339

Постель брали, или там недалеко? Можно свитер под голову.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 31 сер, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4446
З нами з: 15.02.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:51

по поводу зрады с Израилем

В Израиле прирост COVID на максимуме с начала пандемии

В Израиле выявили рекордное число новых случаев COVID - 10 947. Это наибольший суточный показатель заражений в стране за все время пандемии. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает The Times оf Israel.

Отмечено, что больше всего тестирований было проведено среди детей накануне нового учебного года.

После получения результатов выяснилось, что большинство выявленных новых заражений приходится именно на несовершеннолетних.



т.е. судя по всему большинство этого максимума, это бессимптомные дети (НЕ вакцинированные!). И когда были прошлые пики , то детей ведь никто не тестировал
Xenon
 
Повідомлень: 3767
З нами з: 25.02.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3589359035913592
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, zsasha111 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7687 5939308
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 13:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.