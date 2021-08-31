Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3590359135923593 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Вів 31 сер, 2021 19:51



В Израиле прирост COVID на максимуме с начала пандемии



В Израиле выявили рекордное число новых случаев COVID - 10 947. Это наибольший суточный показатель заражений в стране за все время пандемии. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает The Times оf Israel.



Отмечено, что больше всего тестирований было проведено среди детей накануне нового учебного года.



После получения результатов выяснилось, что большинство выявленных новых заражений приходится именно на несовершеннолетних.







т.е. судя по всему большинство этого максимума, это бессимптомные дети (НЕ вакцинированные!). И когда были прошлые пики , то детей ведь никто не тестировал по поводу зрады с Израилемт.е. судя по всему большинство этого максимума, это бессимптомные дети (НЕ вакцинированные!). И когда были прошлые пики , то детей ведь никто не тестировал Xenon Повідомлень: 3767 З нами з: 25.02.09 Подякував: 65 раз. Подякували: 223 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 21:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://youtu.be/lX-SaiPLn9s



До автора відео я відношусь спокійно, але в конкретно цьому випадку я категорично згоден з автором відео До автора відео я відношусь спокійно, але в конкретно цьому випадку я категорично згоден з автором відео yama Повідомлень: 3739 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7496 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 21:49 yama написав:



До автора відео я відношусь спокійно, але в конкретно цьому випадку я категорично згоден з автором відео До автора відео я відношусь спокійно, але в конкретно цьому випадку я категорично згоден з автором відео



Ковид-цензура удалит это максимум утром, как и предыдущие видео Ковид-цензура удалит это максимум утром, как и предыдущие видео Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15218 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8271 раз. Подякували: 4019 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 21:52 Reader рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.

Повторюсь.

Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.



Еще как теория\аргумент не знаю как выразиться культурно , возможно просто испугались и решили что " лучше перебздеть чем недобздеть " этот вариант тоже

нельзя исключать. Но из за того что кто-то " перебздел " даже два дня побочки при +38 +40 как-то не охота и вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны.

А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни.

Все слишком подозрительно в этом вопросе . рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.Повторюсь.Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.Еще как теория\аргумент не знаю как выразиться культурно , возможно просто испугались и решили что " лучше перебздеть чем недобздеть " этот вариант тоженельзя исключать. Но из за того что кто-то " перебздел " даже два дня побочки при +38 +40 как-то не охота и вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны.А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни.Все слишком подозрительно в этом вопросе yama Повідомлень: 3739 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7496 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 22:00 А что там в Афганистане? Талибы ещё не вымерли от ковида? Или они сделали по 3 укола пфайзера, носят маски, пользуются санитайзерами? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15218 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8271 раз. Подякували: 4019 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 сер, 2021 22:03 Либертарианство: теория или шанс для трансформации общества



Сергей Башлаков, Вице-президент ООО "MTI"



Либертарианская философия, прежде всего, это – мировоззрение свободных людей. Зрелых, самостоятельных, принявших полную ответственность за свою жизнь и не боящиеся такой ответственности.



... Главным принципом либертарианства я считаю «самопринадлежность». Никто не может распоряжаться ни жизнью другого, ни его телом, ни его имуществом. Человек принадлежит только сам себе. Рисковать собой — исключительно его сознательный выбор. Поэтому, скажем, армия может быть только контрактной.



... Важнее обратить внимание на другие глобальные тенденции — от коронавируса до Афганистана. Все это так или иначе уже было в истории и заставило людей занимать определенную позицию. Так что внимания требует не так коронавирус, как позиция правительств, включая демократических. Государства использовали глобальные катаклизмы для сомнительных игр — ограничения свободы граждан, накачивания обществ эмоциями, страхом , занимаясь социальной инженерией, созданием «человека-винтика» .



Удивительно, что оппозицией выступили страны, зачастую не относящиеся к демократичным. Они более взвешенно, рачительнее подошли к вопросу реагирования на угрозы, нередко с большее существенной эффективностью.



На наших глазах — кризис современных демократий, которые всегда декларировали примат прав и свобод человека. Но никто даже не соизволил спросить граждан о целесообразности ограничительных мер. Вместо концентрации на лечении больных , под замок посадили здоровых . Последствия будет ощущаться еще долго.



https://blog.liga.net/user/sbashlakov/article/41062 Igneus Повідомлень: 1099 З нами з: 29.08.18 Подякував: 611 раз. Подякували: 514 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3590359135923593 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 31 сер, 2021 13:42