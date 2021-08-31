В Израиле прирост COVID на максимуме с начала пандемии
В Израиле выявили рекордное число новых случаев COVID - 10 947. Это наибольший суточный показатель заражений в стране за все время пандемии. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает The Times оf Israel.
Отмечено, что больше всего тестирований было проведено среди детей накануне нового учебного года.
После получения результатов выяснилось, что большинство выявленных новых заражений приходится именно на несовершеннолетних.
т.е. судя по всему большинство этого максимума, это бессимптомные дети (НЕ вакцинированные!). И когда были прошлые пики , то детей ведь никто не тестировал
Reader рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия. Повторюсь. Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.
Еще как теория\аргумент не знаю как выразиться культурно , возможно просто испугались и решили что " лучше перебздеть чем недобздеть " этот вариант тоже нельзя исключать. Но из за того что кто-то " перебздел " даже два дня побочки при +38 +40 как-то не охота и вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны. А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни. Все слишком подозрительно в этом вопросе .
Либертарианство: теория или шанс для трансформации общества
Сергей Башлаков, Вице-президент ООО "MTI"
Либертарианская философия, прежде всего, это – мировоззрение свободных людей. Зрелых, самостоятельных, принявших полную ответственность за свою жизнь и не боящиеся такой ответственности.
... Главным принципом либертарианства я считаю «самопринадлежность». Никто не может распоряжаться ни жизнью другого, ни его телом, ни его имуществом. Человек принадлежит только сам себе. Рисковать собой — исключительно его сознательный выбор. Поэтому, скажем, армия может быть только контрактной.
... Важнее обратить внимание на другие глобальные тенденции — от коронавируса до Афганистана. Все это так или иначе уже было в истории и заставило людей занимать определенную позицию. Так что внимания требует не так коронавирус, как позиция правительств, включая демократических. Государства использовали глобальные катаклизмы для сомнительных игр — ограничения свободы граждан, накачивания обществ эмоциями, страхом, занимаясь социальной инженерией, созданием «человека-винтика».
Удивительно, что оппозицией выступили страны, зачастую не относящиеся к демократичным. Они более взвешенно, рачительнее подошли к вопросу реагирования на угрозы, нередко с большее существенной эффективностью.
На наших глазах — кризис современных демократий, которые всегда декларировали примат прав и свобод человека. Но никто даже не соизволил спросить граждан о целесообразности ограничительных мер.Вместо концентрации на лечении больных, под замок посадили здоровых. Последствия будет ощущаться еще долго.