В Израиле прирост COVID на максимуме с начала пандемии
В Израиле выявили рекордное число новых случаев COVID - 10 947. Это наибольший суточный показатель заражений в стране за все время пандемии. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает The Times оf Israel.
Отмечено, что больше всего тестирований было проведено среди детей накануне нового учебного года.
После получения результатов выяснилось, что большинство выявленных новых заражений приходится именно на несовершеннолетних.
т.е. судя по всему большинство этого максимума, это бессимптомные дети (НЕ вакцинированные!). И когда были прошлые пики , то детей ведь никто не тестировал
Reader рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия. Повторюсь. Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.
Еще как теория\аргумент не знаю как выразиться культурно , возможно просто испугались и решили что " лучше перебздеть чем недобздеть " этот вариант тоже нельзя исключать. Но из за того что кто-то " перебздел " даже два дня побочки при +38 +40 как-то не охота и вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны. А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни. Все слишком подозрительно в этом вопросе .
Либертарианство: теория или шанс для трансформации общества
Сергей Башлаков, Вице-президент ООО "MTI"
Либертарианская философия, прежде всего, это – мировоззрение свободных людей. Зрелых, самостоятельных, принявших полную ответственность за свою жизнь и не боящиеся такой ответственности.
... Главным принципом либертарианства я считаю «самопринадлежность». Никто не может распоряжаться ни жизнью другого, ни его телом, ни его имуществом. Человек принадлежит только сам себе. Рисковать собой — исключительно его сознательный выбор. Поэтому, скажем, армия может быть только контрактной.
... Важнее обратить внимание на другие глобальные тенденции — от коронавируса до Афганистана. Все это так или иначе уже было в истории и заставило людей занимать определенную позицию. Так что внимания требует не так коронавирус, как позиция правительств, включая демократических. Государства использовали глобальные катаклизмы для сомнительных игр — ограничения свободы граждан, накачивания обществ эмоциями, страхом, занимаясь социальной инженерией, созданием «человека-винтика».
Удивительно, что оппозицией выступили страны, зачастую не относящиеся к демократичным. Они более взвешенно, рачительнее подошли к вопросу реагирования на угрозы, нередко с большее существенной эффективностью.
На наших глазах — кризис современных демократий, которые всегда декларировали примат прав и свобод человека. Но никто даже не соизволил спросить граждан о целесообразности ограничительных мер.Вместо концентрации на лечении больных, под замок посадили здоровых. Последствия будет ощущаться еще долго.
yama написав:..... это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.
Зачем такие сложности? Прививку от кори, по-моему, делают везде и практически всем. Кто мешает сделать её с "каким-то условным "ядом" замедленного действия"? Вы чересчур подозрительны. Хотя на параноика, вроде, не похожи.
вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны.
Долгосрочные последствия вакцины не до конца понятны. А самого ковида? Вы, насколько помню, переболели. Уверены, что не будет "долгосрочных последствий"?
А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни. Все слишком подозрительно в этом вопросе
Фигня, может, и фигня. Но уже 218 344 998 переболевших и из них 4,530,228 умерло. Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще. И никто за Вами не охотится. Просто потому, что вы никому не нужны (так же, как и я ). И мой Вам совет - меньше слушайте всяких адвокатов, ни к чему хорошему не приведет. (На совет, конечно, можете наплевать и забыть, Ваше право)
До автора відео я відношусь спокійно, але в конкретно цьому випадку я категорично згоден з автором відео
Ковид-цензура удалит это максимум утром, как и предыдущие видео
З Єдиного державного реєстру судових рішень справи адвоката Сергія Гули жодна цензура видалити не зможе .
Наприклад, у справі № 128/2994/15-ц йдеться про те, що 11.04.2006 року учням середньої школи Вінницької області було проведено туберкулінодіагностику (пробу Манту) туберкуліном виробництва ЗАТ «Біолік» м. Харків без згоди батьків. Після цього дітей госпіталізували із діагнозом: атипова реакція на введення туберкуліну та ряд супутніх діагнозів.
Разом з тим, у справі № 572/3616/19 йдеться про те, що 23 лютого 2016 року в приміщенні школи Рівненської області дитині було зроблено щеплення від поліомієліту з численними порушеннями процедури вакцинації, зокрема, без згоди батьків, після чого вона захворіла на гострий в`ялий параліч, що є побічною дією вакцини від поліомієліту. Щеплення було зроблено вакциною ОПВ «OPVERO» для профілактики поліомієліту, виробництва Санові Пастер С. А. , Франція, наданою Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) як гуманітарну допомогу.
"Ті, хто заразився, бувши вакцинованими, мали таку ж високу концентрацію вірусу, як і ті, хто взагалі не щеплювався", — таким є один з ключових висновків аналізу.
Трохи раніше головний орган охорони здоров'я США "Центри по контролю і профілактиці захворювань "(CDC) повідомив про порівнянний ризик зараження для обох груп після кількох спалахів в американському штаті Массачусетс. З 469 заражених жителів півострова Кейп-Код майже три чверті були повністю вакциновані.
автори закликають терміново вивчити вплив інфекційності вакцинованих інфікованих осіб. Ця рекомендація, принаймні, здається гідною обговорення: до тих пір важливо вакцинувати якомога більше людей — оскільки ті, хто не вакцинований, можуть не отримати пасивного захисту в ході зниження інфекційності заражених вакцинованих людей.