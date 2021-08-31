Додано: Вів 31 сер, 2021 21:52

рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.Повторюсь.Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.Еще как теория\аргумент не знаю как выразиться культурно , возможно просто испугались и решили что " лучше перебздеть чем недобздеть " этот вариант тоженельзя исключать. Но из за того что кто-то " перебздел " даже два дня побочки при +38 +40 как-то не охота и вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны.А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни.Все слишком подозрительно в этом вопросе