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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 сер, 2021 19:51
по поводу зрады с Израилем
В Израиле прирост COVID на максимуме с начала пандемии
В Израиле выявили рекордное число новых случаев COVID - 10 947. Это наибольший суточный показатель заражений в стране за все время пандемии. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает The Times оf Israel.
Отмечено, что больше всего тестирований было проведено среди детей накануне нового учебного года.
После получения результатов выяснилось, что большинство выявленных новых заражений приходится именно на несовершеннолетних.
т.е. судя по всему большинство этого максимума, это бессимптомные дети (НЕ вакцинированные!). И когда были прошлые пики , то детей ведь никто не тестировал
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Xenon
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:52
Reader
рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.
Повторюсь.
Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.
Еще как теория\аргумент не знаю как выразиться культурно , возможно просто испугались и решили что " лучше перебздеть чем недобздеть " этот вариант тоже
нельзя исключать. Но из за того что кто-то " перебздел " даже два дня побочки при +38 +40 как-то не охота и вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны.
А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни.
Все слишком подозрительно в этом вопросе
.
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yama
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:55
yama написав:
.....
это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.
Зачем такие сложности?
Прививку от кори, по-моему, делают везде и практически всем.
Кто мешает сделать её с "каким-то условным "ядом" замедленного действия"?
Вы чересчур подозрительны. Хотя на параноика, вроде, не похожи.
вакцина новая , как никак долгосрочные последствия не до конца понятны.
Долгосрочные последствия вакцины не до конца понятны. А самого ковида?
Вы, насколько помню, переболели. Уверены, что не будет "долгосрочных последствий"?
А уж пиар компания по всему миру и такие беспрецедентные меры - выглядят очень подозрительными из за такой фигни.
Все слишком подозрительно в этом вопросе
Фигня, может, и фигня. Но уже 218 344 998 переболевших и из них 4,530,228 умерло.
Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще. И никто за Вами не охотится. Просто потому, что вы никому не нужны (так же, как и я
).
И мой Вам совет - меньше слушайте всяких адвокатов, ни к чему хорошему не приведет. (На совет, конечно, можете наплевать и забыть, Ваше право)
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ЛАД
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Додано: Вів 31 сер, 2021 23:32
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vitaliian
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Додано: Вів 31 сер, 2021 23:50
vitaliian написав:
Там есть ещё и такое:
автори закликають терміново вивчити вплив інфекційності вакцинованих інфікованих осіб. Ця рекомендація, принаймні, здається гідною обговорення: до тих пір важливо вакцинувати якомога більше людей — оскільки ті, хто не вакцинований, можуть не отримати пасивного захисту в ході зниження інфекційності заражених вакцинованих людей.
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ЛАД
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Додано: Сер 01 вер, 2021 07:56
ЛАД написав:
Но это не меняет смысл начального поста - viewtopic.php?p=5288689#p5288689
. А "потом" это уже отмазка.
Ещё раз - предложите прочитать начальный
пост fler
любым своим знакомым и спросите, как они поймут. И, кстати, как Вы сами его поняли, не читая второй пост?
Если под начальным постом понимать этот (viewtopic.php?p=5288689#p5288689
), то там нет никакого лычного мнения или вывода.
Просто цифры, без комментариев.
Выводы о мнении автора поста из этого делать может только "лишь не каждый"
p.s. В данном случае Вы поняли "так", а я понял "эдак"
При этом "так" <не равно> "эдак"
А кто из нас прав - судить автору
Востаннє редагувалось justit
в Сер 01 вер, 2021 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 07:58
Hotab написав: fler написав:
А все дело в том
Вакцинации не напортили,да?
Ну это как в фантастических романах или фильмах.
... Узнаем лет через Х...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:13
ЛАД написав:justit
- предложите прочитать начальный пост любым своим знакомым и спросите, как они поймут.
Ну а че
Показал коллеге:- Відсотки вакцинації по різним крахнам. Навіщо ти мені показуєш те, що є у публічному доступі, якщо загуглити?
- Ну а висновки які з цього?
- Висновки? Це ж просто статистичні дані, хоча дивно, що у так званих "зелених" країнах відсоток вакцинованих дещо менший ніж у "червоних". Логічно б навпаки, але статистика така собі наука. Не мені коментувати ці дані
Я так понимаю, что на "нужный мне вывод" я должен человека наталкивать, но это нужно у профи-манипуляторам обращаться.
Я пас
Востаннє редагувалось justit
в Сер 01 вер, 2021 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:15
Ромасик написав:
будут либо вакцины под новые штаммы либо пожизненная вакцинация.
Ну а как иначе?
Укол "сделать всем хорошо"?
Такого пока нет в этой реальности.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:19
Hotab написав:
Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.
Вчера с удивлением увидел прямо на площади палатку в стиле "предвыборная кампания"
Только надпись на ней: "Клініка "назва місцевої приватної клініки сімейної медицини
". Пункт безкоштовної вакцинації"
Очередь - ноль.
Вообще никого, кроме человека, который вакцинирует.
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justit
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