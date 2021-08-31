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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3592359335943595>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:45

  yama написав:Reader рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.
Повторюсь.
Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.
...

А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?
Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.
Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:48

  vitaliian написав:
"Ті, хто заразився, бувши вакцинованими, мали таку ж високу концентрацію вірусу, як і ті, хто взагалі не щеплювався", — таким є один з ключових висновків аналізу.
...

Логично, как бы: если человек таки заразился -- имунная система не справилась. Почему "нешмагла" привитого человека должна отличаться от "нешмагла" непривитого -- вопрос...
Было бы интересно увидеть результаты повторно заразившихся.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:14

justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ковид-перепуганные за вакцинацию.

А вот это Яма:
  yama написав:это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.
Повторюсь.
Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.


Смелый и адекватный. Не перепутайте.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:21

  justit написав:
  Hotab написав:Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.


Вчера с удивлением увидел прямо на площади палатку в стиле "предвыборная кампания"
Только надпись на ней: "Клініка "назва місцевої приватної клініки сімейної медицини". Пункт безкоштовної вакцинації"

Очередь - ноль.
Вообще никого, кроме человека, который вакцинирует.

Не надо так палиться ;) очень-очень прям, ну как коллега с зубным без лицензии :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:26

  justit написав:.....
Если под начальным постом понимать этот (viewtopic.php?p=5288689#p5288689), то там нет никакого лычного мнения или вывода.
Просто цифры, без комментариев.

Выводы о мнении автора поста из этого делать может только "лишь не каждый" :o

p.s. В данном случае Вы поняли "так", а я понял "эдак"
При этом "так" <не равно> "эдак"
А кто из нас прав - судить автору :)

Я где-то писал, что в том посте Флер сама делала выводы или высказывала личное мнение? Я говорил о том, какой вывод сделает прочитавший такую подборку данных.
Как лично Вы поняли "эдак", не знаю, Вы не писали, а привели её последующее толкование.

Я так понимаю, что на "нужный мне вывод" я должен человека наталкивать, но это нужно у профи-манипуляторам обращаться.
Я пас :?

Ну зачем же Вы так.
К манипуляциям я Вас не призывал. Мне это ни к чему. Но вы не допускаете, что Вашему коллеге это было просто неинтересно, человек не хотел задумываться над вопросом и отвечал просто чтобы отвязаться от вас? Если я сейчас выйду на улицу и начну задавать этот вопрос, из 100 человек 90 меня просто пошлют, а 10 ответят что попало лишь бы отвязаться.

Ещё раз. Своего вывода из начального поста Флер Вы так и не высказали.
А вообще, давайте закроем тему. Слишком много внимания. Мы только загружаем форум и становится похожим просто на дрязги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:37

Простите за длинную цитату, но не могу удержаться. А дать просто ссылку - половина поленится пройти.
В штате Флорида из-за осложнений от коронавируса скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом. Об этом сообщает новостной канал Vice News.

Журналисты называют Стила одним из первых людей, который пропагандировал идеи QAnon - американского объединения адептов теории заговора, согласно которой всем миром правит некая тайная и могущественная организация. Благодаря своей одержимости и природному обаянию, бывший офицер помог QAnon сагитировать множество сторонников и последователей.
.....
В течение последних трех месяцев Стил посетил 50 штатов, где рассказывал о том, что на самом деле коронавирус – это ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей.
.....
Несмотря на то, что болезнь мужчины протекала довольно тяжело, он продолжал распространять идею теории заговора о вакцинах и отрицал существование коронавируса.

17 августа мужчина опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют".
.....
Смерть антивакцинатора 29 августа подтвердил его друг и сторонник теорий заговоров Марк Тасси.
"Роберт умер, и все это очень подозрительно", - сказал Тасси. Мужчина утверждает, что Стила заставили подключиться к ИВЛ, чтобы "Флорида имела плохой вид".

https://www.9tv.co.il/item/33695
Восхищаюсь стойкостью и упорством!
Вот только зачем согласился на ИВЛ?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:57

Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:
https://www.youtube.com/watch?v=lX-SaiPLn9s

Приклади захисту адвокатом Сергієм Гулою жертв вакцинації:

Так, у справі № 128/2994/15-ц йдеться про те, що 11.04.2006 року учням середньої школи Вінницької області було проведено туберкулінодіагностику (пробу Манту) туберкуліном виробництва ЗАТ «Біолік» м. Харків, зокрема, без згоди батьків. Після цього дітей госпіталізували із діагнозом: атипова реакція на введення туберкуліну та ряд супутніх діагнозів.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/79859824

Разом з тим, у справі № 572/3616/19 йдеться про те, що 23 лютого 2016 року в приміщенні школи Рівненської області дитині було зроблено щеплення від поліомієліту з численними порушеннями процедури вакцинації, зокрема, без згоди батьків, після чого вона захворіла на гострий в`ялий параліч, що є побічною дією вакцини від поліомієліту. Щеплення було зроблено вакциною ОПВ «OPVERO» для профілактики поліомієліту, виробництва Санові Пастер С. А., Франція, наданою Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) як гуманітарну допомогу.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/98548208
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:12

  justit написав:
  Hotab написав:Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.


Вчера с удивлением увидел прямо на площади палатку в стиле "предвыборная кампания"
Только надпись на ней: "Клініка "назва місцевої приватної клініки сімейної медицини". Пункт безкоштовної вакцинації"

Очередь - ноль.
Вообще никого, кроме человека, который вакцинирует.

Глюпіє!!! Треба було зробити акцію, дві вакцина за ціною одніє...

Кожному учаснику акції пачка гречки, олія + цікор, помолодже - квиток на манатіка :mrgreen:

Супер приз - проїзний на транвай на рік!
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:29

  Hotab написав:justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.


Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак.
На выбор.
Что именно в палатке - не спрашивал :)
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