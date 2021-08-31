Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3592359335943595> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Сер 01 вер, 2021 08:45 yama написав: Reader рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.

Повторюсь.

Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.

... рассматриваю все аргументы\теории . Я не вижу противоречия между тем что болезнь для подавляющего большинства - фигня ( кроме людей с серьезными хроническими заболеваниями , перечень не буду перечислять, и\или тех кому хорошо за 60 ) и тем что это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной ,Повторюсь.Эта фигня ( для большинства).Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод....

А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?

Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.

Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой... А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой... _hunter Повідомлень: 4994 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 08:48 vitaliian написав: "Ті, хто заразився, бувши вакцинованими, мали таку ж високу концентрацію вірусу, як і ті, хто взагалі не щеплювався", — таким є один з ключових висновків аналізу.

...

Логично, как бы: если человек таки заразился -- имунная система не справилась. Почему "нешмагла" привитого человека должна отличаться от "нешмагла" непривитого -- вопрос...

Было бы интересно увидеть результаты повторно заразившихся. Логично, как бы: если человек таки заразился -- имунная система не справилась. Почему "нешмагла" привитого человека должна отличаться от "нешмагла" непривитого -- вопрос...Было бы интересно увидеть результаты повторно заразившихся. _hunter Повідомлень: 4994 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 09:14 justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих. Hotab

Повідомлень: 4450 З нами з: 15.02.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 09:19 Re: Эпидемия коронавируса в мире



А вот это Яма:

yama написав: это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.

Повторюсь.

Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод. это очень хороший повод что бы колоть золотой миллиард нормальной вакциной , а остальных в лучшем случае бесполезным говном, а в худшем какой каким-то условным "ядом" замедленного действия.Повторюсь.Эта фигня ( для большинства) хороший повод что бы ввести кому надо то что надо .Для этого даже стоило бы создать этот вирус искусственно , в прочем не важно искусственный или натуральный - главное есть повод.



Смелый и адекватный. Не перепутайте. Ковид-перепуганные за вакцинацию.А вот это Яма:Смелый и адекватный. Не перепутайте. Hotab

Повідомлень: 4450 З нами з: 15.02.09 Подякував: 219 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 09:21 justit написав: Hotab написав: Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда. Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.



Вчера с удивлением увидел прямо на площади палатку в стиле "предвыборная кампания"

Только надпись на ней: "Клініка "назва місцевої приватної клініки сімейної медицини". Пункт безкоштовної вакцинації"



Очередь - ноль.

Вообще никого, кроме человека, который вакцинирует. Вчера с удивлением увидел прямо на площади палатку в стиле "предвыборная кампания"Только надпись на ней: "Клініка "назва місцевої приватної клініки сімейної медицини". Пункт безкоштовної вакцинації"Очередь - ноль.

Не надо так палиться очень-очень прям, ну как коллега с зубным без лицензии Не надо так палитьсяочень-очень прям, ну как коллега с зубным без лицензии stm

Повідомлень: 2954 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 09:26 justit написав: .....

Если под начальным постом понимать этот (

Просто цифры, без комментариев.



Выводы о мнении автора поста из этого делать может только "лишь не каждый"



p.s. В данном случае Вы поняли "так", а я понял "эдак"

При этом "так" <не равно> "эдак"

А кто из нас прав - судить автору .....Если под начальным постом понимать этот ( viewtopic.php?p=5288689#p5288689 ), то там нет никакого лычного мнения или вывода.Просто цифры, без комментариев.Выводы о мнении автора поста из этого делать может только "лишь не каждый"p.s. В данном случае Вы поняли "так", а я понял "эдак"При этом "так" <не равно> "эдак"А кто из нас прав - судить автору

Я где-то писал, что в том посте Флер сама делала выводы или высказывала личное мнение? Я говорил о том, какой вывод сделает прочитавший такую подборку данных.

Как лично Вы поняли "эдак", не знаю, Вы не писали, а привели её последующее толкование.





Я пас Я так понимаю, что на "нужный мне вывод" я должен человека наталкивать, но это нужно у профи-манипуляторам обращаться.Я пас

Ну зачем же Вы так.

К манипуляциям я Вас не призывал. Мне это ни к чему. Но вы не допускаете, что Вашему коллеге это было просто неинтересно, человек не хотел задумываться над вопросом и отвечал просто чтобы отвязаться от вас? Если я сейчас выйду на улицу и начну задавать этот вопрос, из 100 человек 90 меня просто пошлют, а 10 ответят что попало лишь бы отвязаться.



Ещё раз. Своего вывода из начального поста Флер Вы так и не высказали.

А вообще, давайте закроем тему. Слишком много внимания. Мы только загружаем форум и становится похожим просто на дрязги. Я где-то писал, что в том посте Флер сама делала выводы или высказывала личное мнение? Я говорил о том, какой вывод сделает прочитавший такую подборку данных.Как лично Вы поняли "эдак", не знаю, Вы не писали, а привелитолкование.Ну зачем же Вы так.К манипуляциям я Вас не призывал. Мне это ни к чему. Но вы не допускаете, что Вашему коллеге это было просто неинтересно, человек не хотел задумываться над вопросом и отвечал просто чтобы отвязаться от вас? Если я сейчас выйду на улицу и начну задавать этот вопрос, из 100 человек 90 меня просто пошлют, а 10 ответят что попало лишь бы отвязаться.Ещё раз.изпоста Флер Вы так и не высказали.А вообще, давайте закроем тему. Слишком много внимания. Мы только загружаем форум и становится похожим просто на дрязги. ЛАД 2 Повідомлень: 19374 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4819 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 09:37

В штате Флорида из-за осложнений от коронавируса скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом. Об этом сообщает новостной канал Vice News.



Журналисты называют Стила одним из первых людей, который пропагандировал идеи QAnon - американского объединения адептов теории заговора, согласно которой всем миром правит некая тайная и могущественная организация. Благодаря своей одержимости и природному обаянию, бывший офицер помог QAnon сагитировать множество сторонников и последователей.

.....

В течение последних трех месяцев Стил посетил 50 штатов, где рассказывал о том, что на самом деле коронавирус – это ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей.

.....

Несмотря на то, что болезнь мужчины протекала довольно тяжело, он продолжал распространять идею теории заговора о вакцинах и отрицал существование коронавируса.



17 августа мужчина опубликовал последнее сообщение в своем блоге. "Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид". Просто дело в том, что мои легкие не функционируют".

.....

Смерть антивакцинатора 29 августа подтвердил его друг и сторонник теорий заговоров Марк Тасси.

"Роберт умер, и все это очень подозрительно", - сказал Тасси. Мужчина утверждает, что Стила заставили подключиться к ИВЛ, чтобы "Флорида имела плохой вид".

https://www.9tv.co.il/item/33695

Восхищаюсь стойкостью и упорством!

Вот только зачем согласился на ИВЛ? Простите за длинную цитату, но не могу удержаться. А дать просто ссылку - половина поленится пройти.Восхищаюсь стойкостью и упорством!Вот только зачем согласился на ИВЛ? ЛАД 2 Повідомлень: 19374 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4819 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 09:57 Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:

https://www.youtube.com/watch?v=lX-SaiPLn9s



Приклади захисту адвокатом Сергієм Гулою жертв вакцинації:



Так, у справі № 128/2994/15-ц йдеться про те, що 11.04.2006 року учням середньої школи Вінницької області було проведено туберкулінодіагностику (пробу Манту) туберкуліном виробництва ЗАТ «Біолік» м. Харків, зокрема, без згоди батьків. Після цього дітей госпіталізували із діагнозом: атипова реакція на введення туберкуліну та ряд супутніх діагнозів.



https://reyestr.court.gov.ua/Review/79859824



Разом з тим, у справі № 572/3616/19 йдеться про те, що 23 лютого 2016 року в приміщенні школи Рівненської області дитині було зроблено щеплення від поліомієліту з численними порушеннями процедури вакцинації, зокрема, без згоди батьків, після чого вона захворіла на гострий в`ялий параліч, що є побічною дією вакцини від поліомієліту. Щеплення було зроблено вакциною ОПВ «OPVERO» для профілактики поліомієліту, виробництва Санові Пастер С. А., Франція, наданою Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) як гуманітарну допомогу.



https://reyestr.court.gov.ua/Review/98548208 Думка адвокатащодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:Приклади захистужертв вакцинації:Так, у справі № 128/2994/15-ц йдеться про те, що 11.04.2006 року учням середньої школи Вінницької області було проведеновиробництва ЗАТ «Біолік» м. Харків, зокрема, без згоди батьків. Після цього дітей госпіталізували із діагнозом: атипова реакція на введення туберкуліну та ряд супутніх діагнозів.Разом з тим, у справі № 572/3616/19 йдеться про те, що 23 лютого 2016 року в приміщенні школи Рівненської області дитині було зроблено щеплення відз численними порушеннями процедури вакцинації, зокрема, без згоди батьків, після чого вона захворіла на гострий в`ялий параліч, що є побічною дією вакцини від поліомієліту. Щеплення було зроблено вакциною ОПВ «OPVERO» для профілактики поліомієліту, виробництва Санові Пастер С. А., Франція, наданою Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) як гуманітарну допомогу. Igneus Повідомлень: 1099 З нами з: 29.08.18 Подякував: 610 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 10:12 justit написав: Hotab написав: Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда. Блокбастер- молл, стабильная очередь чел 10-15 на вакцинацию. И когда пришел, и когда ушел через час. Есть любые ширки. Дело было после обеда.



Вчера с удивлением увидел прямо на площади палатку в стиле "предвыборная кампания"

Только надпись на ней: "Клініка "назва місцевої приватної клініки сімейної медицини". Пункт безкоштовної вакцинації"



Очередь - ноль.

Вообще никого, кроме человека, который вакцинирует. Вчера с удивлением увидел прямо на площади палатку в стиле "предвыборная кампания"Только надпись на ней: "Клініка "назва місцевої приватної клініки сімейної медицини". Пункт безкоштовної вакцинації"Вообще никого, кроме человека, который вакцинирует.

Глюпіє!!! Треба було зробити акцію, дві вакцина за ціною одніє...



Кожному учаснику акції пачка гречки, олія + цікор, помолодже - квиток на манатіка



Супер приз - проїзний на транвай на рік! Глюпіє!!! Треба було зробити акцію, дві вакцина за ціною одніє...Кожному учаснику акції пачка гречки, олія + цікор, помолодже - квиток на манатікаСупер приз - проїзний на транвай на рік! change_pm Повідомлень: 4390 З нами з: 03.02.16 Подякував: 110 раз. Подякували: 874 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 10:29 Hotab написав: justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих. , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.



Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак.

На выбор.

Что именно в палатке - не спрашивал Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак.На выбор.Что именно в палатке - не спрашивал justit Повідомлень: 5289 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1618 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3592359335943595> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Denik Hotab і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 767 , 768 , 769

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7687 6013009

ЛОБ Вів 31 сер, 2021 13:42