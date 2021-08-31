ЛАД написав:Ещё о проблемах Израиля, которые могут свести на нет все усилия и успехи вакцинации.
Министр внутренней безопасности Омер бар-Лев («Авода») предупредил о такой «тикающей бомбе», как массовое паломничество в Умань. «Почему никто об этом не думает? – возмутился он. – Ведь это мегамероприятие. Там будут 100 тысяч человек, причем, 15 тысяч – длительное время. Толпы сходят с самолетов и расходятся по частным домам и синагогам, их никто не контролирует. Мы должны быть готовы к самому пессимистическому сценарию».
Igneus написав:Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:
Если кратко. Если адвокат, который когда-то нагнул за то, что летней вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе