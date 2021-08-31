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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3592359335943595

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:32

  ЛАД написав:
  justit написав:.....
Если под начальным постом понимать этот (viewtopic.php?p=5288689#p5288689), то там нет никакого лычного мнения или вывода.
Просто цифры, без комментариев.


Ещё раз. Своего вывода из начального поста Флер Вы так и не высказали.


Высказал

  ЛАД написав:А вообще, давайте закроем тему. Слишком много внимания. Мы только загружаем форум и становится похожим просто на дрязги.


Однозначно
Дислексия, я это в шутку так называю. :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:36

  ЛАД написав:Ещё о проблемах Израиля, которые могут свести на нет все усилия и успехи вакцинации.
Министр внутренней безопасности Омер бар-Лев («Авода») предупредил о такой «тикающей бомбе», как массовое паломничество в Умань. «Почему никто об этом не думает? – возмутился он. – Ведь это мегамероприятие. Там будут 100 тысяч человек, причем, 15 тысяч – длительное время. Толпы сходят с самолетов и расходятся по частным домам и синагогам, их никто не контролирует. Мы должны быть готовы к самому пессимистическому сценарию».
https://detaly.co.il/zasedanie-koronavirusnogo-kabineta-ne-vse-tikayushhie-bomby-obezvrezheny/
Это, конечно, не единственное.
Там ещё и новый год, и массовые молитвы у Стены Плача, на Храмовой горе. Наши крестные ходы и рядом не стояли.
Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться.

Вот поэтому я всё время настаиваю на том, чтобы Израиль выносить за скобки (сколько бы они там ни вакцинировались, ни тестировались) ввиду его крайнего своеобразия.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:40

  yama написав: Все слишком подозрительно в этом вопросе :P .

Тяжело вам жить, сочувствую :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:

Если кратко. Если адвокат, который когда-то нагнул за то, что летней вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе
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