Додано: Сер 01 вер, 2021 11:00

_hunter написав: А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?

Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.

Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой... А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...

1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть.Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией.ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса , что бы какие-то гены из ЖКТ попали в клетки или кровоток - исключено . Но приобретение не типичных свойств нашей еде тоже надо контролировать , в ГМО организмах может поменять химический состав, измененный хим состав может быть вредным для человека, ну или просто не типичным не привычным вызвать аллергию, не потому что ГМО плохо , а просто как на не обычный продукт ( у некоторых детей на цитрусовые) . Так что вред ГМО несколько преувеличен. Есть конечно финансовая составляющая , что ГМО организмы не могут размножаться и фермеры должны каждый раз покупать новые семена у производителя , у многих на это нет средств, а покупатели не берут не ГМО продукт , некоторые фермеры от этого банкротились ( не об Украине речь) . И бывает ГМО культура вытесняет обычную, то есть если на соседнем поле ГМО , то и не ГМО культура тоже может терять способность к размножению ( через опыление ) . НО это другой разговор.Хотите развернутый ответ по всему ?ок болтологию разведем- у нас в городе большинство употребляет покупную воду, а не водопроводную, хотя у водопроводной всего два минуса хлор и повышенная жесткость что убирается кипячением, то ест во Львове водопроводная вода очень даже хорошая ( без специфических особенных загрязнителей)