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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3593359435953596>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:32

  ЛАД написав:
  justit написав:.....
Если под начальным постом понимать этот (viewtopic.php?p=5288689#p5288689), то там нет никакого лычного мнения или вывода.
Просто цифры, без комментариев.


Ещё раз. Своего вывода из начального поста Флер Вы так и не высказали.


Высказал

  ЛАД написав:А вообще, давайте закроем тему. Слишком много внимания. Мы только загружаем форум и становится похожим просто на дрязги.


Однозначно
Дислексия, я это в шутку так называю. :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:36

  ЛАД написав:Ещё о проблемах Израиля, которые могут свести на нет все усилия и успехи вакцинации.
Министр внутренней безопасности Омер бар-Лев («Авода») предупредил о такой «тикающей бомбе», как массовое паломничество в Умань. «Почему никто об этом не думает? – возмутился он. – Ведь это мегамероприятие. Там будут 100 тысяч человек, причем, 15 тысяч – длительное время. Толпы сходят с самолетов и расходятся по частным домам и синагогам, их никто не контролирует. Мы должны быть готовы к самому пессимистическому сценарию».
https://detaly.co.il/zasedanie-koronavirusnogo-kabineta-ne-vse-tikayushhie-bomby-obezvrezheny/
Это, конечно, не единственное.
Там ещё и новый год, и массовые молитвы у Стены Плача, на Храмовой горе. Наши крестные ходы и рядом не стояли.
Умань поставил на первое место, потому что может и нас коснуться.

Вот поэтому я всё время настаиваю на том, чтобы Израиль выносить за скобки (сколько бы они там ни вакцинировались, ни тестировались) ввиду его крайнего своеобразия.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:40

  yama написав: Все слишком подозрительно в этом вопросе :P .

Тяжело вам жить, сочувствую :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:

Если кратко. Есть адвокат, который когда-то нагнул за то, что детей вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 01 вер, 2021 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:47

Мэр Ивана-Франковска поверил в свой рейтинг и решил его использовать в вакцинном кейсе, чтобы выслужится.
Он публично обязал всех в горсовете вакцинироваться в течении 2-х недель, кто откажется, того уволят. Избежать вакцинации, можно по состоянию здоровья и по противопоказаниям, но это вы должны еще документально доказать.
Конечно, уволить он никого не сможет под таким предлогом, но вы станете его личным врагом и вас все равно выгонят позже, комментирует ситуацию наш источник из работников Ивана-Франковской мэрии.
Власть решила не тратить деньги и время на поощрение тех, кто захочет вакцинироваться, а просто решила поставить их в жесткие рамки и перед фактом. Это грозит для власти тем, что рейтинги будут опускаться, ведь такие действия нарушают базовые Конституционные права человека.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:00

  _hunter написав:А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?
Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.
Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...

1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть.
Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления
2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией.
ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса , что бы какие-то гены из ЖКТ попали в клетки или кровоток - исключено . Но приобретение не типичных свойств нашей еде тоже надо контролировать , в ГМО организмах может поменять химический состав, измененный хим состав может быть вредным для человека, ну или просто не типичным не привычным вызвать аллергию, не потому что ГМО плохо , а просто как на не обычный продукт ( у некоторых детей на цитрусовые) . Так что вред ГМО несколько преувеличен. Есть конечно финансовая составляющая , что ГМО организмы не могут размножаться и фермеры должны каждый раз покупать новые семена у производителя , у многих на это нет средств, а покупатели не берут не ГМО продукт , некоторые фермеры от этого банкротились ( не об Украине речь) . И бывает ГМО культура вытесняет обычную, то есть если на соседнем поле ГМО , то и не ГМО культура тоже может терять способность к размножению ( через опыление ) . НО это другой разговор.
Хотите развернутый ответ по всему ?
ок болтологию разведем
- у нас в городе большинство употребляет покупную воду, а не водопроводную, хотя у водопроводной всего два минуса хлор и повышенная жесткость что убирается кипячением, то ест во Львове водопроводная вода очень даже хорошая ( без специфических особенных загрязнителей)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:02

  Starikan написав:......
Вот поэтому я всё время настаиваю на том, чтобы Израиль выносить за скобки (сколько бы они там ни вакцинировались, ни тестировались) ввиду его крайнего своеобразия.

Не спорю со своеобразием, но у нас хватает своих праздников и массовых сборищ.
Хотя, конечно, массовых молитв у Стены Плача у нас нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:12

В Греции работников медицинских учреждений начнут отстранять от работы в среду, 2 сентября. Тех, кто может остаться без своих рабочих мест, насчитывается до 10 тысяч.
....
По последним данным, более 90% врачей и 80% медсестер были вакцинированы против COVID-19. В то время как для немедицинского персонала учреждений здравоохранения эти цифры существенно ниже.

https://www.rbc.ua/rus/news/gretsii-zavtra-nachnut-otstranyat-raboty-1630486369.html
При этом неделю назад
в Афинах у здания министерства здравоохранения Греции собралось около 300 работников больниц в знак протеста против решения правительства, которое вступит в силу 1 сентября.
.....
Участники митинга заявили, что они не против вакцинации, но она не должна быть принудительной.

https://www.rbc.ua/rus/news/gretsii-mediki-protestovali-protiv-obyazatelnoy-1629990932.html
Удивляет логика - если вы не против вакцинации, то сделайте и никто не будет заставлять. Если приходится заставлять, то, по-видимому, вы против.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:17

  yama написав:
  ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .

Я же уже писал несколько раз: странно, что вы этот очевидный вопрос в который раз поднимаете...
- Через безсимптомный насморк, мутирующий по сигналу в Эболу.
- через продукты с ГМО (каждый первый в любом продуктовом) -- переписывающих ДНК жителей в "нужных" странах.
- через чипы, которые все стоматологи ставят последние лет 20 -- зачем они мощным источником энергии в рот в течении минуты светят и нет ли тут связи с кремниевой фотоникой. :oops:
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