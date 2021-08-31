ЛАД написав:Ещё о проблемах Израиля, которые могут свести на нет все усилия и успехи вакцинации.
Министр внутренней безопасности Омер бар-Лев («Авода») предупредил о такой «тикающей бомбе», как массовое паломничество в Умань. «Почему никто об этом не думает? – возмутился он. – Ведь это мегамероприятие. Там будут 100 тысяч человек, причем, 15 тысяч – длительное время. Толпы сходят с самолетов и расходятся по частным домам и синагогам, их никто не контролирует. Мы должны быть готовы к самому пессимистическому сценарию».
Igneus написав:Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:
Если кратко. Есть адвокат, который когда-то нагнул за то, что детей вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 01 вер, 2021 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Мэр Ивана-Франковска поверил в свой рейтинг и решил его использовать в вакцинном кейсе, чтобы выслужится. Он публично обязал всех в горсовете вакцинироваться в течении 2-х недель, кто откажется, того уволят. Избежать вакцинации, можно по состоянию здоровья и по противопоказаниям, но это вы должны еще документально доказать. Конечно, уволить он никого не сможет под таким предлогом, но вы станете его личным врагом и вас все равно выгонят позже, комментирует ситуацию наш источник из работников Ивана-Франковской мэрии. Власть решила не тратить деньги и время на поощрение тех, кто захочет вакцинироваться, а просто решила поставить их в жесткие рамки и перед фактом. Это грозит для власти тем, что рейтинги будут опускаться, ведь такие действия нарушают базовые Конституционные права человека.
_hunter написав:А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать? Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране. Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...
1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть. Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления 2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией. ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса , что бы какие-то гены из ЖКТ попали в клетки или кровоток - исключено . Но приобретение не типичных свойств нашей еде тоже надо контролировать , в ГМО организмах может поменять химический состав, измененный хим состав может быть вредным для человека, ну или просто не типичным не привычным вызвать аллергию, не потому что ГМО плохо , а просто как на не обычный продукт ( у некоторых детей на цитрусовые) . Так что вред ГМО несколько преувеличен. Есть конечно финансовая составляющая , что ГМО организмы не могут размножаться и фермеры должны каждый раз покупать новые семена у производителя , у многих на это нет средств, а покупатели не берут не ГМО продукт , некоторые фермеры от этого банкротились ( не об Украине речь) . И бывает ГМО культура вытесняет обычную, то есть если на соседнем поле ГМО , то и не ГМО культура тоже может терять способность к размножению ( через опыление ) . НО это другой разговор. Хотите развернутый ответ по всему ? ок болтологию разведем - у нас в городе большинство употребляет покупную воду, а не водопроводную, хотя у водопроводной всего два минуса хлор и повышенная жесткость что убирается кипячением, то ест во Львове водопроводная вода очень даже хорошая ( без специфических особенных загрязнителей)
В Греции работников медицинских учреждений начнут отстранять от работы в среду, 2 сентября. Тех, кто может остаться без своих рабочих мест, насчитывается до 10 тысяч. .... По последним данным, более 90% врачей и 80% медсестер были вакцинированы против COVID-19. В то время как для немедицинского персонала учреждений здравоохранения эти цифры существенно ниже.
в Афинах у здания министерства здравоохранения Греции собралось около 300 работников больниц в знак протеста против решения правительства, которое вступит в силу 1 сентября. ..... Участники митинга заявили, что они не против вакцинации, но она не должна быть принудительной.
ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .
Я же уже писал несколько раз: странно, что вы этот очевидный вопрос в который раз поднимаете... - Через безсимптомный насморк, мутирующий по сигналу в Эболу. - через продукты с ГМО (каждый первый в любом продуктовом) -- переписывающих ДНК жителей в "нужных" странах. - через чипы, которые все стоматологи ставят последние лет 20 -- зачем они мощным источником энергии в рот в течении минуты светят и нет ли тут связи с кремниевой фотоникой.