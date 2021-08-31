ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .
Это Вы откуда взяли? Вполне эффективны. Особенно, если не пытаться их "гуманизировать". Кроме того, я выше уже отвечал Вам, как можно и без войн. Могу добавить. Быстрый рост населения в Азии и Африке начался в связи с успехами медицины. Резко сократили детскую смертность, да и смертность среди взрослых. Если следовать Вашим теориям (опасениям?), то можно, к примеру, вместо современных антибиотиков поставлять туда таблетки "с ядами". Это если торопиться. Не хочу придумывать ещё всякие фантастические способы, но и без них рост населения будет относительно быстро замедляться и с ростом цивилизованности этих стран сменится падением численности, как уже происходит в Европе. Кроме того, можно прибегнуть к мерам ограничения рождаемости по примеру Китая и Индии. В Китае прошло весьма успешно и сегодня они уже беспокоятся, как бы население не начало сокращаться. В этом случае, правда, возникает проблема старения населения. Её могут помочь решить всякие ковиды и опять же поставка в "нужные страны нужных лекарств" (если следовать Вашим "теориям").
Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности. .... Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.
_hunter написав:А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать? Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране. Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...
1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть. Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления 2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией. ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса ...
1 -- небесплатна вакцина по причине огромезного RnD. На этапе производства заморачиваться с отдельной линией -- пусть даже по разливу физраствора -- получится дороже
2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать. Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла...
Hotab написав:justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.
Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак. На выбор. Что именно в палатке - не спрашивал
Модерна тільки на другу дозу і у нас іде з великими чергами, бо є в одному місці де працюють з 9 до 12 год, пфайзер теж з обмеженнями.
Станом на сьогодні, 1 вересня, в усіх центрах вакцинації наявні такі вакцини: Coronavac на перші й другі дози, AstraZeneca на перші й другі дози, Moderna – виключно на другі дози. “Усі вакцини є однаково ефективні в боротьбі проти коронавірусу, доступні та безкоштовні. А Pfizer використовують на організовані колективи та для імунізації освітяни для другої дози”, – додає директор Департаменту охорони здоров’я. https://gk-press.if.ua/moderna-til-ky-n ... ankivs-ku/
Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати?