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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3593359435953596

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:44

  yama написав:
  ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .

Это Вы откуда взяли?
Вполне эффективны. Особенно, если не пытаться их "гуманизировать".
Кроме того, я выше уже отвечал Вам, как можно и без войн.
Могу добавить. Быстрый рост населения в Азии и Африке начался в связи с успехами медицины. Резко сократили детскую смертность, да и смертность среди взрослых.
Если следовать Вашим теориям (опасениям?), то можно, к примеру, вместо современных антибиотиков поставлять туда таблетки "с ядами". Это если торопиться. Не хочу придумывать ещё всякие фантастические способы, но и без них рост населения будет относительно быстро замедляться и с ростом цивилизованности этих стран сменится падением численности, как уже происходит в Европе.
Кроме того, можно прибегнуть к мерам ограничения рождаемости по примеру Китая и Индии. В Китае прошло весьма успешно и сегодня они уже беспокоятся, как бы население не начало сокращаться. В этом случае, правда, возникает проблема старения населения. Её могут помочь решить всякие ковиды и опять же поставка в "нужные страны нужных лекарств" (если следовать Вашим "теориям").
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:55

  ЛАД написав:
  yama написав:
  ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .
Это Вы откуда взяли?

Он признавался, что у него "есть опыт в разных сферах" (с)
Почему бы не предположить, что и в военной :?: :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:58

Неадеквата хватает везде:
Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности.
....
Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.

https://detaly.co.il/zhenshhine-politsejskoj-razbili-litso-v-hode-proverki-masochnogo-rezhima-v-avtobuse/
По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 вер, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:59

  yama написав:
  _hunter написав:А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?
Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.
Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...

1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть.
Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления
2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией.
ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса ...

1 -- небесплатна вакцина по причине огромезного RnD. На этапе производства заморачиваться с отдельной линией -- пусть даже по разливу физраствора -- получится дороже

2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.
Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла...
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:13

  justit написав:
  Hotab написав:justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.


Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак.
На выбор.
Что именно в палатке - не спрашивал :)


Модерна тільки на другу дозу і у нас іде з великими чергами, бо є в одному місці де працюють з 9 до 12 год, пфайзер теж з обмеженнями.
Станом на сьогодні, 1 вересня, в усіх центрах вакцинації наявні такі вакцини:
Coronavac на перші й другі дози,
AstraZeneca на перші й другі дози,
Moderna – виключно на другі дози.
“Усі вакцини є однаково ефективні в боротьбі проти коронавірусу, доступні та безкоштовні. А Pfizer використовують на організовані колективи та для імунізації освітяни для другої дози”, – додає директор Департаменту охорони здоров’я. https://gk-press.if.ua/moderna-til-ky-n ... ankivs-ku/


Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати?
Ой+
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