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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3594359535963597> Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Сер 01 вер, 2021 11:55 ЛАД написав: yama написав: ЛАД написав: Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще. Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще. как например ? войны не эффективны . как например ? войны не эффективны . Это Вы откуда взяли? Это Вы откуда взяли?

Он признавался, что у него "есть опыт в разных сферах" (с)

Почему бы не предположить, что и в военной Он признавался, что у него "есть опыт в разных сферах" (с)Почему бы не предположить, что и в военной Starikan 2 Повідомлень: 18295 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2211 раз. Подякували: 2984 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 11:58

Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности.

....

Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.

https://detaly.co.il/zhenshhine-politsejskoj-razbili-litso-v-hode-proverki-masochnogo-rezhima-v-avtobuse/

По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении". Неадеквата хватает везде:По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении". Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 вер, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19378 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4819 раз. Подякували: 4462 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 11:59 yama написав: _hunter написав: А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?

Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.

Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой... А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...

1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть.

Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления

2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией.

ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса ... 1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть.Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией.ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса ...

1 -- небесплатна вакцина по причине огромезного RnD. На этапе производства заморачиваться с отдельной линией -- пусть даже по разливу физраствора -- получится дороже



2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.

Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла... 1 -- небесплатна вакцина по причине огромезного RnD. На этапе производства заморачиваться с отдельной линией -- пусть даже по разливу физраствора -- получится дороже2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла... _hunter Повідомлень: 4999 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 12:13 justit написав: Hotab написав: justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих. , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.



Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак.

На выбор.

Что именно в палатке - не спрашивал Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак.На выбор.Что именно в палатке - не спрашивал



Модерна тільки на другу дозу і у нас іде з великими чергами, бо є в одному місці де працюють з 9 до 12 год, пфайзер теж з обмеженнями.



Coronavac на перші й другі дози,

AstraZeneca на перші й другі дози,

Moderna – виключно на другі дози.

“Усі вакцини є однаково ефективні в боротьбі проти коронавірусу, доступні та безкоштовні. А Pfizer використовують на організовані колективи та для імунізації освітяни для другої дози”, – додає директор Департаменту охорони здоров’я. https://gk-press.if.ua/moderna-til-ky-n ... ankivs-ku/ Станом на сьогодні, 1 вересня, в усіх центрах вакцинації наявні такі вакцини:Coronavac на перші й другі дози,AstraZeneca на перші й другі дози,Moderna – виключно на другі дози.“Усі вакцини є однаково ефективні в боротьбі проти коронавірусу, доступні та безкоштовні. А Pfizer використовують на організовані колективи та для імунізації освітяни для другої дози”, – додає директор Департаменту охорони здоров’я.



Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? Модерна тільки на другу дозу і у нас іде з великими чергами, бо є в одному місці де працюють з 9 до 12 год, пфайзер теж з обмеженнями.Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? Ой+

Повідомлень: 4508 З нами з: 19.04.12 Подякував: 70 раз. Подякували: 653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 12:15 Вкладчик1234 офигеть а откуда вы знали что

https://youtu.be/lX-SaiPLn9s " это полезная информация ?

Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными

Ой+ написав: Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? власне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні.



_hunter написав: 2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.

Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла... 2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла... я писал о ГМО - вы перекрутили . НЕ вижу смысла вам больше отвечать по существу. офигеть а откуда вы знали что" это полезная информация ?Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местнымивласне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні.я писал о ГМО - вы перекрутили . НЕ вижу смысла вам больше отвечать по существу. Востаннє редагувалось yama в Сер 01 вер, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3745 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7500 раз. Подякували: 837 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 12:20 yama написав: Вкладчик1234 офигеть а откуда вы знали что

https://youtu.be/lX-SaiPLn9s " это полезная информация ?

Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными

Ой+ написав: Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? власне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні. офигеть а откуда вы знали что" это полезная информация ?Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местнымивласне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні.

Пока Флер в поезде расскажите как происходит обычная пломба у вашего доктора без лицензии? Пошагово, пожалуйста. Механизм ну очень интересен, если разобраться. Пока Флер в поезде расскажите как происходит обычная пломба у вашего доктора без лицензии? Пошагово, пожалуйста. Механизм ну очень интересен, если разобраться. stm

Повідомлень: 2956 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24 stm написав: yama написав: Вкладчик1234 офигеть а откуда вы знали что

https://youtu.be/lX-SaiPLn9s " это полезная информация ?

Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными

Ой+ написав: Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати? власне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні. офигеть а откуда вы знали что" это полезная информация ?Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местнымивласне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні.

Пока Флер в поезде расскажите как происходит обычная пломба у вашего доктора без лицензии? Пошагово, пожалуйста. Механизм ну очень интересен, если разобраться. Пока Флер в поезде расскажите как происходит обычная пломба у вашего доктора без лицензии? Пошагово, пожалуйста. Механизм ну очень интересен, если разобраться.

??? . занимайте тему флудом=мусором дальше больше сильней . занимайте тему флудом=мусором дальше больше сильней yama Повідомлень: 3745 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7500 раз. Подякували: 837 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 12:29 yama написав:

??? как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги .

Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги .Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите

Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа.

И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лиц

А вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ... Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа.И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лицА вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ... stm

Повідомлень: 2956 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 12:40 Hotab написав: Igneus написав: Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу: Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:

Если кратко. Есть адвокат, который когда-то нагнул за то, что детей вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе Если кратко. Есть адвокат, который когда-то нагнул за то, что детей вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе

адвокат высказывается по юридической части, а не по медицинской. Свидетели, естественно давно забили на конституционные права граждан в виду мнимой чрезвычайной необходимости. А здесь тема вообще создана в разделе валютного рынка. Наверное изначально экономическую составляющую предполагалось изучать? адвокат высказывается по юридической части, а не по медицинской. Свидетели, естественно давно забили на конституционные права граждан в виду мнимой чрезвычайной необходимости. А здесь тема вообще создана в разделе валютного рынка. Наверное изначально экономическую составляющую предполагалось изучать? Ромасик Повідомлень: 2747 З нами з: 30.03.15 Подякував: 547 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 12:43 yama написав: ...

_hunter написав: 2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.

Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла... 2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла... я писал о ГМО - вы перекрутили . НЕ вижу смысла вам больше отвечать по существу. .... НЕ вижу смысла вам больше

Так и я о них писал: генно-модифицированные ротавирусы, которые "подсыпают" в продукты "быстрого употребления" -- это вы недопоняли/свели к стандартным пугалкам о модифицированной кукурузе...

А, вот это было "по существу"... Так и я о них писал: генно-модифицированные ротавирусы, которые "подсыпают" в продукты "быстрого употребления" -- это вы недопоняли/свели к стандартным пугалкам о модифицированной кукурузе...А, вот это было "по существу"... _hunter Повідомлень: 4999 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3594359535963597> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7687 6015345

ЛОБ Вів 31 сер, 2021 13:42