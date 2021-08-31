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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3594359535963597>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:55

  ЛАД написав:
  yama написав:
  ЛАД написав:Поверьте, решить проблему "избыточной численности" населения Земли можно гораздо проще.
как например ? войны не эффективны .
Это Вы откуда взяли?

Он признавался, что у него "есть опыт в разных сферах" (с)
Почему бы не предположить, что и в военной :?: :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:58

Неадеквата хватает везде:
Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности.
....
Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.

https://detaly.co.il/zhenshhine-politsejskoj-razbili-litso-v-hode-proverki-masochnogo-rezhima-v-avtobuse/
По-моему, проще было надеть маску. Теперь будет отвечать за "нападение при исполнении".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 вер, 2021 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:59

  yama написав:
  _hunter написав:А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать?
Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране.
Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...

1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть.
Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления
2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией.
ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса ...

1 -- небесплатна вакцина по причине огромезного RnD. На этапе производства заморачиваться с отдельной линией -- пусть даже по разливу физраствора -- получится дороже

2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.
Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла...
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:13

  justit написав:
  Hotab написав:justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.


Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак.
На выбор.
Что именно в палатке - не спрашивал :)


Модерна тільки на другу дозу і у нас іде з великими чергами, бо є в одному місці де працюють з 9 до 12 год, пфайзер теж з обмеженнями.
Станом на сьогодні, 1 вересня, в усіх центрах вакцинації наявні такі вакцини:
Coronavac на перші й другі дози,
AstraZeneca на перші й другі дози,
Moderna – виключно на другі дози.
“Усі вакцини є однаково ефективні в боротьбі проти коронавірусу, доступні та безкоштовні. А Pfizer використовують на організовані колективи та для імунізації освітяни для другої дози”, – додає директор Департаменту охорони здоров’я. https://gk-press.if.ua/moderna-til-ky-n ... ankivs-ku/


Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:15

Вкладчик1234 офигеть а откуда вы знали что
https://youtu.be/lX-SaiPLn9s" это полезная информация ? :shock:
Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными
  Ой+ написав:Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати?
власне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні.

  _hunter написав:2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.
Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла...
я писал о ГМО - вы перекрутили . НЕ вижу смысла вам больше отвечать по существу.
Востаннє редагувалось yama в Сер 01 вер, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:20

  yama написав:Вкладчик1234 офигеть а откуда вы знали что
https://youtu.be/lX-SaiPLn9s" это полезная информация ? :shock:
Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными
  Ой+ написав:Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати?
власне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні.

Пока Флер в поезде расскажите как происходит обычная пломба у вашего доктора без лицензии? Пошагово, пожалуйста. Механизм ну очень интересен, если разобраться.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:24

  stm написав:
  yama написав:Вкладчик1234 офигеть а откуда вы знали что
https://youtu.be/lX-SaiPLn9s" это полезная информация ? :shock:
Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными
  Ой+ написав:Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати?
власне цілком логічне твердження з вашого боку . Вакцинованим ліжко не потрібне в лікарні.

Пока Флер в поезде расскажите как происходит обычная пломба у вашего доктора без лицензии? Пошагово, пожалуйста. Механизм ну очень интересен, если разобраться.

??? . занимайте тему флудом=мусором дальше больше сильней
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:29

  yama написав:
??? как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги .
Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите

Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа.
И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лиц ;)
А вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:40

  Hotab написав:
  Igneus написав:Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:

Если кратко. Есть адвокат, который когда-то нагнул за то, что детей вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе

адвокат высказывается по юридической части, а не по медицинской. Свидетели, естественно давно забили на конституционные права граждан в виду мнимой чрезвычайной необходимости. А здесь тема вообще создана в разделе валютного рынка. Наверное изначально экономическую составляющую предполагалось изучать? :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:43

  yama написав:...
  _hunter написав:2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать.
Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла...
я писал о ГМО - вы перекрутили . НЕ вижу смысла вам больше отвечать по существу.

Так и я о них писал: генно-модифицированные ротавирусы, которые "подсыпают" в продукты "быстрого употребления" -- это вы недопоняли/свели к стандартным пугалкам о модифицированной кукурузе...
А, вот это было "по существу"... :lol:
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