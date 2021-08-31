Две сотрудницы полиции проверяли соблюдение карантинного режима в общественном транспорте в окрестностях Иерусалима. В одном из автобусов они увидели молодого человека без маски и попросили предъявить удостоверение личности. .... Вызванное подкрепление доставило нарушителя в отделение полиции. Там его допрашивают по подозрению в нападении на полицейских при исполнении ими своих обязанностей.
_hunter написав:А смысл для этого какие-то _еще_ телодвижения делать? Если "бесполезным говном" -- в чем смысл его выпускать? -- в случае с зубной пастой это делается для удешевления: вообще другой завод/линия иногда вообще в другой стране. Если "какой каким-то условным ядом" -- а зачем для этого отдельная вакцина? -- все доступные продукты питания содержат ГМО. Водопровод -- при слабом желании доступен для любых вливаний. А всякие "карпатьскы джэрэльни" -- давно наливаются из автоматов с неизвестной начинкой...
1) ну сама вакцина не бесплатная, если не мы непосредственно, то государство из наших налогов платит за вакцину , бесплатно мы получили только какую-то часть. Так что не проблема физраствор условно продавать под видом вакцины для удешевления 2)Бутилированная вода и прочее это очень массово , тут нельзя\сложно выборочно сделать, случайно можно навредить своим. А вот вакцинация идет прицельно с паспортом с регистрацией. ГМО опять таки было понятно что безвредно , так как еще в школе учат что все распадается в ЖКТ на аминокислоты жиры углеводы и проходит сложный цикл Кребса ...
1 -- небесплатна вакцина по причине огромезного RnD. На этапе производства заморачиваться с отдельной линией -- пусть даже по разливу физраствора -- получится дороже
2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать. Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла...
Hotab написав:justit , Может от ширки зависит. Если только рабочекрестьянская, то не будет желающих.
Ну по слухам та клиника колет Файзер, Модерну и Коронавак. На выбор. Что именно в палатке - не спрашивал
Модерна тільки на другу дозу і у нас іде з великими чергами, бо є в одному місці де працюють з 9 до 12 год, пфайзер теж з обмеженнями.
Станом на сьогодні, 1 вересня, в усіх центрах вакцинації наявні такі вакцини: Coronavac на перші й другі дози, AstraZeneca на перші й другі дози, Moderna – виключно на другі дози. “Усі вакцини є однаково ефективні в боротьбі проти коронавірусу, доступні та безкоштовні. А Pfizer використовують на організовані колективи та для імунізації освітяни для другої дози”, – додає директор Департаменту охорони здоров’я. https://gk-press.if.ua/moderna-til-ky-n ... ankivs-ku/
Чому прихильники вакцинації закликають позбавляти невакцинованих права на спеціалізовану мед.допомогу незрозуміло. Вакциновані ж на неї не мали би і попадати?
yama написав: ??? как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги . Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите
Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа. И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лиц А вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ...
Igneus написав:Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:
Если кратко. Есть адвокат, который когда-то нагнул за то, что детей вакцинировали без разрешения родителей. Ну и по этой важной причине нам необходимо узнать его мнение о ковидных ограничениях. Продолжайте держать нас в курсе
адвокат высказывается по юридической части, а не по медицинской. Свидетели, естественно давно забили на конституционные права граждан в виду мнимой чрезвычайной необходимости. А здесь тема вообще создана в разделе валютного рынка. Наверное изначально экономическую составляющую предполагалось изучать?
_hunter написав:2 -- Так свои давно в курсе каких производителей не стоит покупать. Что распадается? -- ротавирусы? -- это уже какая-то ненаучная фантастика в ход пошла...
я писал о ГМО - вы перекрутили . НЕ вижу смысла вам больше отвечать по существу.
Так и я о них писал: генно-модифицированные ротавирусы, которые "подсыпают" в продукты "быстрого употребления" -- это вы недопоняли/свели к стандартным пугалкам о модифицированной кукурузе... А, вот это было "по существу"...