Додано: Сер 01 вер, 2021 13:26

stm написав: yama написав:

??? как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги .

Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги .Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите

Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа.

И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лиц

А вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ... Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 () Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа.И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лицА вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ...

йой рынок стоматологических материалов такой же рынок как и любой другой . Хочешь за нал хочешь за безнал . Что именно нужно такого супер рецептурного для стоматологии ? Обезболивающее типа ультракаин который в каждой аптеке без рецепта ? что именно рецептурное "цемент" ( не знаю как называется верно) для пломб, сверла для бор машины , шпатель ? Я не вникал в его работу - пломбы держаться уже несколько лет. Проблем нету. В гос клинике пломба держится 2 дня и потом идешь по гарантии и опять ... та ну нафиг . У человека это хобби он зарабатывает на сдаче в аренду коммерческой недвижимости в центре города, преподает в местном ВУЗе и раз в недельку что бы " руки не забыли " ставит пломбы желающим . Уважаемый человек между делом довольно известный в узких кругах "Саша-стоматолог "не имеет он к криминалу никакого отношения все в белую 3-я гурпа ФОП и 5% от оборота ( аренды) . Ну не буду я его палить на всю Украину. НЕ дождетесь. Будете в наших краях и будет нужна пломба - похлопочу за вас.