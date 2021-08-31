yama написав:Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными
Да, вроде как не под санкциями (точно не могу сказать), но интересно, какое отношение "туберкулінодіагностика (проба Манту)" и "щеплення від поліомієліту" имеют к коронавирусу? И почему "адвокат Сергій Гула" ограничивается только "видосиками"
Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".
Это ответ и Ромасик'у
И почему Igneus'ом продолжается в нарушение п. 2.5 форума (не забываем, что он "юрист" и обязан по своему образованию и специальности строго соблюдать Законы и установленные форумом правила):
2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід, постинг зайвої кількості повідомлень підряд;
в т.ч. повторная публикация уже один раз удаленного за несоответствие теме сообщения?
Провокация модератора? Или с первого раза не доходит?
Спешите прочитать, т.к. сейчас на этот пост Igneus'ом будет подана жалоба и пост, скорее всего будет удален.
yama написав: ??? как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги . Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите
Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа. И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лиц А вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ...
йой рынок стоматологических материалов такой же рынок как и любой другой . Хочешь за нал хочешь за безнал . Что именно нужно такого супер рецептурного для стоматологии ? Обезболивающее типа ультракаин который в каждой аптеке без рецепта ? что именно рецептурное "цемент" ( не знаю как называется верно) для пломб, сверла для бор машины , шпатель ? Я не вникал в его работу - пломбы держаться уже несколько лет. Проблем нету. В гос клинике пломба держится 2 дня и потом идешь по гарантии и опять ... та ну нафиг . У человека это хобби он зарабатывает на сдаче в аренду коммерческой недвижимости в центре города, преподает в местном ВУЗе и раз в недельку что бы " руки не забыли " ставит пломбы желающим . Уважаемый человек между делом довольно известный в узких кругах "Саша-стоматолог " шутка не имеет он к криминалу никакого отношения все в белую 3-я гурпа ФОП и 5% от оборота ( аренды) . Ну не буду я его палить на всю Украину. НЕ дождетесь. Будете в наших краях и будет нужна пломба - похлопочу за вас.
Востаннє редагувалось yama в Сер 01 вер, 2021 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:"вакцина на коленке".. тут чувак на коленке Яму лечит. А если пролива перекосит от сепсиса, пойдет инвалидность требовать, на наши шеи упадет
тут недавно моей знакомой подруге 26 лет аппендицит вырезали весной , в "самой крутой " больнице скорой помощи во Львове о покупках и ремонтах которой постоянно лично мер докладывает и что ...клостридия их модная госпитальная инфекция ... занесли ...девушка уже более полугода на овяснке без масла ... И что ? что-то кому то доказала ? судилась - нет ! А смысл ? как докажешь , а ведь тоже по знакомству делали еще и благодарочку занесли в доларах , а на следующий день +40 и не может встать с кровати ... дорогущий курс антибиотиков и восстановление пол года на строгой диете - одни кости остались . И куда с такой девушкой идти в какой ресторан приглашать ? Супер выгодная девушка даже кормить не надо ничем кроме овсянки и вареных овощей . У меня тесть плановая операция мелочь , так я боюсь туда идти ...
Востаннє редагувалось yama в Сер 01 вер, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
yama , так а что, если бывают случаи,что лицензированный врач косячит, то лучше лечиться у не лицензированных? Если водитель с driver license совершил дтп, то лучше пусть все будут без лицензий, нет в них смысла?? Что сказать то хотел?
Hotab написав:yama , так а что, если бывают случаи,что лицензированный врач косячит, то лучше лечиться у не лицензированных? Если водитель с driver license совершил дтп, то лучше пусть все будут без лицензий, нет в них смысла?? Что сказать то хотел?
То же что и о " лечении на коленке" . Не знаю как теперь, а еще лет 13-15 назад так все права покупали , ну с моего потока может 1 кто сдал сам в ГАИ экзамен , остальные даже вождение не сдавали на полигоне , скинули по 100 баксов ( уже точно не помню) и все . Конечно надо учиться надо сдавать , но косячат все и лицензия есть\нет на косяки не влияет.