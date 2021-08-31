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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3594359535963597

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Адвокат Сергій Гула вроде бы не под санкциями , может разве что под местными

Да, вроде как не под санкциями (точно не могу сказать), но интересно, какое отношение "туберкулінодіагностика (проба Манту)" и "щеплення від поліомієліту" имеют к коронавирусу? И почему "адвокат Сергій Гула" ограничивается только "видосиками"
Думка адвоката Сергія Гули щодо обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу:
https://www.youtube.com

но не подает в суд?

Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".

Это ответ и Ромасик


И почему Igneus'ом продолжается в нарушение п. 2.5 форума (не забываем, что он "юрист" и обязан по своему образованию и специальности строго соблюдать Законы и установленные форумом правила):
2.5. Flood, flame - ініціація і підтримка неінформативних бесід, постинг зайвої кількості повідомлень підряд;

в т.ч. повторная публикация уже один раз удаленного за несоответствие теме сообщения?

Провокация модератора? Или с первого раза не доходит?

Спешите прочитать, т.к. сейчас на этот пост Igneus'ом будет подана жалоба и пост, скорее всего будет удален.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:16

я в шоці!!! )))

Chicago judge rules mom cannot see her 11-year-old son because she’s not vaccinated

https://www.msn.com/en-us/news/crime/ch ... entnewsntp

зі. підоси-кловуни )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:26

  stm написав:
  yama написав:
??? как бы значительно лучше чем гос клинике , и там тоже за деньги .
Сходите к нормальному стоматологу и все сами увидите

Схему, куда Вы идете. В клиниках та я как раз бываю. Поэтому как хобби - это дорого и подпадает как минимум под статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Дорогое хобби, как для преподавателя ВУЗа.
И ещё интересный момент, купить в обычной аптеке их не выйдет, а это уже отягасчающее совершенное группой лиц ;)
А вакцина от ковида, очень страшна, не то что хобби стоматолага без лицензии, тут всё просто, как подышать 1-2 дня на ИВЛ...
йой рынок стоматологических материалов такой же рынок как и любой другой . Хочешь за нал хочешь за безнал . Что именно нужно такого супер рецептурного для стоматологии ? Обезболивающее типа ультракаин который в каждой аптеке без рецепта ? что именно рецептурное "цемент" ( не знаю как называется верно) для пломб, сверла для бор машины , шпатель ? Я не вникал в его работу - пломбы держаться уже несколько лет. Проблем нету. В гос клинике пломба держится 2 дня и потом идешь по гарантии и опять ... та ну нафиг . У человека это хобби он зарабатывает на сдаче в аренду коммерческой недвижимости в центре города, преподает в местном ВУЗе и раз в недельку что бы " руки не забыли " ставит пломбы желающим . Уважаемый человек между делом довольно известный в узких кругах "Саша-стоматолог " :mrgreen: шутка не имеет он к криминалу никакого отношения все в белую 3-я гурпа ФОП и 5% от оборота ( аренды) . Ну не буду я его палить на всю Украину. НЕ дождетесь. Будете в наших краях и будет нужна пломба - похлопочу за вас.
Востаннє редагувалось yama в Сер 01 вер, 2021 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:30

"вакцина на коленке".. тут чувак на коленке Яму лечит. А если поллица перекоситнавмегда от сепсиса, пойдет инвалидность требовать, на наши шеи упадет
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:34

  Hotab написав:"вакцина на коленке".. тут чувак на коленке Яму лечит. А если пролива перекосит от сепсиса, пойдет инвалидность требовать, на наши шеи упадет
тут недавно моей знакомой подруге 26 лет аппендицит вырезали весной , в "самой крутой " больнице скорой помощи во Львове о покупках и ремонтах которой постоянно лично мер докладывает и что ...клостридия их модная госпитальная инфекция ... занесли ...девушка уже более полугода на овяснке без масла ... И что ? что-то кому то доказала ? судилась - нет ! А смысл ? как докажешь , а ведь тоже по знакомству делали еще и благодарочку занесли в доларах , а на следующий день +40 и не может встать с кровати ... дорогущий курс антибиотиков и восстановление пол года на строгой диете - одни кости остались .
И куда с такой девушкой идти в какой ресторан приглашать ? Супер выгодная девушка даже кормить не надо :) ничем кроме овсянки и вареных овощей .
У меня тесть плановая операция мелочь , так я боюсь туда идти ... :?
Востаннє редагувалось yama в Сер 01 вер, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:37

yama , так а что, если бывают случаи,что лицензированный врач косячит, то лучше лечиться у не лицензированных?
Если водитель с driver license совершил дтп, то лучше пусть все будут без лицензий, нет в них смысла??
Что сказать то хотел?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:39

  Hotab написав:yama , так а что, если бывают случаи,что лицензированный врач косячит, то лучше лечиться у не лицензированных?
Если водитель с driver license совершил дтп, то лучше пусть все будут без лицензий, нет в них смысла??
Что сказать то хотел?

То же что и о " лечении на коленке" .
Не знаю как теперь, а еще лет 13-15 назад так все права покупали , ну с моего потока может 1 кто сдал сам в ГАИ экзамен , остальные даже вождение не сдавали на полигоне , скинули по 100 баксов ( уже точно не помню) и все .
Конечно надо учиться надо сдавать , но косячат все и лицензия есть\нет на косяки не влияет.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:и лицензия есть\нет на косяки не влияет.

Онь воно шо. Понятно. Так а вакцине почему тогда нельзя без завершения испытаний: "вроде помогает, значит колем?".
Hotab
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