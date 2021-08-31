RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3595359635973598

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08

  yama написав:У меня тесть плановая операция мелочь , так я боюсь туда идти ... :?

Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе и эти глупые требования к безопасности помещений, ТО оборудования - лишний геморрой только ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:26

  stm написав:Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе


Ерунду говорите.
21-й век же.
Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,
и потом, купить инструменты и самому себе сделать. 8)
justit
 
Повідомлень: 5292
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:33

  justit написав:
  stm написав:Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе


Ерунду говорите.
21-й век же.
Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,
и потом, купить инструменты и самому себе сделать. 8)

Ваще жир! Поддерживаю!!!
Смертность правда наверняка вырастет, но хоть не от вакцины ковида, правда лекарства - биг фарма, а это фин.тех, биотех надо ролики про 16 век изучать!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:37

  yanyura написав:Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".

Это ответ и Ромасик

слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.

да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать.
Ромасик
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 30.03.15
Подякував: 547 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:52

пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так...
А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали.
Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли)
Ромасик
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 30.03.15
Подякував: 547 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3595359635973598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан, unicdima, yama і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7687 6017029
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 13:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.