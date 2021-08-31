Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе и эти глупые требования к безопасности помещений, ТО оборудования - лишний геморрой только
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08
Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе и эти глупые требования к безопасности помещений, ТО оборудования - лишний геморрой только
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:26
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:33
Ваще жир! Поддерживаю!!!
Смертность правда наверняка вырастет, но хоть не от вакцины ковида, правда лекарства - биг фарма, а это фин.тех, биотех надо ролики про 16 век изучать!
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:37
слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.
да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:52
пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так...
А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали.
Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли)
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