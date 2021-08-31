Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3595359635973598 Ваше ставлення до щеплення від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83 Мені вже зробили щеплення 46% 38 Не можу за станом здоров'я 4% 3 Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 7% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла 14% 12 Найближчим часом планую вакцинацію 12% 10 Ще в роздумах 12% 10 Всього голосів : 83 Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08 yama написав: У меня тесть плановая операция мелочь , так я боюсь туда идти ... У меня тесть плановая операция мелочь , так я боюсь туда идти ...

Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.

Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе и эти глупые требования к безопасности помещений, ТО оборудования - лишний геморрой только Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе и эти глупые требования к безопасности помещений, ТО оборудования - лишний геморрой только stm

Повідомлень: 2958 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 14:26 stm написав: Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.

Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе



Ерунду говорите.

21-й век же.

Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,

и потом, купить инструменты и самому себе сделать. Ерунду говорите.21-й век же.Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,и потом, купить инструменты и самому себе сделать. justit Повідомлень: 5292 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1618 раз. Подякували: 391 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 14:33 justit написав: stm написав: Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.

Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе



Ерунду говорите.

21-й век же.

Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,

и потом, купить инструменты и самому себе сделать. Ерунду говорите.21-й век же.Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,и потом, купить инструменты и самому себе сделать.

Ваще жир! Поддерживаю!!!

Смертность правда наверняка вырастет, но хоть не от вакцины ковида, правда лекарства - биг фарма, а это фин.тех, биотех надо ролики про 16 век изучать! Ваще жир! Поддерживаю!!!Смертность правда наверняка вырастет, но хоть не от вакцины ковида, правда лекарства - биг фарма, а это фин.тех, биотех надо ролики про 16 век изучать! stm

Повідомлень: 2958 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 14:37 yanyura написав: Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".



Это ответ и Ромасик'у Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас,Это ответ и'у

слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.



да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать. слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать. Ромасик Повідомлень: 2750 З нами з: 30.03.15 Подякував: 547 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 вер, 2021 14:52 пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так...

А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали.

Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли) Ромасик Повідомлень: 2750 З нами з: 30.03.15 Подякував: 547 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3595359635973598 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7687 6017031

ЛОБ Вів 31 сер, 2021 13:42