RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 35963597359835993600>

Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:08

  yama написав:У меня тесть плановая операция мелочь , так я боюсь туда идти ... :?

Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе и эти глупые требования к безопасности помещений, ТО оборудования - лишний геморрой только ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:26

  stm написав:Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе


Ерунду говорите.
21-й век же.
Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,
и потом, купить инструменты и самому себе сделать. 8)
justit
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:33

  justit написав:
  stm написав:Правильно боитесь, не хватает ещё что бы как девушке не повезло.
Лучше найти кого-то кто как хобби на дому сделает, все лекарства в свободном доступе


Ерунду говорите.
21-й век же.
Ролики на youtube посмотреть на нужную тему,
и потом, купить инструменты и самому себе сделать. 8)

Ваще жир! Поддерживаю!!!
Смертность правда наверняка вырастет, но хоть не от вакцины ковида, правда лекарства - биг фарма, а это фин.тех, биотех надо ролики про 16 век изучать!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:37

  yanyura написав:Вот если бы он подал в суд и выиграл его, то информация об этом соответствовала бы теме ветки, а так как подается сейчас, это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".

Это ответ и Ромасик

слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа. Если о судах - то они поначалу по намордниках были, дальше даже менты перестали протоколы составлять по причине бесполезности. Больше граждан особо не кошмарят или они сами подставляться рады по своей юридической безграмотности.

да, мне в видео показалось, что адвоката во второй половине занесло и он подался в какую-то проповедь. Тут я не понял его прихватов, но может на кого-то действует. Судью ведь тоже главное заболтать.
Ромасик
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 30.03.15
Подякував: 547 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:52

пока с Израиля не подвезли новых жмуриков за вчера, Новую Зеландию прорвало - 470 заболевших за неделю. Что-то у папуасов пошло не так...
А помнится еще недавно они с одного сенсацию сделали.
Так же бурный рост по Сингапуру, Австралии и Афганистану (кто за него волновался). Последним наверное тесты подвезли)
Ромасик
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 30.03.15
Подякував: 547 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Афганистану (кто за него волновался).


Рядом со своими поспрашивай.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 15.02.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:29

  stm написав:надо ролики про 16 век изучать!


Ну собственно ножовка и кухонный нож наверное дешевле скальпеля :shock:
justit
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:слабо понял что мне почерпнуть с вашего ответа.

Вот это
интересно, какое отношение "туберкулінодіагностика (проба Манту)" и "щеплення від поліомієліту" имеют к коронавирусу?

и это
это целенаправленная попытка "заболтать" посвященную одному вопросу тему, превратить ее в что-то подобное "помойке".
yanyura
 
Повідомлень: 6128
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:48

Знаєте чим розумні відрізняються від дурних?
Розумні вчаться на своїх помилках - дурні не вчаться взагалі...
Таким чином на цих сторінках проводиться тест для визначення розумних і дурних...
Розумні ковідзашугані ,почувши про те що з США везуть ліки від ковіду(ліки а не вакцини)
Джерело: https://censor.net/ua/n3285769
Україна в рамках співпраці з урядом США отримає інноваційні ліки від COVID-19. Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 млн дол. США надійде в Україну найближчим часом і буде розподілена між регіонами.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, дані ліки зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів із легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.

Він також зазначив, що в Україну поставлять 20 тис. флаконів Бамланівімаба (Bamlanivimab) і 40 тис. Флаконів етесевімаба (Etesevimab). Препарати вже транспортуються в аеропорт для відправки в Україну.

"Діють вони безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих із коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень і потраплянню в лікарню", - пояснив Ляшко.
Повинні якнайшвидше дистанціонуватись від вакцинаторів...
Бо ліки ,які будуть приймати в 50 разів менше людей ніж при повальній вакцинації - будуть і Дешевші і ефективніші...
Такі думки вслух
Може поясненням розширення кількості захворювань в країнах з масовою вакцинацією є те , що вакцинація створює прийнятний ареал проживання для короновірусу..при цьому зменшуючи його шкідливість,але збільшуючи кількість..
Таке собі ТЕРА ФОРМУВАННЯ з фантастичних романів, коли прибульці міняють Землю під свої потреби.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24907
З нами з: 15.01.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 2690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Знаєте чим розумні відрізняються від дурних?

Так. Ви свій табір ще не змінили.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 15.02.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 35963597359835993600>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vadm і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 767, 768, 769
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7688 6019442
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 15:26
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33937)
01.09.2021 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.