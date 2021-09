Додано: Сер 01 вер, 2021 16:30

IgA написав: Для різноманіття пропоную поцікавитися ціною на ліки прямої дії від ковіду. От вже де фарма наживається по повній

1А що так важко дати ссилочку на ціну?2 Якщо поріняти з ціною двох доз вакцини (або й трьох/чотирьох) помножених на кількість зайвих вакцинацій( коефіцієнт десь 30) - то скільки вийде?А поки опоненти шукають - я знайшов такеBamlanivimab is a member of the miscellaneous antivirals drug class and is commonly used for COVID-19....Intravenous Solution.Quantity Per unit Price20 milliliters $0.48 $9.51