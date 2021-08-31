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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до щеплення від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 3.3 5 83
Мені вже зробили щеплення
46%
38
Не можу за станом здоров'я
4%
3
Не вірю в ефективність вакцин, що є в Україні
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
7%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла
14%
12
Найближчим часом планую вакцинацію
12%
10
Ще в роздумах
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:59

Поки дурні дурачаться,підкину трошки інформації для розумних ковідперешуганих..може боятись перестануть
Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) повідомило, що видало екстрений дозвіл на застосування коктейлю з антитіл для лікування коронавірусної інфекції. Засіб розроблено компанією Eli Lilly.

Йдеться про одноразову ін'єкцію бамланівімаба і етесевімаба, які вводяться одночасно. Коктейль рекомендований для лікування дорослих і дітей старше 12 років або з масою тіла від 40 кг, які отримали позитивний тест на коронавірус і для яких високі ризики розвитку важкої форми коронавірусної інфекції. Зокрема, коктейль рекомендований для пацієнтів від 65 років і старше, і тим, у кого певні хронічні захворювання.

Клінічні випробування показали, що однократна внутрішньовенна інфузія коктейлю значно знизила для заражених ризики госпіталізації і смерті протягом наступних 29 днів порівняно з групою, яка отримувала плацебо
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:трошки інформації

Которая вдруг доказала, что никого доселе вакцинировать не надо было. А надо ли дальше - посмотрим.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:10

Людина яка не розуміє різницю між вакцинацією і лікуванням - на мій погляд достойна носити звання дурень.
Тому щоб не вляпатись обома ногами в це звання-спробуємо визначити відмінності
1 Вакцинація працює тільки в тому випадку..коли провакцинована переважна більшість населення
2 Не кожна вакцинація виявилась ефективною (вакцинація від оспи чи стовбняка з туберкульозом - ефективні, вакцинація від ковіду - ні)
3 Лікування отримають тільки ті хто захворів..а так як ковід офіційно заразив 3% населення...то й лікувати треба 3%
А в деяких країнах провакцинували вже 60+ і все одно ковід не зник.

Питання
Як назвати групу людей яка буде виступати за вакцинацію при наявності ліків?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:15

  budivelnik написав:Людина яка не розуміє різницю між вакцинацією і лікуванням - на мій погляд достойна носити звання дурень.
Тому щоб не вляпатись обома ногами в це звання-спробуємо визначити відмінності
1 Вакцинація працює тільки в тому випадку..коли провакцинована переважна більшість населення
2 Не кожна вакцинація виявилась ефективною (вакцинація від оспи чи стовбняка з туберкульозом - ефективні, вакцинація від ковіду - ні)
3 Лікування отримають тільки ті хто захворів..а так як ковід офіційно заразив 3% населення...то й лікувати треба 3%
А в деяких країнах провакцинували вже 60+ і все одно ковід не зник.

Питання
Як назвати групу людей яка буде виступати за вакцинацію при наявності ліків?

А Украине сразу будет доступен коктейль? Как хорошо, что будивельник так хорош собой и умён ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Как хорошо, что будивельник так хорош собой и умён


А ещё у него открылась чакра и третий глаз:
1. Он читает тех, кого забанил.
2. На основании возможного появления лекарства он заявляет, что все, что делалось до его появления, делать не надо было.
Он все знал, он все знал... Это тот, кого мы искали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:А Украине сразу будет доступен коктейль?
Це вже не до мене
Тим більше - а що таке відразу?
40000 доз будуть доступні через 24 години ( якщо вірити Ляшко)
А те що їх візуально так мало.... так це ж не вакцина...
За два роки - померло 50 000+ офіційно від ковіду
Зараз спостерігаємо падіння кількості смертей...
Виходить що 40000 доз=100 доз в добу на рік достатньо = мінус 50% смертей
Адже лікувати то будуть не всіх , а тільки тих в кого присутній ризик перетікання хвороби з середнього до важкого...

ПС
Цікавитесь - поставте собі плюсик, ще не всі мозги істерикою собі знищили
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:26

Для різноманіття пропоную поцікавитися ціною на ліки прямої дії від ковіду. От вже де фарма наживається по повній
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:30

IgA , там не звучал от избранного , знающего будущее, ответ, а то только вакцины без многолетней проверки нельзя колоть, а лекарства "на коленке" можно?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:30

  IgA написав:Для різноманіття пропоную поцікавитися ціною на ліки прямої дії від ковіду. От вже де фарма наживається по повній
1А що так важко дати ссилочку на ціну?
2 Якщо поріняти з ціною двох доз вакцини (або й трьох/чотирьох) помножених на кількість зайвих вакцинацій( коефіцієнт десь 30) - то скільки вийде?

А поки опоненти шукають - я знайшов таке
https://www.google.com/search?q=Bamlanivimab+%D0%B7%D0%BA%D1%88%D1%81%D1%83&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJjleLHnCNVf0LLFigWRBj0Jha5GQ%3A1630506718320&ei=3o4vYeH9Ep-J9u8PnMWXgAg&oq=Bamlanivimab+%D0%B7%D0%BA%D1%88%D1%81%D1%83&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyCggAEA0QChAeEBMyCggAEA0QBRAeEBM6CQgAELADEAcQHjoICAAQgAQQsAM6BwgAELADEEM6BQgAEMsBOgUIABCABDoFCCEQoAFKBAhBGAFQnilYjVlghGBoAXAAeACAAb0BiAHVB5IBAzAuNpgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjh5P7t_t3yAhWfhP0HHZziBYAQ4dUDCA4&uact=5
Bamlanivimab is a member of the miscellaneous antivirals drug class and is commonly used for COVID-19.
...
Intravenous Solution.
Quantity Per unit Price
20 milliliters $0.48 $9.51
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 вер, 2021 16:34, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:33

3 Лікування отримають тільки ті хто захворів..а так як ковід офіційно заразив 3% населення...то й лікувати треба 3%


Т.е вы готовы стать подопытным кроликом? Поддерживаю вас в вашем смелом решении!
Вы-то, в отличие от меня
- переболели коронавирусом
- не вакцинированы.
Поэтому получить эти лекарства мне не светит, в отличие от вас.

С нетерпением жду ваших сообщений о вашем лечении этими лекарствами, о ваших ощущениях. Единственная просьба - оставьте жене логин и пароль от вашей учетки, чтобы она смогла написать здесь, если что-то пойдет не так, ведь вы всегда благожелательно относились ко всем форумчанам, и к тем, кто согласен с вами, и к тем, кто не согласен. И мы все будем ей благодарны.


Дослідження на людях

Дослідження BLAZE-1

У дослідженні BLAZE-1 (Blocking Viral Attachment and Cell Entry), спонсором якого виступила компанія «Eli Lilly and Company», досліджувалась ефективність препарату на людях.[17] Препарат досліджувався на хворих, які не потребували госпіталізації. Хоча проміжний аналіз і показав зменшення кількості відвідувань лікувального закладу та госпіталізацій, ця різниця в остаточному аналізі не була статистично значущою.[18]

Дослідження ACTIV-2

Дослідження ACTIV-2, спонсором якого виступив Національний інститут охорони здоров'я США, вивчає ефективність застосування бамланівімабу для лікування коронавірусної хвороби в амбулаторних умовах. Дослідження ще триває, і його результати поки що не опубліковані.[19]

Дослідження ACTIV-3

У цьому дослідженні вивчалась ефективність бамланівімабу у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 без важких захворювань (зокрема, пошкодження життєво важливих органів); на той час ці хворі також отримували стандартне лікування, включаючи симптоматичне лікування, ремдесивір, кисневу терапію та дексаметазон, згідно протоколу лікування. Дослідження було припинено достроково у зв'язку з негативними результатами; оскільки не підтверджено, що бамланівімаб у довгостроковій перспективі (90 днів) не пришвидшує повне одужання, і не змінює легеневу функцію.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%D0%B1
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